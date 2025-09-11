آبشار طلایی خرم آباد که در بوستان طلایی قرار دارد و با چالش های بهداشتی و زیرساختی مواجه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بوستان طلایی آبشار دره گرم دارای ابعادی حدود ۴۴ هکتار است و در حال حاضر فاز دوم آن در حال احداث است. هدف از اجرای پروژه بوستان طلایی خرم آباد، ایجاد فضایی سرسبز در اطراف آبشار و فراهم کردن امکانات مناسب برای بازدیدکنندگان است.
با اجرایی شدن فاز دوم پروژه بوستان آبشار طلایی اتصال بین آبشار و دامنه مخمل کوه برقرار میشود و امکانات رفاهی برای راحتی گردشگران فراهم خواهد شد. این مجموعه از پل دره گرم شروع میشود و تا مخمل کوه ادامه دارد.
مهاجرت از روستا به شهر و گسترش حاشیهنشینی در اطراف شهرهایی، چون خرمآباد، دورود و بروجرد، لزوم برنامهریزی برای ساخت واحدهای مسکونی با قیمت مناسب را دوچندان کرده است.
در این راستا، پروژه مسکن آبشار طلایی با مشارکت بخش خصوصی و حمایت دولت کلید خورد.
پروژه مسکن آبشار طلایی که با در نظر گرفتن ظرفیتهای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی منطقه، در تلاش بود تا الگویی نوین از توسعه پایدار و زیستپذیر را در یکی از استانهای کمتر توسعهیافته کشور ارائه بدهد.
این پروژه در فاز اول خود شامل ساخت بیش از ۱۲۰۰ واحد مسکونی است که در قالب مجتمعهای چند طبقه طراحی شدهاند. در فازهای بعدی نیز توسعه زیرساختهای تجاری، آموزشی، درمانی و تفریحی در نظر گرفته شده است.
وعدههایی که خانه نشدند
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان سخن گفت: پروژه با پیشرفت فیزیکی حدود ۲۰٪ و آمادهسازی زیرساخت ۹۵٪ در مراحل اجرا است.
وی افزود: تاکنون تسهیلات بانکی برای این پروژه پرداخت نشده و فعالیت تنها بر اساس آورده متقاضیان ادامه یافته است.
آماری از پیشرفت فیزیکی (۲۰٪) و آمادهسازی سایت (۹۵٪) حکایت دارد. موافقت وزیر برای پرداخت تسهیلات گرفته شده و تامین مالی پروژه با آورده مردم تا زمان دریافت تسهیلات ادامه دارد.
مشکل تأخیر در تحویل واحدها برای برخی ثبتنامکنندگان ایجاد نارضایتی کرده، مسئولان استانی موضوع را دنبال میکنند و وعده داده شده بود که تسهیلات بانکی تا خرداد ۱۴۰۴ برقرار شود.
از دید شهرداری خرمآباد، عملیات آزادسازی بافت پیرامون پروژه تقریباً تکمیل شده و خیابانبندی و جدولگذاری نیز در حال انجام است. توسعه فضای سبز، آبرسانی، اجرایی شدن زیرساختها در دستورکار است.
آبشار طلایی یا سراب مسکن؟
پروژه مسکن آبشار طلایی خرمآباد شامل ساخت ۱،۸۳۲ واحد مسکونی در شمال شهر خرمآباد و در شمال آبشار طلایی طراحی شده و شامل بلوکهای ۸ و ۱۰ طبقه است.
منابع مالی پروژه از آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی تأمین میشود؛ هر متقاضی تاکنون حدود ۲۴۰ میلیون تومان آورده داشته است.
متقاضیان از تأخیر در تحویل واحدها که گاهی بیش از چند سال است، گلایهمندند؛ برخی بعد از پرداختهای سنگین همچنان در مرحله خاکبرداری ماندهاند.
گزارشهای شهروندخبرنگاران نشان دادهاند که پروژه در برخی موارد نزدیک به چهار سال پس از شروع، پیشرفت ملموسی نداشته و پرداختهای مکرر متوقفکننده بودهاند.
تکمیل پروژه منوط به تأمین تسهیلات مورد نیاز است؛ در صورت تحقق آن، ساخت و تحویل گروهی انجام خواهد شد، با اولویت کسانی که آورده خود را کامل کردهاند.
اهداف کلان این پروژه جهت تأمین مسکن برای اقشار متوسط و کمدرآمد، کاهش فشار بر بازار مسکن شهری، اشتغالزایی در حوزه ساختوساز، افزایش بهرهوری از زمینهای بایر شهری، کمک به کاهش مهاجرت و تقویت ماندگاری جمعیت در منطقه بوده است.
پروژه مسکن آبشار طلایی لرستان را میتوان گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه منطقهای دانست.
موفقیت این طرح، وابسته به مدیریت کارآمد، نظارت دقیق، مشارکت شهروندان و پشتیبانی مستمر دولت است. اگر این پروژه با کیفیت مطلوب و در زمان مقرر به بهرهبرداری برسد، میتواند الگویی مناسب برای دیگر استانهای کشور نیز باشد.
