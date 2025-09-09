باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - لرستان سالانه ۱۵۰ میلیون قطعه تخم چشم‌زده ماهی و ۲۱۰ میلیون قطعه بچه‌ماهی تولید می‌کند.

ظرفیت استان در این حوزه بسیار بالا است؛ به‌طوری‌که توانایی تأمین ۵۰٪ نیاز کشور به بچه‌ماهی را دارد.

با داشتن بیش از ۲,۴۵۰ کیلومتر رودخانه و چشمه طبیعی، شرایط بسیار مساعدی برای توسعه صنعت ماهی‌پروری فراهم شده است .

مطالعات نشان داده‌اند که حدود ۸۴۱ کیلومتر مربع از اراضی استان برای توسعه آبزی‌پروری مناسب هستند؛ به‌ویژه نزدیک رودخانه‌ها و مزارع فعال هستند.

کیارش بیرانوند مدیرکل شیلات لرستان امروز عصر در جلسه با کارخانه‌داران خوراک آبزیان استان در سالن جلسات برگزار شد اظهار کرد: این نشست به‌منظور بررسی چالش‌ها و رفع موانع پیش روی فعالان این صنعت برای توسعه و افزایش تولید خوراک آبزیان تشکیل شد.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های آبزی‌پروری در استان گفت: ۸ مجتمع در حال ساخت هستند که در ساله‌ای آتی به بهره‌برداری خواهند رسید. با راه‌اندازی این واحد‌ها و افزایش ۲۰ هزارتنی تولید ماهی، این میزان ماهی ۳۵ هزار تن خوراک آبزیان نیاز خواهند داشت.

مدیرکل شیلات لرستان بر لزوم برنامه‌ریزی درست و رقابتی برای تأمین نیاز پرورش‌دهندگان استان تأکید کرد.

بیرانوند خاطرنشان کرد: کارخانه‌داران برای رفع موانع و چالش‌های پیشرو، نسبت به تشکیل اتحادیه اقدام کنند.

وی استفاده از تسهیلات کم‌بهره را راهکاری برای تقویت توان رقابتی واحد‌های تولیدی خوراک آبزیان در استان عنوان کرد.

وی به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی شیلات و آبزیان در آذرماه اشاره کرد و آن را فرصتی مناسب برای بازاریابی و تبلیغات محصولات تولیدی استان دانست.

مدیرکل شیلات لرستان افزود: این نمایشگاه می‌تواند بستری برای معرفی محصولات و توسعه صادرات به دیگر استان‌ها و کشور‌ها فراهم کند.