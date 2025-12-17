اگرچه سازمان‌های هواشناسی و بهداشت، داده‌های آلودگی را ارائه می‌دهند، اما در اکثر کشور‌ها «تصمیم نهایی» با وزارت آموزش‌وپرورش یا نهاد‌های آموزشی محلی است.

بررسی‌های پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش حاکی از آن است که ساختار حکومتی (فدرال یا متمرکز) تأثیر مستقیمی بر سطح تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس در بحران آلودگی هوا دارد.به‌طورکلی کشورهای با سیستم فدرال یا غیرمتمرکز مانند آلمان، ایالات متحده و کانادا تمایل به واگذاری اختیار با سطوح محلی را دارند؛ درحالی‌که کشورهای متمرکز مانند فرانسه، سنگاپور و ترکیه تصمیم‌گیری را در سطح ملی یا استانی متمرکز می‌کنند.در تمام موارد نقش نهادهای تخصصی مانند محیط‌زیست، هواشناسی و سلامت به‌عنوان مرجع ارائه داده و راهنما حیاتی است اما تصمیم نهایی با نهادهای مرجع آموزش مانند وزارت آموزش‌وپرورش یا ادارات آموزش‌وپرورش استانی یا منطقه‌ای است.
 
ادارات آموزش‌وپرورش در برخی از کشورها زیر نظر شهرداری‌ها هستند بنابراین تصمیم‌گیری در مورد تعطیلی نیز به‌تبع آن زیر نظر شهرداری‌ها و مدیریت شهری است اما در اغلب کشورها وزارت آموزش‌وپرورش یا مراجع آموزش استانی و محلی مسئول تصمیم‌گیری در مورد تعطیلی یا ادامه فعالیت مدارس هستند.ـ آلمان: ایالت‌ها (با راهنمای نهاد فدرال)
 
ـ فرانسه: پرفکت‌های مناطق
ـ انگلستان: سرپرستان و هیئت‌های مدیره مدارس
ـ ایتالیا: رؤسای مناطق آموزشیـ فنلاند: شهرداری‌ها و مدیران مدارس
ـ ژاپن: هیئت‌های آموزش شهرداری‌ها
ـ کره جنوبی: ادارات آموزش کلان‌شهرها/استان‌ها 
ـ سنگاپور: وزارت آموزش
ـ ترکیه: ادارات کل آموزش استان‌ها
 ـ ایالات متحده: سرپرستان مناطق آموزشی
- برزیل: دبیرخانه‌های آموزش ایالتی/شهرداری‌ها
 
منبع: فارس 
 