تجمع انبوهی از زباله ها در پارک و مسیر عبور آبشار؛ کمبود امکانات بهداشتی
پارک آبشار طلایی خرم آباد بکام پیمانکاران
در ایام تابستان آبیاری تمام درختان پارک و جمع آوری زباله ها توسط اهالی و بازنشستگانی که جهت ورزش و پیاده روی به پارک مراجعه می نمایند انجام میشود احتمالاً پیمانکاران بابت نگهداری پارک از شهرداری هزینه هم دریافت میکنند.
این پارک حتی صندلی و سطل زباله به اندازه کافی ندارد و در کل پارک یک سطل زباله در ابتدای آن است که همیشه پر بوده و کسی که زباله ای داشته باشد باید چندین متر مسیر طولانی را طی کند تا به زباله خود را در سطل بیندازد.
همچنین برخلاف این که ساخت سرویس های بهداشتی در دستور ساخت پیمانکاران بوده است اما در حد یک اسکلت ساختمانی مانده و پارکی که محل گذر، تفریح و ورزش روزانه مردم خرم آباد و گردشگران است هنوز یک سرویس بهداشتی ندارد.
نبود امکانات آب آشامیدنی از مشکلات دیگر این پارک است و برخلاف اینکه آبخوری برای آن تعبیه شده است ولی به آب شرب وصل نبوده و فقط جنبه دکوری داشته است.
آبشار طلایی لرستان که اسم دیگر آن آبشار دره گرم است، یکی از جاهای دیدنی کمتر شناختهشده خرم آباد است. این آبشار در دل بافت مسکونی شمال شهر خرم آباد قرار دارد و بزرگترین بوستان درونشهری غرب کشور به نام آبشار طلایی در آنجا در حال ساخت است.
با وجود اینکه آبشار درون شهر است، اما بافت طبیعی آن حفظ شده و همین موضوع باعث اهمیت این جاذبه گردشگری شده است.
برای آبتنی، کنار آبشار دره گرم، حوضچهای وجود دارد که میتوانید وقتی هوا گرم است، برای خنک شدن تنی به آب بزنید. اگرچه این آبشار زیاد شناختهشده نیست، ولی با اتمام پروژه ساخت بوستان طلایی که ۴۴ هکتار مساحت دارد، تبدیل به یکی از مهمترین جاهای دیدنی خرم آباد خواهد شد.
شاید بپرسید چرا نام طلایی را روی این آبشار گذاشتهاند. دلیل انتخاب این اسم برای آبشار، وجود پوشش گیاهی طلاییرنگ در این منطقه است. گیاهان اطراف آبشار دره گرم در فصل تابستان طلایی رنگ میشوند و جلوه خاصی به این منطقه میدهند. همچنین، جلبکهای اطراف آبشار هم به رنگ طلایی درمیآیند.
خرم آباد آبوهوای مدیترانهای معتدل و نیمهمرطوب دارد و بارندگی در این منطقه زیاد است. آبوهوای آبشار طلایی خرم آباد در اواسط بهار معتدل است و آبشار در بهترین شرایط قرار دارد
تفریحات آبشار طلایی خرم آباد
تفریحات آبشار طلایی در خرم آباد، در دل طبیعت و در فضای باز است. به همین دلیل شب قبل خوب استراحت کنید و هر چیزی را که فکر میکنید در طول روز به آن نیاز دارید، با خود ببرید. هیچ تفریحی به اندازه طبیعتگردی و گذراندن زمان در طبیعت لذتبخش نیست.
پیادهروی در طبیعت
یکی از تفریحات موردعلاقه گردشگران، بهخصوص آن دسته که از کلانشهرها به این منطقه سفر میکنند، پیادهروی در طبیعت است. طبیعت بهترین و سریعترین راه برای تخلیه انرژیهای منفی و تمدد اعصاب است.پیادهروی در طبیعت زیبای آبشار طلایی خرم آباد به کاهش استرس و دور شدن از چالشهای روزمره زندگی مدرن کمک زیادی میکند. استنشاق اکسیژن خالص، هوای خنک، بوی طراوت گیاهان و خاک نمدار، گوش دادن به صدای آب و آواز پرندگان بدون شک برای همه لذتبخش است.
عکاسی
اگر به عکاسی در طبیعت علاقه دارید، در آبشار دره گرم عکسهای خاص و زیبایی میتوانید بگیرید. آبشار طلایی خرم آباد و طبیعت اطراف آن، مناظر تماشایی چشمگیر و زیبایی دارد که با عکاسی و فیلمبرداری میتوانید ثبت کنید. عکسها همیشه یادآور روزهای خوش سفر هستند. به همین دلیل توصیه میکنم دوربین عکاسی همراه خود ببرید.
اگر دوربین ندارید با گوشی موبایل هم میتوانید عکسهای اینستاگرامی فوقالعادهای در این منطقه بیندازید. فقط پاور بانک را فراموش نکنید، چون این منطقه بکر است و در آن خبری از پریز برق و شارژر نیست.
آبتنی و شنا
یکی از تفریحات لذتبخش مسافران در طبیعت، آبتنی است. کنار آبشار طلایی خرم آباد، حوضچهای قرار دارد که میتوانید در آن آبتنی کنید. برای آبتنی و شنا در کنار آبشار دره گرم بهترین زمان از اواسط بهار تا اوایل تابستان است. اگر قصد آبتنی دارید، حتما لباس اضافه و دمپایی همراه خود داشته باشید.