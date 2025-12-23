باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره بیستمین گزارش دبیرکل سازمان ملل در خصوص قطعنامه ۲۲۳۱ و اجرای برجام، صبح سه شنبه به وقت محلی برگزار و با مخالفت روسیه و چین روبرو شد.

روسیه برگزاری جلسه در مورد «موضوعی که در دستور کار وجود ندارد» را رد کرد.

واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه ابراز تاسف کرد که ریاست شورا «شجاعت لازم برای رعایت بی‌طرفانه تعهد خود مبنی بر عدم اقدام به دستور کسانی که اصرار بر برگزاری جلسه شورای امنیت در مورد موضوعی که در دستور کار وجود ندارد، را پیدا نکرده است».

او قاطعانه چنین اقداماتی را که ناقض توافقات قبلی است، رد و محکوم کرد.

وی افزود: «کمیته برجام دیگر وجود ندارد؛ بنابراین، اتحادیه اروپا دیگر هماهنگ‌کننده نیست و بنابراین نباید اجازه داشته باشد شورای امنیت سازمان ملل را در جریان امور قرار دهد».

نماینده چین نیز در نشست شورای امنیت با ابراز نگرانی کشورش برای استفاده از این ابزارها، از موضع روسیه حمایت کرد و گفت که مکانیسم اسنپ بک دارای خلا‌های قانونی بوده و شورای امنیت به توافق نرسیده است که سه کشور اروپایی دارای اختیار برای فعال کردن این مکانیسم هستند.

وی تصریح کرد که قطعنامه ۲۲۳۱ در کتبر ۲۰۲۵ منقضی شد و شورای امنیت بررسی‌های خود در مورد برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کرده است اما برخی از کشور‌ها در حال تحمیل اراده خود برای مطرح کردن مسائلی هستند که به اتمام رسیده‌اند و با این اقدام، اختیارات شورای امنیت را زیر سوال می‌برند، اتحاد شورای امنیت را تضعیف می‌کنند و همچنین اختلافات را گسترش می‌دهند.

وی با ابراز نگرانی پکن در این زمینه گفت: چین از کشور‌های عضو شورای امنیت می‌خواهد تا صادقانه پایان قطعنامه ۲۲۳۱ را در نظر بگیرند و اعتبار و همچنین اختیارات شورای امنیت را حفظ و شرایط سیاسی لازم را برای حل موضوع هسته‌ای ایران مهیا کنند.

نماینده انگلیس از تهران خواست تا فوراً محدودیت‌های خود را لغو کرده و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد!

او مدعی شد: «بریتانیا همچنان به راه‌حل دیپلماتیک متعهد است» و از ایران خواست تا در مذاکرات مستقیم با ایالات متحده شرکت کند و خاطرنشان کرد که اگر ایران «گام‌های مشخص، قابل تأیید و پایدار» برای رسیدگی به نگرانی‌های بین‌المللی بردارد، لغو تحریم‌ها در آینده همچنان امکان‌پذیر است.

نماینده فرانسه هم مدعی شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به حساس‌ترین سایت‌ها دسترسی ندارد.

او مدعی شد: «عدم اجرای تعهدات بین‌المللی ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای‌اش، تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است.»

نماینده آمریکا نیز مدعی شد که شورا باید بر عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای ایران تمرکز کند. نماینده ایالات متحده گفت: «این شورا به موضوع عدم اشاعه به ویژه در رابطه با ایران متعهد است و باید به این کار ادامه دهد.»

وی مدعی شد: همانطور که با صدور گزارش دبیرکل در مورد قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) نشان داده شد، به استثنای بند‌های ۷، ۸ و ۱۶-۲۰، واضح است که «این قطعنامه و ترتیبات عملی مرتبط با آن همچنان به قوت خود باقی است».

علاوه بر این، طبق فرآیند بازگشت تحریم‌ها، وی گفت که شورا تصمیم گرفته است قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) را دوباره برقرار کند.

وی تأکید کرد که این متون به طور محدود به یک برنامه هسته‌ای که به دنبال فعالیت خارج از دید جامعه بین‌المللی است، می‌پردازند.

نماینده آلمان گفت: «شورای امنیت باید در مورد رئیس کمیته تحریم‌های ۱۷۳۷ به توافق برسد» تا هیئت کارشناسان بتواند در اسرع وقت شروع به کار کند. او گفت: «ارزیابی‌های مستقل آنها برای شفافیت و نظارت مؤثر حیاتی است.»

او مدعی شد: «قطعنامه‌های شورای امنیت که دوباره برقرار شده‌اند، ابزاری برای تشویق تعامل سازنده هستند. به نفع همه ماست که ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد.»

نماینده اتحادیه اروپا، به عنوان ناظر نیز مدعی شد که نباید «هیچ شکی» در مورد اعتبار استفاده از مکانیسم ماشه وجود داشته باشد.

با این حال، او تأکید کرد: «بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های هسته‌ای نباید پایان دیپلماسی باشد».

نماینده ایران در ادامه تاکید کرد که قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) منقضی شده و فاقد مجوز است. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد تأکید کرد که قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۲۵) در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده و بنابراین «هیچ اثر قانونی یا مجوز اجرایی ندارد».

علاوه بر این، «هیچ مجوزی برای دبیرکل جهت ارائه هیچ گزارشی و هیچ مجوزی برای شورا جهت بحث در مورد آن وجود ندارد».

وی گفت، امروز، شورا شاهد «تحریف حساب‌شده قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵)»، «انتشار عمدی اطلاعات نادرست» در مورد برنامه هسته‌ای ایران و سوءاستفاده از نشست برای منافع سیاسی محدود است. وی وضعیت فعلی را ناشی از خروج یکجانبه ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک دانست.

منبع: وبسایت سازمان ملل