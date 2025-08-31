باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی-مسکن روستایی بهعنوان یکی از پایههای توسعه پایدار و حفظ جمعیت در روستاها، همواره از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران کشور بوده است.
لرستان بهدلیل موقعیت خاص جغرافیایی و قرار گرفتن بر روی گسلهای فعال زاگرس، بیش از بسیاری دیگر از استانها در معرض تهدید بلایای طبیعی بهویژه زلزله و سیل قرار دارد. همین شرایط باعث شده است که مقاومسازی مسکن روستایی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی برای حفظ جان و مال مردم این خطه باشد.
در سالهای اخیر، برنامههای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در لرستان نهتنها به ارتقای ایمنی واحدهای مسکونی روستایی منجر شده بلکه موجبات مهاجرت معکوس، ایجاد اشتغال و افزایش سطح رفاه روستاییان را نیز فراهم آورده است.
اکنون با تحقق نرخ ۷۷ درصدی مقاومسازی، لرستان به الگویی برای دیگر استانها تبدیل شده و بهنوعی جشن پیشرس ایمنی را در کشور برپا کرده است.
لرستان در صدر جدول مقاومسازی کشور
پویا تابعی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان با اشاره به دستاوردهای استان گفت:نرخ مقاومسازی واحدهای روستایی در لرستان به ۷۷ درصد رسیده که این رقم حدود ۲۳ درصد بیشتر از متوسط کشوری است. تاکنون ۱۱۸ هزار و ۵۰۰ واحد روستایی مقاومسازی شده و استان در این حوزه جایگاه نخست کشور را به دست آورده است.
تابعی ادامه داد:بر اساس آمار سرشماری سال ۱۳۹۵، حدود ۶۷۰ هزار نفر از جمعیت استان در روستاها سکونت داشتند که معادل ۴۰ درصد جمعیت لرستان بود. در سالهای اخیر با توجه به افزایش ایمنی و اجرای طرحهای توسعهای، مهاجرت معکوس شدت گرفته و جمعیت روستایی به حدود ۵۰ درصد رسیده است. این روند علاوه بر تولید، نقش مهمی در اشتغالزایی ایفا کرده است.
پوشش کامل طرحهای هادی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار
مدیرکل بنیاد مسکن لرستان با اشاره به اهمیت طرحهای هادی روستایی گفت:از سه هزار روستای دارای سکنه در استان، هزار و ۵۷۵ روستا بیش از ۲۰ خانوار جمعیت دارند که همگی دارای طرح هادی هستند. افق این طرحها ۱۰ ساله است و تاکنون برای ۹۴۱ روستا بازنگری انجام شده است. طبق برنامه، تا پنج سال آینده تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار بازنگری خواهند شد.
توسعه معابر روستایی؛ چهار میلیون متر مربع آسفالت
او با بیان اینکه بنیاد مسکن علاوه بر ساخت و مقاومسازی، در حوزه زیرساختی نیز فعالیت گستردهای داشته افزود:در حوزه بهسازی معابر روستایی تاکنون فاز نخست طرح در ۹۷۵ روستا اجرا و چهار میلیون متر مربع آسفالتریزی انجام شده است. همچنین تا پایان سال ۱۴۰۴، معابر ۱۷۵ روستای دیگر با اعتبار ۶۵۰ میلیارد تومان و مساحت یک میلیون و ۱۰۰ هزار متر مربع آسفالت خواهند شد.
تابعی با اشاره به اهمیت مالکیت رسمی واحدهای مسکونی گفت:تاکنون برای ۹۸ هزار واحد مسکونی سند صادر شده و کمتر از ۱۰ هزار واحد باقی مانده که به دلیل قرار گرفتن در اراضی اوقافی، منابع طبیعی و مناطق حفاظتشده امکان صدور سند برای آنها وجود ندارد.
وی افزود:در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر نیز برای ۱۷ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن قرارداد منعقد شده است. علاوه بر این تابستان امسال سهمیه ساخت هفت هزار و ۵۰۰ واحد دیگر به استان ابلاغ شد.
اقدامات عمرانی و مقابله با خسارات سیل
مدیرکل بنیاد مسکن لرستان به پروژههای عمرانی شاخص استان اشاره کرد و گفت:احداث دیوار ساحلی پلدختر، دایک حفاظتی بابازید و چممهر از جمله اقدامات بنیاد مسکن بوده که نقش مهمی در کاهش خسارات ناشی از سیلهای اخیر ایفا کرده است.
حمایت خیران و چالشهای باقیمانده
تابعی درباره نقش حساب ۱۰۰ امام(ره) نیز توضیح داد:هر سال حدود ۱۱ میلیارد تومان از خیران و همین میزان از بنیاد مسکن برای کمک بلاعوض به واحدهای شهری و روستایی تخصیص مییابد که در حوزه تعمیر و تجهیز مساکن محرومان هزینه میشود.
وی در خصوص چالشهای موجود افزود:در مناطقی از الیگودرز، کوهدشت و نورآباد به دلیل نبود راه دسترسی مناسب، استقبال از مقاومسازی کمتر بوده است. با این حال در این مناطق برای سه هزار واحد هدفگذاری شده که بخشی از آنها با پرداخت بلاعوض تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان و استفاده از سازههای سبک در حال ساخت است.
جشن ایمنی تا سال ۱۴۰۷
لرستان امروز به نقطهای رسیده که ایمنی خانههای روستایی آن نهتنها جان و مال مردم را تضمین میکند، بلکه زمینهساز رشد اقتصادی و بازگشت جمعیت به روستاها شده است. این دستاورد در شرایطی به دست آمده که بسیاری از مناطق کشور هنوز با ضعف جدی در حوزه مقاومسازی مواجهاند.
تابعی در پایان تأکید کرد:با توجه به قرار گرفتن لرستان روی گسلهای فعال زاگرس، ساختوسازها بر اساس آییننامههای مقاوم در برابر زلزله انجام میشود و هدف این است که تا سال ۱۴۰۷ جشن مقاومسازی مسکن روستایی در استان برگزار شود.