۵ رکورد بی رقیب گینس که هنوز شکسته نشده‌ اند

به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، کتاب رکورد‌های گینس از دهه ۱۹۵۰ دستاورد‌های شگفت انگیز بسیاری را ثبت کرده است، و بسیاری از این رکورد‌ها بسیار عجیب‌ و افراطی‌ بوده است، این در حالی است که بسیاری از رکورد‌های جهانی بار‌ها و بار‌ها شکسته می‌شوند، برخی از آن‌ها در برابر آزمایش زمان مقاومت کرده‌اند و از ابتدا شکسته نشده‌اند. این رکورد‌ها در کتاب جهانی گینس ثبت شده است و ممکن است هرگز شکسته نشود.

در ادامه ۵ رکورد برجسته گینس که تاکنون شکسته نشده است را مشاهده می‌کنید:

بلندترین مرد جهان

رابرت ودلو بلند قدترین مرد جهان بود. او در سال ۱۹۴۰، با ۲.۷۲ متر قد، به عنوان رکوددار گینس معرفی شد. ودلو در سال ۱۹۱۸ از والدینی با اندازه قد متوسط متولد شد، اما از ۸ سالگی با سرعت بالایی شروع به رشد کرد و مشکلات پزشکی زیادی را برای او ایجاد کرد که با افزایش سن او بدتر شد.

پزشکان تشخیص دادند که رشد بیش از حد وادلو ناشی از بزرگ شدن غده هیپوفیز است که باعث افزایش سطح غیرطبیعی هورمون رشد انسانی می‌شود و باعث شد این مرد در سن ۲۲ سالگی از دنیا برود. کسانی که اختلالاتی شبیه رابرت دارند اکنون می‌توانند تحت درمان پزشکی پیشرفته‌ای قرار بگیرند و ممکن است تحت عمل جراحی قرار بگیرند تا تولید هورمون رشد را متوقف کنند.

بلندترین ناخن های جهان

اشریتا فرمن از هند در سال ۲۰۱۴ عنوان طولانی‌ترین ناخن یک دست را کسب کرد. او بیش از ۶۰ سال بود که ناخن‌های دستش را قطع نکرده بود، در آن زمان، ناخن‌های دست چپ او از ۱۶۴.۵ سانتی متر تا ۱۹۷.۸ سانتی متر بود.

اما پس از مدتی ناخن هایش باعث درد در دستان وی شد، بنابراین آن‌ها را برش داده و در یک موزه به نمایش گذاشتند. مردم برای شکستن رکورد او تلاش‌های زیادی کردند اما چون شکستن این رکورد نیاز به تعهد زیادی داشت آن‌ها نتوانستند این رکورد را ثبت کنند.

آرکیتا فورمن

او مردی است که بیش از ۳۰ سال سن دارد و دائم در حال رکورد زدن است. او بیش از ۷۰۰ رکورد را شکسته است در حالی که بیشتر مردم آرزو دارند یک رکورد جهانی ثبت کنند.

این مرد رکوردهای بسیاری را از آن خود کرده است ، از جمله آن‌ها می‌توان به دستیابی او به رکورد طولانی‌ترین مسافت طی شده در جهان با یک بطری شیر بر روی سرش ، اشاره کرد.

بدترین بیماری همه گیر در جهان

این رکوردی است که امیدواریم هرگز متلاشی نشود؛ اگرچه اپیدمی در حال ظهور ویروس کرونا ممکن است بدترین اپیدمی باشد که در طول زندگی خود شاهد بوده‌ایم، اما کشنده‌ترین اپیدمی جهان بین سال‌های ۱۳۴۷ و ۱۳۵۱ اتفاق افتاده است، که نام این بیماری طاعون است، همچنین این بیماری که به مرگ سیاه شهرت یافته بود باعث نابودی یک چهارم جمعیت اروپا شد.

حدود ۷۵ میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل این بیماری کشته شده‌اند، که این بیماری را به کشنده‌ترین اپیدمی و بدترین بیماری همه گیر جهانی تبدیل کرده است. طاعون هنوز سالانه بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما اکنون قابل درمان است.

پردرآمدترین فیلم جهان

اگرچه قیمت بالای بلیط فیلم‌ها به این معنی است که بیشترین درآمد پرده‌ای فیلم‌ها در دوره‌های اخیر است، اما با تنظیم مبلغ کل تورم فقط یک فیلم از سال ۱۹۳۹ در رده نخست قرار دارد، با نام Gone with the Wind تنها ۳۹۳.۴ میلیون دلار فروش داشته است اما با تخمین زدن نرخ‌های امروزی این فیلم در مجموع ۳.۴۴ میلیارد فروش داشته که آن را به پردرآمدترین فیلم تاکنون تبدیل کرده است.

