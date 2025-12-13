باشگاه خبرنگاران جوان - برای خیلیها شروع روز با شکستن یک تخممرغ گره خورده است. برخی آن را هم میزنند و املت درست میکنند، بعضی داخل پنکیک میریزند و عدهای هم از شب قبل چند تخممرغ را آبپز میکنند تا صبح آماده باشد.
تخممرغ سالهاست که بهعنوان غذایی کامل و سرشار از پروتئین شناخته میشود؛ پروتئینی که میتواند انرژی اولیه روز را تأمین کند و تا مدت قابلتوجهی شما را سیر نگه دارد. بااینحال، در کنار تمام این تعریفها، همواره هشدارهایی هم مطرح بوده است؛ اینکه شاید تخممرغ آنقدرها هم بیخطر نباشد و مصرف روزانهاش بتواند مشکلساز شود. این تضاد، همان پرسشی را ایجاد میکند که بسیاری از ما هنگام خوردن صبحانه به آن فکر کردهایم: آیا واقعاً باید درباره خوردن هر روزه تخممرغ نگران باشیم؟ دکتر کلیان پتروچی، متخصص تغذیه، به این پرسشها پاسخ میدهد.
تخم مرغ چه فوایدی دارد؟
تخممرغ کوچک است اما مجموعهای کامل از مواد مغذی را در خود جای داده است. هر تخممرغ بزرگ تقریباً ۶ گرم پروتئین کامل دارد و از نظر اقتصادی هم یکی از مقرونبهصرفهترین منابع پروتئین نسبت به گوشت و ماهی محسوب میشود. بااینحال داستان فقط به پروتئین ختم نمیشود؛ تخممرغ شامل ترکیبات مهم دیگری است که برای بدن ضروریاند.
یکی از مهمترین مواد مغذی موجود در تخممرغ، کولین است؛ مادهای که عمدتاً در زرده یافت میشود. پِتروچی توضیح میدهد: «کولین به ساخت غشاهای سلولی محکم و انعطافپذیر کمک میکند و در فرآیند متیلاسیون (که درجریان آن ژنها فعال یا غیرفعال میشوند) نقشی اساسی دارد.»
کولین همچنین یکی از اجزای کلیدی استیلکولین است. استیلکولین انتقالدهنده عصبی مهمی است که در تنظیم خلقوخو و عملکرد حافظه نقش دارد. پتروچی میگوید: «مصرف کولین بیشتر میتواند به جلوگیری از افسردگی، کاهش اضطراب و جلوگیری از مشکلات حافظه کمک کند.»
اما فواید تخممرغ به همینجا ختم نمیشود. تخممرغ سرشار از ریبوفلاوین، آهن، زینک، فولات، فسفر و ویتامینهای A، D، B6 و B12 است؛ مجموعهای که آن را به یک نوع مولتیویتامین طبیعی تبدیل میکند.
آیا خوردن روزانه تخم مرغ سالم است؟
اگر نگران کلسترول تخممرغ هستید، تنها نیستید. سالها به ما گفته میشد زرده تخممرغ میتواند کلسترول خون را بالا ببرد و همین باعث شد برخی افراد سراغ سفیده تنها بروند. اما حالا شواهد علمی تصویر متفاوتی ارائه میدهد.
دکتر پتروچی میگوید این هشدارها مربوط به گذشته است و امروز دیگر معتبر نیست: «تخممرغ تأثیر زیادی روی کلسترول شما ندارد. حتی وقتی تغییری ایجاد کند، پژوهشها نشان میدهند که این تغییر معمولاً به نفع بدن است.»
این موضوع را کارشناسان دانشکده پزشکی هاروارد هم تأیید میکنند. مطالعات جدید نشان دادهاند که بیشتر کلسترول بدن در کبد ساخته میشود و عامل اصلی آن چربیهای اشباع و ترانس در رژیم غذایی است، نه کلسترول موجود در غذاها. از طرفی، هر تخممرغ فقط حدود ۱٫۵ گرم چربی اشباع دارد، بنابراین نگرانیها اغراقآمیز بودهاند.