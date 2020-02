به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، شاید یکی از راه‌های تشخیص بلاک شدن در واتساپ این است که سؤال خود را حضوری و مستقیم از شخص مذکور بپرسید اما مسلماً این بهترین نخواهد بود، شاید مخاطب شما از ترفندهای واتساپ استفاده کرده تا مخفی باشد و برخی را نادیده بگیرد و البته خب، شاید هم شما را بلاک کرده است! پس بیش از این شما را معطل نمی‌گذارم و در ادامه به شما می‌گویم چگونه بفهمیم در واتساپ بلاک شدیم.

واتساپ بر خلاف خیلی دیگر از پیام رسان‌ها، اعلانی مبنی بر بلاک شدن شما از سمت دیگران را برای شما ارسال نمی‌کند، اما من در ادامه ۵ روش ساده و در عین حال کارآمد را برای شما ارائه خواهم کرد.

۱. بررسی آخرین بازدید یا همان LAST SEEN

اولین چیزی که می‌توانید با آن پاسخ خود را دریافت نمایید این است که سری به آخرین بازدید شخص بزنید. برای این کار تنها کافی است به سراغ مکالمات سابق خود با شخص بروید. (توجه کنید که نیازی به ایجاد یک مکالمه یا چت جدید نیست) و برچسب زمانی (آخرین بازدید) که در زیر نام شخص درج شده است را بررسی کنید.

در این هنگام دو حالت اتفاق می‌افتد؛

در حالت اول شما قادر به دیدن لست سین (LAST SEEN) یا آخرین بازدید خواهید بود که در اینصورت شما مسلماً بلاک نشده‌اید، اما...

در حالت دوم، چنانچه چیزی برای شما پدیدار نشود این احتمال وجود دارد که بلاک شده باشید.

چگونه بفهمیم در واتساپ بلاک شدیم ؟

وضعیت آخرین بازدید یا همان LAST SEEN پیش از بلاک شدن

توجه: کارایی این روش را می‌توان حدود ۴۵ درصد پیش بینی کرد؛ چرا که اخیراً برخی از کاربران ترجیح داده‌اند که وضعیت آخرین بازدید خود را از دید دیگران پنهان کنند!

۲. بازدید عکس پروفایل مخاطب

دقیقاً مشابه روش قبل اما این بار باید به سراغ عکس پروفایل بروید و آنجا کمی سرک بکشید. ناگفته نماند که این روش کاراتر از روش قبل است چرا که افراد تمایل بیشتری به انتخاب و برگزیدن عکس پروفایل دارند. به عبارت دیگر اغلب مخاطبین یک عکس پروفایل برای خود انتخاب می‌کنند و از این تعداد، نفرات کمتری "آخرین بازدید" خود را دستکاری می‌کنند.

برای استفاده از این متد، پروفایل فردی را که به آن مشکوک هستید باز کنید و عکس پروفایل او را بررسی نمایید. در صورتی که قادر به دیدن تصویر نیستید، این احتمال وجود دارد که شخص شما را بلاک کرده باشد.

پس به عنوان یک قاعده کلی، زمانی که شخصی را بلاک می‌کنید او دیگر قادر به دیدن تصویر پروفایل شما نیست.

وضعیت عکس پروفایل پس از بلاک شدن

توجه: کارایی این روش حدود ۶۵ درصد است و پاسخ قاطعی به شما نخواهد داد. از آنجایی که در بالا به آن نیز اشاره شد، ممکن است مخاطب شما اصلاً علاقه‌ای به انتخاب عکس پروفایل نداشته است. پس بهتر است روش‌های دیگر را بررسی نمایید.

۳. بررسی وضعیت تیک ارسال پیام

اگر یک کاربر تازه کار و چند ساعته واتساپ هم باشید، مسلماً معنا و مفهوم تیک‌های ارسال پیام در واتساپ را می‌دانید. اما برای حصول اطمینان یکبار دیگر آن‌ها را با هم مرور می‌کنیم.

بررسی وضعیت تیک واتساپ

اما موارد مهمی که ما با آن در این متد سر و کار داریم، سه وضعیت زیر است:

یک تیک خاکستری: پیام شما به سرور واتساپ ارسال شده است. بدین معنا که ارسال پیام با موفقیت صورت گرفته است.

دو تیک خاکستری: پیام به مخاطب شما تحویل داده شده است.

دو تیک آبی: پیام شما توسط مخاطبتان خوانده شده است.

حال که با این مفاهیم آشنایی پیدا کردید، چنانچه شخصی شما را بلاک کرده باشد، پیام‌های ارسال شده از طرف شما برای آن شخص، همیشه در حالت "یک تیک خاکستری" خواهد بود.

توجه: کارایی این روش را حدود ۵۵ درصد می‌توان پیش بینی نمود. چرا که همواره روش‌هایی نظیر "حالت روح واتساپ" موجود است که می‌تواند این وضعیت‌ها را دستکاری کند و نتایج را طور دیگر نشان دهد.

۴. کارآگاه استخدام کنید؛ ترکیب سه روش بالا

روشی که قصد داریم در این بخش به شرح آن بپردازیم کارامد تر از روش‌های قبلی است که بیان آن‌ها پرداختیم. به طوری که احتمال رسیدن به هدف حدود ۹۰ تا ۹۹ درصد خواهد بود.

ابزاری که قرار است از آن در این بخش کمک بگیریم خود شما هستید، کمی حس ششم خود را به کار بیندازید و شبیه یک کارآگاه عمل کنید. شاید در نگاه اول کمی سخت به نظر برسد اما این روش چیزی نیست جز ترکیب روش‌های قبل، حذف شکیات و رسیدن به واقعیت.

