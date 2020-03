به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، سال جاری یکی از سال‌های بسیار شلوغ برای گیمر‌ها خواهد بود چرا که بسیاری از شرکت‌های توسعه دهنده عناوین رایانه‌ای اعلام کردند که قصد دارند تا قبل از عرضه نسل بعدی کنسول‌ها، عناوین در دست ساخت خود را وارد بازار کنند و همین موضوع باعث شده است تا تعداد عناوینی که در سال جاری قرار است عرضه شوند، به شدت افزایش پیدا کنند.

در این گزارش ۱۳ مورد از برترین عناوینی که قرار است در سال جاری وارد بازار شوند معرفی شده‌اند. در ادامه نام و توضیحات مربوط به عناوینی که قرار است در سال ۲۰۲۰ وارد بازار جهانی شوند را مشاهده کنید:

بازی Ori and the Will of the Wisps

بازی Ori and the Blind Forest یکی از عناوینی است که در سال جاری وارد بازار خواهد شد و طبق اعلام سازنده این عنوان، گرافیک بازی به نحوی طراحی شده است که گیمر محو آن خواهد شد. گرافیک بازی در سبک نقاشی ساخته شده و تمامی نقاشی‌های موجود در بازی نیز به صورت دستی کشیده شده است. این عنوان در دسته بازی‌ها دو بعدی قرار می‌گیرد که در کنار گرافیک جذاب خود از داستانی سخت و پر ماجرا بهره می‌برد. داستان این بازی گیمر را وارد جنگلی خواهد کرد که در آن گیمر با دنیای‌ای سرشار از خیانت سر و کار خواهد داشت و باید ب کمک جغدی بنفش که همراه اوست، جهان بازی را به صلح بازگرداند.

این بازی قرار است در ۱۱ مارس امسال برای دو کنسول PC و Xbox One وارد بازار شود.

بازی Doom Eternal‌

می‌توان گفت یکی از مورد انتظارترین بازی‌هایی که در سال جاری قرار است وارد دنیای بازی‌های رایانه‌ای شود، بازی Doom Eternal است. بر اساس اعلام سازنده بازی Doom Eternal، این عنوان در سبک عناوین ترسناک قرار می‌گیرد و گیمر با این بازی به دنیای آینده سفر خواهد کرد و باید با موجودات فرا زمینی مبارزه کند. این بازی در منطقه‌ای به نام Terra Firma جریان خواهد داشت گیمر در جانی زیر زمین به مبارزه با موجوداتی به نام‌های pantheon of demonic fiends و nasties خواهد پرداخت.

عنوان Doom Eternal قرار است در ۲۰ مارس سال جاری و برای تمامی کنسول‌های موجود در بازار که شامل PS4، Xbox One، نینتندو سوییچ و پلتفرم کامپیوتر می‌شود، در دسترس گیمر‌ها قرار گیرد.

بازی Resident Evil 3 Remake

یکی از برترین مجموعه‌های دنیای عناوین رایانه‌ای که از زمان عرضه اولین کنسول‌ها در بازار طراحی و عرضه شد، مجموعه Resident Evil است. این بازی توسط استودیو Capcom توسعه داده می‌شود که تقریبا همه‌ی نسخه‌های آن با فروش خوبی مواجه از سوی گیمر‌ها مواجه شده است. یکی از نسخه‌های قدیمی این بازی که در سال ۱۹۹۹ وارد بازار شد و در زمان خود توانست به عنوان یکی از برترین عناوین راینه‌ای انتخاب شود، بازی Resident Evil 3 بود.

شرکت Capcom چندی پیش اعلام رکده بود که قصد دارد نسخه بازسازی شده این بازی را با هدف ایجاد حس نستالژِی در گیمر‌ها وارد بازار کند. داستان این بازی همان داستان نسخه قدیمی این عنوان Resident Evil 3 خواهد بود و صرفا این بازی با بهبود گرافیک مواجه شده است. همچنینی Capom اعلام کرده است که احتمالا در این بازی برخی موارد جدید نیز اضافه خواهد شد که فعلا اطلاعاتی از آن‌ها در دسترس نیست.

نسخه بازسازی شده بازی Resident Evil 3 قرار است در ۳ آوریل سال ۲۰۲۰ برای سه کنسول PS4، Xbox One و پلتفرم کامپیوتر در دسترس گیمر‌ها قرار گیرد.

