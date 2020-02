به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، یک ماه پیش، شرکت انویدیا بروزرسانی بسیار مهمی را برای تلویزیون‌های مدل SHIELD TV منتشر کرد که مسائل مربوط به کنترل از راه آن را در کنار موارد دیگری پوشش می‌داد. با این حال این بروزرسانی برای مدل‌های جدید تلویزیون‌های SHIELD TV در دسترس نبود که موردی بسیار عجیب برای خیلی از کاربران به نظر آمد.

امروز شرکت انویدیا اعلام کرد که بروزرسانی منتشر شده قبلی، حالا برای دستگاه‌های SHIELD TV 2019 نیز در دسترس قرار گرفته است. این بروزرسانی برنامه Plex را ارتقا می‌دهد و نرم‌افزار BET+ را به دستگاه اضافه می‌کند. گفتنی است که این نرم‌افزار جدید سیستم استریم با سرویس عضویت ویژه در دسترس کاربران قرار می‌دهد که بیش از ۱۰۰۰ ساعت فیلم و سریال را در خود جای می‌دهد. همچنین لازم به ذکر است عنوان‌های جدیدی از دنیای بازی به این دستگاه‌ها اضافه شد که از آن‌ها می‌توان به Box Party Pack 6، Asphalt 9 و Brick Breaker اشاره کرد.

امکانات دستگاه‌های Nvidia

در ادامه این شرکت برای آن دسته از افراد که عضویت سرویس GeForce Now را خریداری کرده‌اند بازی‌های جدیدی مانند Cuisine Royale، Darksiders: Genesis، Deliver Us the Moon: Fortuna و AVICII Invector به صورت رایگان در دسترس قرار گرفته است. یکی از جالب‌ترین نکته‌های جدیدی که با بروزرسانی ۸.۱.۱ به دستگاه‌های SHIELD TV شرکت انویدیا اضافه شده، قابلیت پشتیبانی از دسته‌های کنترلر Xbox Elite 2 است. همچنین گزینه‌ای جدید برای ذخیره سازی محتوا در داخل درایو‌های NAS از طریق برنامه Channels DVR بر روی دستگاه قرار گرفته شده که سرعت عمل کاربران را به شدت افزایش می‌دهد.

گفتنی است که کاربران در حال حاضر می‌توانند عضویت GeForce Now Founders را به صورت رایگان دریافت کنند. این عضویت به مخاطبین اجازه دسترسی به سشن‌های طولانی و دست‌یابی‌های اولویتی را می‌دهد. سرویس استریم GeForce Now اخیرا به دلیل خروج بعضی بازی‌سازان با مشکلاتی مواجه شد، حالا شرکت انویدیا قصد دارد با انتشار بروزرسانی‌های مفید این چنینی محبوبیت خود را افزایش دهد. انویدیا تلاش دارد تا به شرکت‌های بزرگ بازی‌سازی خود و قدرت سیستم استریم انویدیا را ثابت کند.

