چه میزان ویتامین C برای تقویت سیستم ایمنی بدن لازم است؟

دکتر مسعود خورشیدی، متخصص تغذیه و عضو مرکز تحقیقات کبد و گوارش دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به نرخ مرگ و میر ویروس کرونا در دنیا گفت: ویروس کرونا بیماری است که این روز‌ها تبدیل به یک معضل جهانی شده است؛ در اولین قدم باید بدانیم که مرگ و میر در بین جوانان چیزی حدود ۰.۲ درصد است؛ یعنی در هر هزار نفر، ۲ نفر؛ بنابراین مهمترین نکته برای افراد جوان این است که خونسردی و آرامش خود را حفظ کنند. علاوه بر این لازم است از سالمندان و افراد پیر که در خانواده‌ها هستند مراقبت کنیم؛ به خصوص اگر دارای مشکل زمینه‌ای نیز باشند.

وی ویتامین C را یکی از مواد مهم در بهبود سیستم ایمنی بدن دانست و خاطرنشان کرد: اولین ماده‌ای که برای تقویت سیستم ایمنی بدن لازم است، ویتامین C است؛ البته استفاده بیش از حد از این ماده اصلا توصیه نمی‌شود؛ در رژیم غذایی گفته می‌شود که مقدار ویتامین C لازم در هر روز یک عدد پرتقال است که چیزی حدود ۱۰۰ میلی‌گرم ویتامین دارد و برای افراد بالغ کافی است. دقت داشته باشید که استفاده بیش از حد از قرص‌های جوشان برای افرادی که دارای سنگ کلیه هستند، خطرناک است.

این متخصص تغذیه به لزوم استفاده از سبزیجات اشاره و تصریح کرد: ویتامین A نقش قابل‌توجهی در تقویت سیستم ایمنی بدن دارد؛ منابعی که این ویتامین را دارند، کاروتن‌هایی هستند که در سبزیجاتی مثل هویج وجود دارد؛ اگر در هر روز بتوانیم یک بشقاب سبزیجات رنگی از جمله هویج استفاده کنیم بسیار مناسب است. توصیه جهانی این است که همه افراد در یک روز باید ۵ واحد میوه و سبزیجات استفاده کنند.

وی افزود: ویتامین D یکی از موادی است که فقر آن در بین جمعیت کشور ما به اثبات رسیده است؛ چیزی حدود ۸۰ درصد از مردم ما کمبود ویتامین D دارند و شاید خودشان هم از این ماجرا بی‌خبر باشند؛ توصیه پزشکان به همه بزرگسالان این است که در ماه یک عدد قرص ویتامین D پنجاه هزار واحدی استفاده کنند و افراد سالمند بالای ۶۵ سال نیز در هر دو هفته یک عدد از این قرص بخورند؛ بدون شک ویتامین D در بهبود سیستم ایمنی بدن موثر است و در این روز‌ها بیشتر هم باید جدی گرفته شود.

خورشیدی متذکر شد: برای پیشگیری از ابتلا به کرونا باید مصرف مایعات خود را بالا ببریم؛ یکی از مشکلاتی که در بین هم‌وطنان ما وجود دارد مصرف پایین مایعات و به ویژه آب است که باید اصلاح شود و به میزان لازم آب نوشید.

این متخصص تغذیه به خوابیدن و اصول صحیح آن تاکید کرد: موضوع مهم بعدی خوابیدن است که از غذا خوردن نیز اهمیت بسیار بیشتری دارد؛ خواب صحیح یکی از عواملی است که نقش زیادی در تقویت سیستم ایمنی بدن دارد؛ دقت کنید که خواب باکیفیت زمانی صورت می‌گیرد که در شب باشد؛ یعنی زمانی که خورشید حضور ندارد. به صورت کلی اگر در هر شبانه‌روز ۸ ساعت خواب مفید داشته باشیم مناسب است.

خورشیدی تاکید کرد: متاسفانه در ایام عید به واسطه تعطیلی، شب‌زنده‌داری و بیدار ماندن تا پاسی از شب اتفاق می‌افتد؛ این کار نادرست است و باعث لطمه‌زدن به خواب می‌شود. همان‌طور که اشاره شد خوابیدن صحیح زمانی است که در شب باشد. بهتر است که افراد صبح اول وقت از خواب بلند شوند و وعده مهم صبحانه را به موقع بخورند. این وعده تاثیرگذاری زیادی در سیستم گوارش بدن دارد.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر وجود تناقض برای استفاده یا عدم استفاده از لبنیات تاکید کرد: موضوع بعدی استفاده از لبنیات است؛ در بعضی از ماست‌ها ویتامین D به صورت غنی‌شده وجود دارد که خوب است در سبد غذایی قرار بگیرد. البته توصیه می‌شود در صورتی که تب داشتیم از خوردن لبنیات و مکمل‌های پروبیوتیک خودداری شود چرا که روند تب و بیماری را بدتر می‌کنند.

خورشیدی تصریح کرد: در کنار ویتامین‌ها و موادی که گفته شد، مواد غذایی دیگری نیز هستند که فعالیت ضد میکروبی داشته و باعث پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها می‌شوند. کلم، شلغم، سیر، پیاز، زیتون و ... از جمله این مواد هستند که نقش سم‌زدایی داشته و به سیستم ایمنی بدن کمک می‌کنند.

وی توصیه‌هایی برای مدیریت وزن در روز‌های تعطیلی نوروز داشت: به صورت کلی یک سری توصیه‌هایی وجود دارد که برای همه افراد مفید است؛ توصیه جهانی این است که هر روز ۵۰ دقیقه فعالیت ورزشی متوسط نظیر فعالیت‌های کششی، پیاده‌روی آرام در منزل و ... داشته باشیم؛ نکته مهم این است که وزن خود را چک کنیم چرا که افزایش وزن ناگهانی رخ نمی‌دهد بلکه آرام آرام به وجود می‌آید. در همین راستا لازم است که به صورت هفتگی خودمان را وزن کرده و آن عدد را با وزن هفته قبل مقایسه کنیم؛ اگر طی یک هفته افزایش وزنی بیش از نیم کیلوگرم داشته باشیم باید در خوردن و فعالیت بدنی خود تجدیدنظر کنیم.

