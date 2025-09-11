باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - لرستان با داشتن منابع طبیعی غنی و موقعیت جغرافیایی مناسب، یکی از مناطق مهم کشاورزی در غرب ایران به شمار می‌رود. کشاورزی در لرستان همواره پایه و اساس اقتصاد محلی بوده و سهم مهمی در امنیت غذایی منطقه دارد.

لرستان با داشتن رودخانه‌های متعدد، بارش مناسب و خاک‌های حاصلخیز، قابلیت‌های ویژه‌ای برای کشاورزی دارد. بارش سالانه نسبتا خوب و وجود مراتع سرسبز باعث شده تا علاوه بر کشاورزی، دامداری نیز در این استان رونق داشته باشد. خاک‌های حاصلخیز دشت‌های پلدختر، خرم‌آباد و بروجرد، زمینه کشت غلات، حبوبات و برخی محصولات باغی را فراهم می‌آورد.

تنوعی ازمحصولات زراعی در دل خاک‌های لرستان

گندم و جو: این دو محصول غله، از مهم‌ترین محصولات زراعی لرستان هستند و نقش اساسی در تأمین آرد و غذای محلی دارند. گندم و جو در مناطق دشت‌نشین و با خاک مناسب کاشته می‌شوند و برداشت آنها تاثیر مستقیم بر اقتصاد کشاورزان دارد.

حبوبات: استان لرستان به دلیل خاک غنی و بارش مناسب، ظرفیت بالایی در تولید حبوباتی مانند عدس، نخود و لوبیا دارد. این محصولات علاوه بر تأمین نیاز‌های محلی، به استان‌های دیگر نیز صادر می‌شوند.

سبزیجات و صیفی‌جات: در برخی مناطق، کشاورزی سنتی و نیمه‌صنعتی برای تولید سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، کاهو و هویج انجام می‌شود. این محصولات بیشتر در باغچه‌ها و زمین‌های کوچک خانوادگی کشت می‌شوند و سهم مهمی در تغذیه خانواده‌ها دارند.

باغات میوه: لرستان علاوه بر محصولات زراعی، باغات میوه نیز دارد. از جمله می‌توان به گردو، سیب و گیلاس اشاره کرد که هم به بازار داخلی و هم به بازار‌های خارج از استان عرضه می‌شوند.

٢٣ درصد اراضی آبی در لرستان؛ سهمی بیش از ٧٠ درصد از کل تولیدات کشاورزی استان

نامدار صیادی، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی لرستان امروز با اشاره به اینکه ٧٧ درصد از اراضی کشاورزی استان دیم است، اظهار کرد: نکته قابل تأمل اینجاست که این عرصه‌های وسیع دیم، تنها حدود ۶۰۰ هزار تن از تولیدات محصولات زراعی استان را شامل می‌شوند که عمدتاً شامل گندم، جو، حبوبات، دانه‌های روغنی و محصولات دیگر است.

وی گفت: ٢٣ درصد اراضی که آبی هستند، سهمی بیش از ٧٠ درصد از کل تولیدات کشاورزی استان را به خود اختصاص داده‌اند. این امر به‌وضوح نشان‌دهنده بهره‌وری بالا و قابل‌توجه توسعه در اراضی آبی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به تولیدات سالانه بخش زراعی استان را چشمگیر خواند و افزود: سالانه بیش از ٢ میلیون و ٣۰۰ هزار تن محصولات زراعی در استان لرستان تولید می‌شود.

صیادی بر اولویت‌های خود برای توسعه متوازن و پایدار بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: یکی از محوری‌ترین برنامه‌های ما، تکمیل طرح‌های ناتمام و همچنین توسعه زنجیره‌های تولید و ارزش در بخش کشاورزی است.

کمبود‌ها در مسیر تولید و کشت

کشاورزی در لرستان اغلب به روش‌های سنتی انجام می‌شود، هرچند در سال‌های اخیر، توجه به مکانیزاسیون و استفاده از بذر‌های اصلاح‌شده افزایش یافته است. با این حال، چالش‌هایی نیز وجود دارد:

کمبود منابع آبی در برخی مناطق و نوسانات بارش

نیاز به آموزش کشاورزان در زمینه روش‌های نوین کشاورزی

کاهش حاصلخیزی برخی خاک‌ها به دلیل استفاده مکرر و عدم رعایت تناوب کشت

با توجه به اهمیت کشاورزی در لرستان، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای دانش کشاورزی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش تولید و بهره‌وری داشته باشد. استفاده از سیستم‌های آبیاری مدرن، کشت مکانیزه، بذر‌های مقاوم و مدیریت صحیح منابع خاک و آب، می‌تواند ظرفیت‌های بالقوه استان را به حداکثر برساند. همچنین، ایجاد صنایع تبدیلی محصولات زراعی و بسته‌بندی می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای کشاورزان ایجاد کند.

استان لرستان با توجه به شرایط طبیعی و منابع موجود، پتانسیل بالایی برای تولید محصولات زراعی دارد. با سرمایه‌گذاری در آموزش کشاورزان، توسعه فناوری‌های نوین و مدیریت منابع طبیعی، می‌توان هم تولید محصولات را افزایش داد و هم امنیت غذایی و درآمد مردم را بهبود بخشید. کشاورزی در لرستان نه تنها یک حرفه، بلکه بخشی از هویت و زندگی مردم این منطقه است که با توجه به برنامه‌ریزی و حمایت‌های مناسب، می‌تواند به موتور محرکه توسعه اقتصادی استان تبدیل شود.