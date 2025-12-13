میانگین IQ هر دهه سه تا پنج واحد بالا می‌رود. اما از دهه ۹۰ میلادی، این جهش متوقف و حتی در برخی کشورها معکوس شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - درحالی‌که فناوری هر روز وعده می‌دهد ما را هوشمندتر کند، پژوهش‌ها نشان می‌دهد همان تکنولوژی مهم‌ترین توانایی مغز را تهدید می‌کند: قدرت تفکر عمیق. روند نزولی IQ در کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد ریشه این چالش در شیوه زندگی مدرن است، نه ژنتیک.

اثر فلین و توقف یک روند صدساله

برای بیشتر قرن بیستم، بهره‌هوشی انسان‌ها در سراسر جهان رو به افزایش بود. پدیده «اثر فلین» نشان می‌داد که میانگین IQ هر دهه سه تا پنج واحد بالا می‌رود. اما از دهه ۹۰ میلادی، این جهش متوقف و حتی در برخی کشورها معکوس شد.

[ «اثر فلین» نامی است که به افزایش قابل توجّه و مداوم امتیازات آزمون هوش در بسیاری از مناطق جهان داده‌اند.]

نشانه‌های کاهش هوش در جهان توسعه‌یافته

تحلیل گسترده سال ۲۰۲۳ کاهش توان شناختی را در آمریکا تأیید کرد. اروپا نیز با روندی مشابه مواجه است؛ از کاهش چهار واحدی IQ در فرانسه گرفته تا افت ثابت در کشورهای شمال اروپا.

ژن‌ها مقصر نیستند

بررسی ۷۳۰ هزار فرد در نروژ نشان می‌دهد ریشه این کاهش، عوامل محیطی است. یعنی این سبک زندگی مدرن ماست که ذهن را عقب می‌برد، نه DNA.

نقش تکنولوژی در فرسایش توان ذهنی

فناوری که قرار بود ما را تواناتر کند، حالا در جایگاه متهم ایستاده است. تمرکز عمیق جای خود را به اسکرول بی‌پایان، نوتیفیکیشن‌ها و چندوظیفگی داده است. مغز برای رشد به سکوت، مکث و توجه متمرکز نیاز دارد؛ عناصری که در زندگی دیجیتال کمیاب شده‌اند.

بازگشت نخبگان به یک مهارت «کهنه»

گروهی از افراد بسیار موفق، برخلاف جریان عمومی، به مهارتی بازگشته‌اند که زمانی بی‌ارزش تلقی می‌شد: تفکر عمیق بدون دخالت تکنولوژی. آن‌ها آگاهانه زمان‌هایی را برای «فکر کردن بی‌صدا» کنار می‌گذارند؛ فضایی که در آن ایده شکل می‌گیرد و ذهن سازمان می‌یابد.

تمرکز عمیق؛ مهارت طلایی قرن ۲۱

متخصصان شناختی معتقدند قدرت تمرکز عمیق امروز یک مزیت کمیاب است. مهارتی که می‌تواند روند نزولی عملکرد ذهنی را اصلاح کند و ظرفیت‌های مغز را دوباره فعال سازد.

منبع: همشهری آنلاین

برچسب ها: بهره هوشی ، باهوش ترین افراد
خبرهای مرتبط
چه کسی بالاترین ضریب هوشی را در جهان دارد؟
حقایقی که احتمالا درباره انیشتین نمی‌دانید!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۷۵ دلیل برای تشکر از همسر: از دم دادن چای تا لحظات شادی که می‌آفریند
خانه غمگین است، بمانیم یا برویم؟
بابا کجاست؟ سوالی برای یک کشتار تکان‌دهنده
وقتی پلتفرم‌ها قانون را دور می‌زنند؛ عادت خطرناک نمایش خانگی
آخرین اخبار
وقتی پلتفرم‌ها قانون را دور می‌زنند؛ عادت خطرناک نمایش خانگی
بابا کجاست؟ سوالی برای یک کشتار تکان‌دهنده
خانه غمگین است، بمانیم یا برویم؟
۷۵ دلیل برای تشکر از همسر: از دم دادن چای تا لحظات شادی که می‌آفریند
از شایعه تا اعتماد؛ چگونه روابط‌عمومی پیش‌نگر هزینه بحران را کاهش می‌دهد؟
فریب زیر پوست اینستاگرام؛ برخورد پلیس با پزشک نماها!
مسلمان شدن هشتاد یهودی فقط با نور چادر حضرت زهرا
وقتی آهنگساز همپای فیلم می‌درخشد
زایمان طبیعی و بدون درد چه محاسنی دارد؟
مغز جوان‌تر می‌خواهید؟ این توصیه‌ها را رعایت کنید
اثر زنده یاد علی حاتمی، هنوز بهترین مادر سینمای ایران بعد از ۳۶ سال
از شکوه مسجد کبود تا تاریخ مسجد شاه دو‌ شمشیره؛ نگین فیروزه‌ای مزارشریف
روایتی تازه از «فرشته»ای که تسلیم نشد
توقیف نفتکش ونزوئلا؛ نمایش قدرت آمریکا یا سرقت منابع؟
پهپادها چگونه باران می‌آورند؟