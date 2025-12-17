باشگاه خبرنگاران جوان - گزارش تازه یورومانیتور اینترنشنال از شاخص ۱۰۰ مقصد برتر شهری ۲۰۲۵ نشان می‌دهد آسیا-اقیانوسیه با رشد چشمگیر گردشگری ورودی، به موتور اصلی گردشگری جهان تبدیل شده و نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده سفرهای بین‌المللی ایفا می‌کنند.

بر اساس تازه‌ترین گزارش «شاخص ۱۰۰ مقصد برتر شهری ۲۰۲۵» که به صورت سالانه از سوی موسسه یورومانیتور اینترنشنال منتشر می‌شود، منطقه آسیا-اقیانوسیه به نیروی غالب گردشگری جهانی تبدیل شده است.

این منطقه با ثبت رشد ۱۰ درصدی گردشگری ورودی و بیش از ۳۵۰ میلیون ورود گردشگر بین‌المللی، سریع‌ترین رشد را در میان مناطق جهان تجربه کرده و در صدر رشد گردشگری جهانی قرار گرفته است. این رشد به مجموعه‌ای از عوامل از جمله تسهیل مقررات ویزا، بهبود زیرساخت‌ها و برگزاری رویدادهای فرهنگی و ورزشی بزرگ نسبت داده می‌شود؛ عواملی که تجربه سفر را ارتقا داده و پیوندهای منطقه‌ای را تقویت کرده‌اند.

شهرهایی چون بانکوک، توکیو و سنگاپور از مهم‌ترین محرک‌های عملکرد قدرتمند گردشگری در آسیا-اقیانوسیه به شمار می‌روند و در کنار آن‌ها، شهرهایی مانند سئول، اوساکا و تایپه نیز پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌اند. این تحولات نشان‌دهنده افزایش نقش شهرهای آسیایی در شکل‌دهی آینده گردشگری جهانی است؛ به‌گونه‌ای که شمار فزاینده‌ای از گردشگران به مقاصد جنوب شرق و شرق آسیا سفر می‌کنند.

یافته‌های کلیدی شاخص ۱۰۰ شهر برتر

شاخص ۱۰۰ مقصد برتر شهری ۲۰۲۵، شهرهایی را برجسته می‌کند که در مواجهه با نااطمینانی‌های اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیکی، انعطاف‌پذیری و توان سازگاری بالایی از خود نشان داده‌اند. به‌طور کلی، تعداد ورود گردشگران بین‌المللی به این شهرها ۸ درصد افزایش یافته و به ۷۰۲ میلیون گردشگر رسیده است.

اگرچه اروپا همچنان بازیگر اصلی گردشگری جهانی محسوب می‌شود، اما آسیا-اقیانوسیه گوی سبقت را ربوده و بانکوک با ۳۰.۳ میلیون گردشگر در صدر فهرست قرار گرفته است. فضای فرهنگی پویا، هزینه‌های مقرون‌به‌صرفه گردشگری و رویدادهای جذاب، این شهر را به یکی از محبوب‌ترین مقاصد گردشگران جهان تبدیل کرده است. شهرهایی مانند هنگ‌کنگ، میلان و لندن نیز عملکرد قابل توجهی داشته‌اند و برخی شهرهای حاضر در جمع ۲۰ مقصد برتر، جهش چشمگیری در رتبه‌بندی تجربه کرده‌اند.

صعود سئول و دیگر شهرهای آسیایی

یکی از تحولات شاخص در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۵، ورود سئول به جمع ۱۰ شهر برتر جهان برای نخستین بار است. افزایش محبوبیت این شهر به علاقه جهانی به فرهنگ کره‌ای (K-Culture) از جمله کی‌پاپ، سریال‌های کره‌ای و جذابیت فزاینده فرهنگ کره جنوبی در سطح بین‌المللی بازمی‌گردد. تبدیل شدن سئول به یک قطب مهم گردشگری، نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای تجربه‌هایی مرتبط با فرهنگ عامه، غذا و سرگرمی است.

دیگر شهرهای آسیایی نیز با بهبود رتبه مواجه شده‌اند، از جمله اوساکا که در رتبه یازدهم قرار گرفته و تایپه که تا رتبه پانزدهم صعود کرده است. افزایش محبوبیت تایوان و ژاپن به‌عنوان مقاصد سفر، در کنار میراث فرهنگی غنی و زیرساخت‌های مدرن، نقش مهمی در این رشد ایفا کرده است.