بازی The Last of Us 2

یکی از پرفروش‌ترین و برترین بازی‌های عضه شده برای کنسول PS4، بازی The Last of Us بود که توسط شرکت ناتی داگ توسعه و عرضه شده بود. شرکت ناتی داگ پس از اینکه عنوانش با استقبال خوبی از سوی گیمر‌ها مواجه شد، به فکر ساخت نسخه دوم این مجموعه افتاد و خبر ساخت نسخه دوم این بازی را حدود دو سال پیش اعلام کرد. نسخه دوم این بازی که قرار است در آینده‌ای نردیک وارد دنیای عناوین رایانه‌ای شود، روایتگر داستانی است که پنج سال پس از نسخه اول بازی اتفاق می‌افتد و دو شخصیت اصلی موجود در این بازی الی و جوئل خواهند بود.

در این نسخه از بازی نیز همچنان بیماری در حال گسترش است و عده کمی از انسان‌ها زنده مانده‌اند، اما وضعیت شهر سیاتل نسبت به پنج سال پیش بهبود یافته است. در صورتی که عرضه بازی The Last of Us 2 باز هم به تاخیر نیوفتد، قرار است این عنوان انحصاری کنسول در ۲۹ می‌سال جاری وارد بازار شود.

بازی Ghost of Tsushima

از دیگر بازی‌های انحصاری بزرگ کنسول پلی استیشن می‌توان به بازی Ghost of Tsushima اشاره کرد. این بازی روایتگر داستانی یک سامورایی است که رهبری ژاپن را برعده دارد و گیمر در این بازی قرار است مبارزاتی بسیار جذاب را تجربه کند. این عنوان توسط شرکت سازنده مجموعه Sly Cooper ساخته شده است؛ گیمر در این بازی در نقش یک سامورایی که شبح نام دارد وارد بازی خواهد شد و با نیرو‌های متجاوز مغول که وارد ژاپن شده‌اند باید به مبارزه بپردازد. طبق اعلام شرکت سازنده بازی، عنوان Ghost of Tsushima بر اساس وقایع تاریخی سال ۱۲۷۴ ساخته شده است.

عنوان Ghost of Tsushima قرار است در تابستان سال جاری به طور انحصاری برای کنسول PS4 وارد بازار شود.

بازی Cyberpunk 2077

بازی Cyberpunk 2077 یکی از عناوین بسیار بزرگ نسل فعلی کنسول‌ها است که شرکت سی دی پراجکت رد آن را طراحی و توسعه داده است. این بازی در یک شهر بسیار بزرگ جریان خواهد داشت که سرشار از اتفاقات کوچک و بزرگ است. در این بازی شخصیت‌های زیادی وجود خواهند داشت، اما یکی از این شخصیت‌ها بازیگر اصلی فیلم جان ویک بوده که حضور وی در این بازی باعث شده است نظر بسیاری از طرفداران فیلم‌های سینمایی نیز به سوی آن جلب شود و به این ترتیب انتظار می‌رود این بازی در هنگام عرضه با فروش بالایی مواجه شود.

این بازی قرار است در ۱۷ سپامبر سال جاری برای کنسول‌های اصلی بازار یعنی کنسول‌های PS4، Xbox One و پلتفرم کامپیوتر وارد بازار شود.

بازی Halo Infinite

مجموعه Halo یکی از پرطرفدارترین مجموعه‌های منحصر به کنسول‌های شرکت مایکروسافت بوده که فروش بسیار خوبی را بین عناوین انحصاری این شرکت داشته است. نسخه جدید این بازی Halo Infinite نام خواهد داشت و داستان نیز روایتگر همان داستان اصلی مجموعه Halo خواهد بود. در حال حاضر از این بازی اطلاعات زیادی منتشر نشده است، اما ظاهرا شخصیت اصلی بازی که همان Master Chief است در این نسخه از بازی با اتفاقات جدیدی مواجه خواهد شد که برای گیمر‌ها بسیار جذاب خواهد بود.

بازی Halo Infinite قرار است در تعطیلات سال جاری و برای کنسول‌های Xbox One، Xbox Project Scarlett و پلتفرم کامپیوتر وارد بازار شود.

بازی Watch Dogs: Legion

مجموعه watch dogs یکی از برترین مجموعه‌های رایانه ساخته شده توسط شرکت یوبیسافت است که داستان اصلی آن به هک و نفوذ رایانه‌ای مربوط می‌شود. در این بازی تعداد بسیار زیادی شخصیت وجود دارد که گیمر پس از گذشت مدتی می‌توان به آن‌ها دسترسی داشته باشد و در هر زمان با تعویض شخصیت بازی، مراحل مربوط به آن شخصیت را انجام دهد. این بازی در آینده لندن جریان خواهد داشت و گیمر در این بازی می‌تواند به آینده سفر داشته باشد.

