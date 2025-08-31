۵۵ هزار نفر زیر چتر بهزیستی لرستان؛ خدمات از تولد تا پایان زندگی

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- استان لرستان سالهاست با چالشهای توسعهای در حوزه اقتصاد، اشتغال و رفاه دست و پنجه نرم میکند.
در چنین شرایطی نقش نهادهای اجتماعی و حمایتی اهمیت دوچندان دارد؛ نهادهایی همچون بهزیستی، تأمین اجتماعی و بانک رفاه که هر یک در زمینهای خاص، وظیفه تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی مردم را بر عهده دارند.
بهزیستی؛ از پیشگیری تا توانبخشی
همایون عمودیزاده، مدیرکل بهزیستی لرستان اعلام کرد که ۵۴ هزار و ۹۶۰ نفر به صورت مستقیم تحت پوشش این سازمان هستند و افزون بر آن، ۹۰۷۵ خانوار زنان سرپرست خانوار با جمعیتی نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر از خدمات مستمر بهرهمند میشوند.
او با تأکید بر اینکه هیچ خانوادهای در استان از خدمات بهزیستی بیبهره نیست، افزود:بهزیستی لرستان خدماتش را از دوران پیش از بارداری، با طرحهای مشاوره و غربالگری ژنتیک آغاز میکند و تا دوران سالمندی و پایان زندگی ادامه میدهد. خدماتی مانند غربالگری شنوایی نوزادان و پیشگیری از تنبلی چشم در تمام مراکز استان اجرا میشود و این مداخلات باعث شده نرخ تنبلی چشم در ایران به حدود ۱.۵ درصد کاهش یابد؛ در حالیکه میانگین جهانی ۴ درصد است.
کمبود امکانات اورژانس اجتماعی
مدیرکل بهزیستی لرستان در ادامه به یکی از دغدغههای جدی اشاره کرد: استان ۱۲ شهرستان دارد، اما تنها هشت خودروی اورژانس اجتماعی فعال است. این کمبود میتواند پاسخگویی به بحرانهای اجتماعی را با مشکل مواجه کند. امیدواریم ناوگان اورژانس اجتماعی تقویت شود.
به گفته عمودیزاده، هماکنون در استان ۶۵ مرکز توانبخشی شبانهروزی، ۱۰۶ مرکز مثبت زندگی در محلات و ۳۲ مرکز درمان و بازتوانی اعتیاد در حال فعالیت هستند.
تأمین اجتماعی؛ ۱۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت ماهانه
منوچهر گودرزی، مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان، نیز گزارشی از وضعیت بیمهشدگان ارائه داد و گفت : استان لرستان ۲۳۰ هزار بیمهشده و ۱۹ هزار کارگاه فعال دارد. همچنین حدود ۹۵ هزار مستمریبگیر و بازنشسته در استان وجود دارد و سازمان ماهانه ۱۷۰۰ میلیارد تومان به آنها پرداخت میکند.
علیاکبر سلیمانی، مدیر درمان تأمین اجتماعی لرستان، از رشد خدمات درمانی خبر داد:در چهار ماه نخست سال جاری، یک میلیون و ۸۶۱ هزار مراجعه ثبت شد که نسبت به سال گذشته ۲ درصد افزایش داشته است. همچنین ۱۱۱۶ زایمان و ۶۰۶۳ عمل جراحی انجام شده که هر دو نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان میدهد.
وی افزود: اکنون سه بیمارستان، سه پلیکلینیک و هشت درمانگاه سرپایی فعال هستند و افزایش ضریب اشغال تخت در بیمارستانهای خرمآباد، کوثر بروجرد و نرگس، نشانه کارآمدی سیستم درمانی استان است.