تداوم سلطه شهرهای اروپایی

در حالی که بخش عمده رشد توسط آسیا-اقیانوسیه رقم خورده، اروپا همچنان بر بازار گردشگری جهانی تسلط دارد. شهرهایی مانند پاریس، مادرید، رم و میلان همچنان در میان برترین شهرهای جهان قرار دارند و پاریس جایگاه خود را به‌عنوان یکی از پربازدیدترین شهر جهان حفظ کرده است. پاریس در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۸ میلیون گردشگر بین‌المللی را پذیرا بوده که این امر با تکیه بر زیرساخت‌های گردشگری، ظرفیت‌های فرهنگی و ابتکارات پایداری محقق شده است.

شهرهای اسپانیا مانند مادرید و سویا در اجرای راهبردهای سازگار با محیط زیست پیشگام هستند و شهرهای شمال اروپا نظیر هلسینکی و اسلو نیز در به‌کارگیری شیوه‌های پایدار گردشگری پیشرفت کرده‌اند تا رشد گردشگری با مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی همراه باشد.

پایداری و هوش مصنوعی؛ آینده گردشگری شهری

با تشدید رقابت میان شهرها برای جذب گردشگران بین‌المللی، پایداری و فناوری به محورهای اصلی آینده گردشگری شهری تبدیل شده‌اند. شهرها با تمرکز بر کاهش انتشار کربن و ترویج شیوه‌های سازگار با محیط زیست، به‌ویژه در اروپا و آسیا، مسیر تازه‌ای را دنبال می‌کنند. برای نمونه، مادرید گام‌های مهمی در کاهش انتشار آلاینده‌ها برداشته و سویا طرح‌های سبز متعددی را اجرا کرده است.

در عین حال، هوش مصنوعی نقش چشمگیری در مدیریت گردشگری ایفا می‌کند. فناوری‌های شهر هوشمند، مانند پلتفرم‌های هوشمند شهری در نیویورک و کارت‌های دیجیتال ورود گردشگران در بانکوک، به ساده‌سازی تجربه سفر کمک کرده‌اند. این نوآوری‌ها بهره‌وری عملیاتی را افزایش داده و دسترسی گردشگران به اطلاعات، مسیریابی شهری و مدیریت رزروها را تسهیل کرده است.

کاربرد هوش مصنوعی نه‌تنها تجربه گردشگران را بهبود می‌بخشد، بلکه به شهرها کمک می‌کند تاب‌آورتر و سازگارتر با نیازهای در حال تغییر مسافران عمل کنند.

سرمایه‌گذاری زیرساختی؛ پایه رشد گردشگری

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها همچنان یکی از ارکان اصلی رشد شهرهای برتر گردشگری است. شهرهایی مانند رم، توکیو و پاریس سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در توسعه هتل‌ها، گسترش فرودگاه‌ها و بهبود حمل‌ونقل عمومی انجام داده‌اند تا دسترسی، آسایش و کارآمدی برای گردشگران بین‌المللی افزایش یابد.

در سائوپائولو نیز ارتقای شبکه مترو و زیرساخت‌های لجستیکی موجب بهبود اتصال شهری و ارتقای تجربه سفر شده است. به همین ترتیب، توسعه فرودگاه‌ها و هتل‌ها در توکیو، این شهر را به مقصدی برجسته برای سفرهای کاری و تفریحی تبدیل کرده است.

حرکت به سوی شخصی‌سازی و تاب‌آوری

با افزایش رقابت برای جلب توجه گردشگران، تمرکز شهرها به سمت ارائه تجربه‌های شخصی‌سازی‌شده تغییر کرده است. مسافران امروز فراتر از دیدن نمادهای مشهور، به دنبال تجربه‌های منحصربه‌فرد و متناسب با سلیقه فردی خود هستند. در پاسخ، شهرها بسته‌های سفر اختصاصی و فعالیت‌های ویژه‌تری را ارائه می‌دهند.

۱۰ مقصد برتر شهری جهان در سال ۲۰۲۵ (به انتخاب یورومانیتور) :

پاریس مادرید توکیو رم میلان نیویورک آمستردام بارسلون سنگاپور سئول

۱۰ شهر برتر از نظر ورود گردشگران بین‌المللی در سال ۲۰۲۵:

بانکوک (۳۰.۳ میلیون سفر بین‌المللی) هنگ‌کنگ (۲۳.۲ میلیون) لندن (۲۲.۷ میلیون) ماکائو (۲۰.۴ میلیون) استانبول (۱۹.۷ میلیون) دبی (۱۹.۵ میلیون) مکه (۱۸.۷ میلیون) آنتالیا (۱۸.۶ میلیون) پاریس (۱۸.۳ میلیون) کوالالامپور (۱۷.۳ میلیون)

منبع: ایسنا