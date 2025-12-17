باشگاه خبرنگاران جوان - با وجود عمر محدود و کتاب‌های بی‌شمار، چرا برخی خوانندگان بارها به یک کتاب بازمی‌گردند؟ از نوستالژی و آرامش روانی گرفته تا تقویت همدلی و حافظه، بازخوانی کتاب‌ها دلایل متعددی دارد که آن را به تجربه‌ای فراتر از عادت شخصی تبدیل می‌کند.

دوباره دیدن یک فیلم، دوباره سفر کردن به شهری که زمانی در آن قدم زده‌ایم، یا حتی دوباره گوش دادن به یک قطعه موسیقی قدیمی، معمولاً با این پرسش همراه است که «مگر قرار نیست تجربه تازه‌ای باشد؟» بااین‌حال، واقعیت زندگی نشان می‌دهد «دوباره‌ها» نه‌تنها کم‌ارزش‌تر از «اولین‌ها» نیستند، بلکه گاهی عمیق‌تر، صمیمی‌تر و معنادارترند. شهری که بار دوم به آن بازمی‌گردیم، دیگر فقط مجموعه‌ای از خیابان‌ها و بناها نیست؛ خاطره دارد، نشانه دارد، و ردّی از ما در آن مانده است. فیلمی که دوباره می‌بینیم، دیگر فقط روایت نیست؛ آینه‌ای است که تغییر نگاه خودمان را به ما نشان می‌دهد.