این روش، متد پیچیده‌ای نیست و تنها چیزی که در این روش احتیاج دارید این است که اطلاعات سه روش اول را جمع آوری کنید و تناقضات در رابطه با فردی که به آن مظنون هستید را روانشناسی کنید؛ به مثال زیر توجه کنید تا همه چیز برای شما روشن شود.

فرض کنید فکر می‌کنید یکی از دوستان شما (مثلاً ستاره) شما را در واتساپ بلاک کرده است و به او مظنون هستید.

هنگامی که به قسمت چت‌های خود با او می‌روید، "آخرین بازدید" او پدیدار نمی‌شود. همچنین وقتی به وضعیت ارسال پیام‌ها (تیک‌ها) توجه می‌کنید، "دو تیک خاکستری" ظاهر نشده‌اند و در نهایت وقتی عکس پروفایل ستاره را بررسی می‌کنید، عکس او هم ظاهر نمی‌شود.

بنابراین تمام شواهد دال بر این است که ستاره شما را بلاک کرده است؛ اما عجله نکنید برای این که کاملاً مطمئن شوید باید به ذهن خود مراجعه کنید و در پستوی حافظه خود به کنکاش بپردازید.

در اینجا دو سناریو را با هم بررسی خواهیم کرد:

سناریوی اول: اگر ستاره به ندرت واتساپ خود را چک می‌کرده است این احتمال وجود دارد که شما بلاک نشده باشید. برای این منظور در طول یک یا چند هفته مخاطب مورد نظر را خود را زیر نظر بگیرید. اگر تغییری مثل تغییر عکس پروفایل یا دیگر موارد را مشاهده نکردید، مسلماً شما بلاک شده‌اید.

سناریوی دوم: اگر ستاره واتساپ خود را چندین و چند بار در روز چک می‌کند، پاسخ بسیار واضح است: شما بلاک شده‌اید.

۵. تکنیک گروه

آخرین راه برای این که واقعاً بفهمیم در واتساپ بلاک شدیم یا نه، راستی آزمایی فردی است که به او مشکوک شده‌ایم. برخی افراد گمان می‌کنند که این تنها روش و البته بهترین روش است؛ در صورتی که اگر کمی هوشیار نباشید به دردسر خواهید افتاد چرا که این تکنیک شبیه یک شمشیر دو لبه عمل خواهد کرد و به شما را به دام خواهند انداخت.

برای این که به سراغ این روش برویم، بهتر است یکبار دیگر روش‌های دیگر را مررور کنیم:

پیام‌های ارسال شده از سوی شما هیچگاه به دست مخاطب مورد نظر شما نخواهد رسید (در روش سوم به طور کامل این موضوع توضیح داده شده است).

امکان برقراری تماس صوتی از طرف شما وجود ندارد.

قادر به دیدن "آخرین بازدید" و تغییرات پروفایل شخص مذکور نخواهید بود (در روش اول و دوم به طور کامل این موضوع توضیح داده شده است).

همانطور که گفته شد این روش‌ها به صورت کم و بیش مؤثر است و شما را به یک پاسخ قابل اطمینان نمی‌رساند ولی برای این که کاملاً مطمئن شوید، مراحل زیر را انجام دهید.

مرحله اول: واتساپ خود را باز کرده و یک گروه جدید ایجاد نمایید. برای این کار مراحل زیر را مو به مو طی کنید.

گروه ساختن در واتساپ

مرحله دوم: مخاطبی که به آن مشکوک هستید را به گروه اضافه کنید..

مرحله سوم: نامی برای گروه خود انتخاب نمایید.

بعد از این مرحله دو اتفاق ممکن است رخ دهد:

اگر مخاطب به گروه اضافه شد، شما بلاک نشده‌اید.

اما اگر شما بلاک شده باشید، پیامی با این عنوان دریافت خواهید:

" You are not authorized to add this contact"

"شما مجاز به افزودن این مخاطب نیستید"

کمی درباره واتساپ

واتساپ (WhatsApp)، این پیام رسان یازده ساله که اکنون تحت لوای فیسبوک ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون کاربر در ۱۸۰ کشور دنیا دارد و روزانه بالغ بر ۱ میلیارد کاربر را مشایعت می‌کند.

این پیام رسان محبوب که حالا به یکی از چند غول دنیای شبکه‌های اجتماعی مبدل شده است، به طور متوسط هر دقیقه ۲۹ میلیون پیام را رد و بدل می‌کند که این آمار فارغ از احتساب تماس‌های صوتی و تصویری است؛ ۳۰۰ میلیون دقیقه برای تماس‌های تصویری و ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دقیقه برای تماس‌های صوتی در روز، شگفتانه‌ای که هر روز بر مقدار آن افزوده می‌شود و در همین راستا به عظمت واتساپ اضافه می‌کند.

از نکات جالب توجه راجع این پیام رسان حواشی عجیب و غریبی است که همیشه همراه این سوشیال مدیا بوده است. از هک تلفن همراه پادشاه عربستان با استفاده از پیام‌های واتساپ گرفته تا اتمام کار این پلتفرم بر روی سیستم‌های ویندوز فون! با این حال از درصدی از محبوبیت واتساپ در بین ایرانیان کاسته نشده است و همچنان به عنوان بهترین جایگزین تلگرام مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سخن آخر

امیدوارم که راهنمای ارائه شده مشکل شما را به طور کامل برطرف کرده باشد. در صورت بروز هر گونه مشکل می‌توانید آن را با کارشناسان ما در ستاره در میان بگذارید و پاسخ خود را در اسرع وقت دریافت نمایید. در پایان به شما پیشنهاد می‌کنم درباره واتساپ وب نیز اطلاعات کسب کنید.

منبع: ستاره

