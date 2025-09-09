باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش -در بروجرد طرح‌های گسترده‌ای برای تأمین آب شرب پایدار و آبیاری کشاورزی در دست اجرا است.

طبق گزارش معاون طرح و توسعه آب منطقه‌ای لرستان، حدود ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است تا پروژه‌هایی مثل سد آبسرده، سد شهید بروجردی، تصفیه‌خانه و آبرسانی به بروجرد تا سال ۱۴۲۵ تکمیل شوند.

علاوه بر آن، برای آبرسانی شهری، حفر ۲۰ حلقه چاه در منطقه نصیرآباد در دستور کار قرار داشته است و نیز ۲ ایستگاه پمپاژ و تعداد قابل توجهی مخزن ذخیره آب پیش‌بینی شده‌اند؛ تا کنون ۳۰ هزار مخزن تکمیل شده است.

نفس تازه برای آب شرب بروجرد؛ رفع نارسایی ایستگاه‌های پمپاژ

ایستگاه‌های پمپاژ نقش کلیدی در انتقال آب به مناطق شهری و کشاورزی دارند و به‌ویژه در مناطق مرتفع یا دشت‌هایی مانند سیلاخور، ضروری هستند. در لرستان، این ایستگاه‌ها علاوه بر فراهم کردن آب، به افزایش راندمان آبیاری، کاهش مصرف آب و توسعه اراضی کمک می‌کنند.

اما موانعی مثل سیل، کمبود بودجه، مسائل حقوقی، تأمین برق و مسائل اجتماعی موجب تأخیر در بهره‌برداری از برخی ایستگاه‌ها شده‌اند. در حال حاضر برای تکمیل ۱۵ ایستگاه پمپاژ نیمه‌کاره حدود ۸۰۰۰ میلیارد ریال دیگر نیاز است.

خرید دیزل ژنراتور برای ایستگاه‌های پمپاژ آب بروجرد

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد از خرید، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور برای ایستگاه‌های پمپاژ آب شرب این شهرستان در آینده نزدیک خبر داد.

مهندس قدرت اله ولدی در این خصوص گفت: با پیگیریی‌های انجام شده و مکاتبات انجام شده توسط فرمانداری ویژه شهرستان و مساعدت دکتر تابع جماعت وحسب دستور مهندس امینی مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور؛ موضوع خرید و راه اندازی دیزل ژنراتور برای ایستگاه‌های پمپاژ آب شرب شهرستان در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن تامین اعتبار، این مهم بررسی و تسریع شود.

وی ضمن تقدیر از تلاش و پیگیری‌های مهندس نوریزدان مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان و مهندس شیرپی مدیر عامل شرکت آبفا شهرستان بروجرد اظهار داشت: با پیگیری‌های جدی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان، اعتبار مورد نیاز تامین شده و در آینده نزدیک با خرید و نصب آنها، مشکل پمپاژ آب شرب از مخازن در زمان قطعی برق رفع خواهد شد.

وی تصریح کرد: در فصل گرم سال و با قطع برق، مشکلاتی در خصوص پمپاژ آب در شهرستان وجود داشت که با پیگیری‌های انجام شده و مساعدت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، این موضوع رفع خواهد شد.

به‌علاوه، تعداد ایستگاه‌های فعال در استان بالغ بر ۹۵۰ ایستگاه پمپاژ آب اعلام شده که نشان‌دهنده حجم وسیع زیرساختی این حوزه در لرستان است.