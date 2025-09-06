باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا بابایی - راه‌اندازی گمرک در مناطق ویژه اقتصادی، نه‌تنها یک تحول اداری ساده نیست بلکه نقطه عطفی برای رشد و توسعه تولید و تجارت محسوب می‌شود.

تجربه مناطق مشابه نشان داده است که آغاز به‌کار گمرک می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران، افزایش تولید، رونق صادرات و کاهش هزینه‌های واردات مواد اولیه کمک کند.

منطقه ویژه اقتصادی اشترینان در بروجرد، با وسعتی بیش از ۶۰ هکتار و سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی، اکنون در آستانه چنین تحولی قرار دارد و فعال شدن گمرک اختصاصی، این منطقه را به مسیری تازه در اقتصاد لرستان وارد خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی

محمد اصل مرز، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد، با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این منطقه گفت:سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیاردتومانی در منطقه ویژه اقتصادی اشترینان توسط سرمایه‌گذاران در حال انجام است.

او اضافه کرد: تاکنون ۲۰ پروانه بهره‌برداری صنعتی در این منطقه صادر شده و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف مشغول فعالیت هستند.

تنوع صنایع در اشترینان

به گفته اصل مرز، فعالیت ۶ پروژه در حوزه‌های معدنی، فلزی، آرایشی، بهداشتی و شیمیایی در منطقه آغاز شده است. این تنوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای منطقه برای تبدیل‌شدن به یک قطب چندبخشی در تولید و صنعت است.

کد گمرکی در راه است

رئیس اداره صمت بروجرد گفت:طی یک‌ماهه آینده کد گمرکی منطقه ویژه اقتصادی اشترینان صادر و فعالیت‌های گمرکی در ساختمان گمرک واقع در منطقه آغاز خواهد شد.

او افزود: سرمایه‌گذاران با توجه به وجود گمرک می‌توانند با سهولت بیشتری در این منطقه فعالیت کرده و از مزایای گمرکی بهره‌مند شوند.

اصل مرز در پایان تأکید کرد:منطقه ویژه اقتصادی اشترینان نویدبخش آینده‌ای روشن برای رونق تولید و اشتغال در شهرستان بروجرد است.

راه‌اندازی گمرک در اشترینان، حلقه مفقوده توسعه اقتصادی بروجرد را تکمیل خواهد کرد.

با سرمایه‌گذاری گسترده، آغاز فعالیت پروژه‌های صنعتی و صدور پروانه‌های بهره‌برداری، حالا فعال شدن گمرک می‌تواند نقطه شروعی تازه برای صادرات محصولات و جذب سرمایه‌های بیشتر باشد. اشترینان امروز فقط یک منطقه صنعتی نیست؛ بلکه چشم‌اندازی روشن برای اقتصاد لرستان به شمار می‌رود.