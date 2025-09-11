باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - یکی از راهکار‌های مهم برای کاهش بیکاری و ایجاد توسعه پایدار در این استان، توجه به مشاغل خرد و کوچک است.

بخش عمده‌ای از معیشت مردم لرستان بر پایه کشاورزی، دامداری و صنایع دستی است. این ساختار سنتی زمینه‌ساز ایجاد مشاغل خرد مرتبط با این حوزه‌ها می‌شود.

وجود مهارت‌های بومی مانند قالی‌بافی، گلیم‌بافی، ورشو‌سازی و تولید محصولات لبنی محلی، بستر مناسبی برای توسعه مشاغل خرد خانوادگی و روستایی فراهم می‌کند.

نرخ بیکاری در لرستان بالاتر از میانگین کشوری گزارش شده و همین مسئله توجه به مشاغل کوچک و خوداشتغالی را ضروری می‌سازد.

کارگاه‌های کوچک، دل‌های بزرگ؛ اما پشتوانه‌ای اندک

مشاغل خرد در استان در بخش‌های مختلف کشاورزی و صنایع تبدیلی کوچک، بسته‌بندی محصولات کشاورزی (خرما، انجیر، گردو، عسل، گیاهان دارویی)، ایجاد کارگاه‌های کوچک فرآوری لبنیات محلی، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای خرد با سرمایه اندک فعالیت دارند.

هم چنین این مشاغل در حوزه صنایع دستی و گردشگری شامل گلیم‌بافی، جاجیم، ورشو و هنر‌های فلزی.

فروش صنایع دستی در بستر آنلاین و بازارچه‌های محلی، راه‌اندازی بوم‌گردی‌های کوچک در مناطق روستایی و عشایری بسیار فعال هستند.

خدمات شهری و خانگ شامل کسب‌وکار‌های خدماتی مثل تعمیرات، خیاطی، تولید غذا‌های محلی و فروش آنلاین آنها، مشاغل نوپدید مثل فروش اینترنتی محصولات بومی از حوزه‌های جدید این مشاغل می‌باشند.

دامداری خرد و پرورش آبزیان شامل پرورش بز، گوسفند، ماکیان محلی و زنبورداری در مقیاس کوچک، پرورش ماهی در استخر‌های خرد روستایی از دیگر حوزه‌های کاری آن‌ها است.

توزیع ۱۲۹ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال خرد در لرستان

استاندار لرستان بر سیاست محوری دولت در توجه به معیشت و اشتغال تأکید کرده و گفته که حمایت از مشاغل خرد و خانگی باید در استان جدی گرفته شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستاندر آیین معارفه، گفته که صیانت از مشاغل موجود، کارآفرینی، ایجاد فرصت‌های جدید و حمایت از تلاشگران عرصه کار، تعاون و اشتغال از اولویت‌هاست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان گزارش داده که ۱۲۹ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال خرد در استان توزیع شده است.

این تسهیلات براساس شاخص‌های قانونی بین دستگاه‌های اجتماعی و حمایتی توزیع شده است.

مشاغل خرد لرستان؛ امید‌های بزرگ در تنگنای بی‌مهارتی و بی‌پولی

طرح‌های وام خوداشتغالی و صندوق‌های کارآفرینی امید فرصت رشد برای کسب‌وکار‌های خرد فراهم می‌کنند.

محصولات بومی لرستان قابلیت جذب بازار ملی و گردشگری را دارند.

شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های فروش آنلاین می‌توانند بازار مشاغل خرد را توسعه دهند.

فقدان آموزش‌های مهارتی و بازاریابی مدرن: بسیاری از فعالان خرد توان تولید دارند، اما در فروش و ارتباط با بازار ضعیف‌اند.

ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بسته‌بندی مانع رساندن کالا به بازار‌های بزرگ‌تر می‌شود.

زمان‌بر بودن صدور مجوز فعالیت‌های خرد و بی‌ثباتی بازار و نوسان قیمت مواد اولیه از دیگر موانع این مشاغل هستند.

ایجاد مراکز توانمندسازی مشاغل خرد با محوریت آموزش بازاریابی، حسابداری ساده و مهارت‌های دیجیتال.

حمایت از تعاونی‌های محلی برای تجمیع سرمایه‌های خرد و افزایش قدرت چانه‌زنی در بازار.

تقویت زیرساخت‌های گردشگری روستایی به‌ویژه بوم‌گردی‌های کوچک که می‌توانند صنایع دستی و غذا‌های محلی را نیز رونق دهند.

تسهیل صدور مجوز و کاهش موانع قانونی برای راه‌اندازی کسب‌وکار‌های کوچک.

سرمایه‌گذاری در برند‌سازی و بازاریابی دیجیتال برای معرفی محصولات بومی لرستان در سطح ملی و جهانی.

مشاغل خرد در لرستان می‌توانند همزمان سه هدف مهم را محقق سازند: کاهش بیکاری، تقویت اقتصاد محلی و حفظ میراث فرهنگی. اگرچه چالش‌هایی همچون کمبود سرمایه، ضعف بازاریابی و زیرساخت‌های ناکافی وجود دارد، اما با سیاست‌گذاری درست، آموزش و حمایت هوشمندانه می‌توان لرستان را به یکی از الگو‌های موفق در توسعه مشاغل خرد و بومی در ایران تبدیل کرد.