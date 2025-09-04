باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - شفافیت در این فرایند، اعتماد عمومی را افزایش داده و امکان پاسخگویی مسئولان را فراهم میکند.
ارائه اطلاعات دقیق و قابل دسترس درباره مراحل آزمون و معیارهای ارزیابی موجب افزایش اعتماد داوطلبان و جامعه میشود.
با شفافسازی ملاکهای پذیرش، احتمال ایجاد شائبهها و اتهامات غیرمنصفانه کاهش مییابد.
شفافیت به داوطلبان کمک میکند تا با درک بهتر از فرآیند ارزیابی، خود را با معیارهای موجود تطبیق دهند و رقابت سالمتری شکل گیرد.
لزوم دقت و شفافیت در فرایند ارزیابی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در حاشیه بازدید از فرایند ارزیابی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی ماده ۲۸ از دعوت به مصاحبه ۵۳۱ داوطلب در استان خبر داد و گفت: ارزیابی دعوت شدگان در ۵ کانون و ۶ گروه تخصصی در استان تا ۱۹ شهریور انجام خواهد شد.
وی با حضور در دبیرستان نمونه دولتی باقرالعلوم، مدرسه صدیقه کبری (س) و هنرستان شهیدسعیدی از فرایند ارزیابی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی ماده ۲۸ بازدید کردند.
در این بازدید، ضمن بررسی میدانی مراحل برگزاری ارزیابی، در جلسهای تخصصی به شناسایی چالشها و مشکلات ارزیابیشوندگان پرداخته و راهکارهای لازم برای رفع آنها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در حاشیه این بازدید، بر لزوم دقت، شفافیت و رعایت عدالت به عنوان خط قرمز در فرآیند ارزیابی تأکید کرد و افزود: «هدف ما ارتقای کیفیت فرآیندهای استخدامی و ایجاد فرصت برابر برای همه داوطلبان است.»
شفافیت در فرایند ارزیابی پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی در لرستان نه تنها عدالت اجتماعی را تقویت میکند، بلکه موجب ارتقای کیفیت خدمات دولتی و تقویت اعتماد عمومی نسبت به دستگاههای اجرایی خواهد شد.