بازی Watch Dogs: Legion قرار است در بازه سال مالی ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ یوبیسافت برای کنسول‌های PS4، Xbox One و پلتفرم کامپیوتر وارد بازار شود.

بازی Skull and Bones

بازی Skull and Bones یکی از بازی‌هایی است که توسط شرکت یوبیسافت ساخته شده و قرار است رقیب بازی Sea of Thieves باشد. گیمر‌ها در این بازی امکان قایق رانی و حمله به سایر کشتی‌ها را خواهند داشت و به نوعی این بازی به صورت کاملا طبیعی و جدی به روایت زندگی دزدان دریایی می‌پردازند. یوبیسافت در این بازی سعی کرده است همه چیز را به بهترین نحو ممکن طراحی کند؛ در این بازی گیمر امکان حمله گروهی به سایر کشتی‌های موجود در بازی را نیز خواهد داشت.

بازی Skull and Bones قرار است در بازه سال مالی ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ یوبیسافت برای کنسول‌های PS4، Xbox One و پلتفرم کامپیوتر وارد بازار شود.

بازی Dying Light 2

بازی Dying Light 2 یکی از عناوین بسیار جذاب ساخته شده توسط استودیو تکلند است که ایده ساخت آن پس از موفقیت نسخه اول این مجموعه ئر ذهن سازنده به وجود آمد. داستان این بازی در جهانی آخرالزمانی و پر از زامبی و موجودات فرازمینی روایت می‌شود؛ شرکت سازنده در این بازی سعی کرده است همه چیز را با جزییات بسیار بالا طراحی کند و همه چیز طبیعی به نظر برسند.

بازی Dying Light 2 قرار است در تاریخی نامشخص از سال جاری برای کنسول‌های PS4، Xbox One و پلتفرم کامپیوتر وارد بازار شود.

بازی Diablo 4

بازی Diablo 4 قرار است جدیدترین عضو از خانواده Diablo باشد که خبر ساخت آن در مراسم BlizzCon ۲۰۱۹ اعلام شد. این بازی به صورت کاملا آنلاین ساخته شده است و گیمر باید در کنار سایر گیمر‌ها و به صورت آنلاین به مبارزه مشغول شود. داستان این بازی روایتگر به وجود آمدن یک شیطان جدید است که قصد نابودی سراسر جهان را دارد و گیمر باید در این بازی قهرمانانه به ایفای نقش بپردازند.

تاکنون هیچ اطلاعاتی از کنسول‌های پشتیبانی شده از این بازی و زمان دقیق آن منتشر نشده است و باید تا زمان اعلام رسمی شرکت سازنده آن منتظر ماند.

بازی Beyond Good & Evil 2

بازی Beyond Good & Evil 2 یکی از عناوین جدید شرکت یوبیسافت است که روایتگر داستانی در ادامه نسخه قبلی این بازی خواهد بود. در این بازی با یک روزنامه نگار مواجه خواهد شد که به دنبال ساخت اختراعاتی بسیار بزرگ است و گیمر باید او را در این راه همراهی کند. در این بازی دزدان دریایی نیز حضور خواهند داشت و گیمر با این افراد نیز باید به مبارزه مشغول شود.

هنوز مشخص نیست بازی Beyond Good and Evil 2 برای چه کنسول‌هایی و در چه تاریخی از امسال عرضه خواهد شد.

بازی The Elder Scrolls 6

مجموعه The Elder Scrolls یکی از برترین مجموعه‌های رایانه‌ای است که توسط شرکت بتسدا توسعه داده شده و گیمر‌های بسیار زیادی طرفدار این بازی هستند. داستان این بازی در ادامه داستان نسخه‌ها قبلی آن ساخته شده، اما تاکنون هیچ اطلاعات دقیقی از آن در فضای مجازی پخش نشده است.

این بازی فعلا در حال ساخت بوده و مشخص نیست که عرضه آن در چه تاریخی اتفاق افتاد.

بیشتر بخوانید: از بال‌های تاریک تا شتاب در شهر؛ بهترین بازی‌های ایرانی را بشناسید

گزارش از علی زحمت کش

انتهای پیام/