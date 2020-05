در رویداد Xbox 20/20 شرکت مایکروسافت چه گذشت؟؛ اپل تعطیلی شعبات خود را تمدید کرد؛ وزن غیر معقول کیبرد Magic Keyboard اپل

پربازدیدهای دریچه فناوری؛

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، اگر از علاقه‌مندان به اخبار فناوری و دستگاه‌های مدرن هستید و امروز موفق به رصد اخبار سرویس فضای مجازی در حوزه‌ دریچه فناوری نشده‌اید، در ادامه لینک ۱۰ خبر پربازدید از نگاه کاربران را برای شما به نمایش گذاشته‌ایم.

بر اساس سفر‌های صورت گرفته به نظر می‌آيد شرکت تویوتا نتوانسته در تولید یک خودروی آفرود مناسب، موفق عمل کند.

شرکت GSMA که نمایندگی بسیاری از اوپراتور‌های دنیا را به خود اختصاص داده اخیرا تحلیلی از آینده دنیای فناوری طی ۵ و ۱۰ سال آینده را با مخاطبین در میان گذاشته است.

طبق اطلاعات جدید به نظر می‌آید که شرکت هیوندای از وجود موتور T GDi بر روی جدیدترین سری ولستر خبر می‌دهد.

یکی از وب سایت‌های تحلیل دستگاه‌های هوشمند به تازگی اعلام کرده است که کیبرد Magic Keyboard شرکت اپل وزنی بیشتر از مک بوک ایر دارد.

محققان امنیتی موفق به کشف چند مشکل امنیتی در برنامه تماس تصویری Zoom شدند که حفظ اطلاعات شخصی کاربران را به خطر می‌اندازد.

شرکت اپل طی نامه‌ای رسمی به کارمندان خود اظهار کرد که شعبات این مجموعه تا اطلاع ثانوی در ماه می تعطیل خواهند ماند.

به تازگی مدیر بخش ایکس باکس شرکت مایکروسافت اطلاعاتی را درباره قیمت نسل بعدی کنسول جدید این شرکت منتشر کرد.

یکی از مدیران شرکت ناتی داگ اعلام کرد که بازی The Last of Us 2 در حال آماده سازی برای ورود به بازار است.

مایکروسافت شب گذشته در مراسم آنلاین Xbox 20/20 اطلاعات از برخی برترین بازی‌های ایکس باکس سری ایکس رونمایی کرد.

مالک تفا‌ها با انتشار توئیتی اظهار داشت که جدیدترین نسخه سری بازی‌های اساسینز از گسترش کمتری نسبت به عناوین گذشته برخوردار است.

