فرایند جذب و استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی استان لرستان، به عنوان بخشی از سازوکار توسعه منابع انسانی و ارتقای کارایی سازمان‌ها، نیازمند رعایت استاندارد‌های عدالت و شفافیت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - شفافیت در این فرایند، اعتماد عمومی را افزایش داده و امکان پاسخگویی مسئولان را فراهم می‌کند.

 ارائه اطلاعات دقیق و قابل دسترس درباره مراحل آزمون و معیار‌های ارزیابی موجب افزایش اعتماد داوطلبان و جامعه می‌شود.

با شفاف‌سازی ملاک‌های پذیرش، احتمال ایجاد شائبه‌ها و اتهامات غیرمنصفانه کاهش می‌یابد.

شفافیت به داوطلبان کمک می‌کند تا با درک بهتر از فرآیند ارزیابی، خود را با معیار‌های موجود تطبیق دهند و رقابت سالم‌تری شکل گیرد.

لزوم دقت و شفافیت در فرایند ارزیابی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش 

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در حاشیه بازدید از فرایند ارزیابی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی ماده ۲۸ از دعوت به مصاحبه ۵۳۱ داوطلب در استان خبر داد و گفت: ارزیابی دعوت شدگان در ۵ کانون و ۶ گروه تخصصی در استان تا ۱۹ شهریور انجام خواهد شد.

وی با حضور در دبیرستان نمونه دولتی باقرالعلوم، مدرسه صدیقه کبری (س) و هنرستان شهیدسعیدی از فرایند ارزیابی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی ماده ۲۸ بازدید کردند. 

در این بازدید، ضمن بررسی میدانی مراحل برگزاری ارزیابی، در جلسه‌ای تخصصی به شناسایی چالش‌ها و مشکلات ارزیابی‌شوندگان پرداخته و راهکار‌های لازم برای رفع آنها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در حاشیه این بازدید، بر لزوم دقت، شفافیت و رعایت عدالت به عنوان خط قرمز در فرآیند ارزیابی تأکید کرد و افزود: «هدف ما ارتقای کیفیت فرآیند‌های استخدامی و ایجاد فرصت برابر برای همه داوطلبان است.»

شفافیت در فرایند ارزیابی پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی در لرستان نه تنها عدالت اجتماعی را تقویت می‌کند، بلکه موجب ارتقای کیفیت خدمات دولتی و تقویت اعتماد عمومی نسبت به دستگاه‌های اجرایی خواهد شد.

 

 

