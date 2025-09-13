باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- لرستان با بیش از ۵۰ آبشار ثبت‌شده، دریاچه گهر، جنگل‌های بلوط و کوهستان‌های مرتفع، چشم‌اندازهایی چهار فصل دارد که آن را به مقصد بالقوه گردشگران داخلی و خارجی تبدیل می‌کند.

علاوه بر طبیعت، قلعه فلک‌الافلاک، پل تاریخی کشکان و ده‌ها اثر باستانی دیگر، این استان را به موزه‌ای زنده و بکر تبدیل کرده است.

با این حال، بسیاری از این جاذبه‌ها همچنان ناشناخته مانده و گردشگران محدود به چند مقصد شناخته‌شده می‌شوند.

ضعف زیرساخت؛ سد راه توسعه

کمبود جاده‌های ایمن و دسترسی محدود به مناطق گردشگری، تعداد کم هتل‌ها و اقامتگاه‌های استاندارد و کمبود پروازهای مستقیم، باعث شده بسیاری از گردشگران از سفر به لرستان صرف‌نظر کنند.

علاوه بر این، نبود حمل‌ونقل عمومی مناسب در مسیر جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، تجربه گردشگری را برای مسافران دشوار کرده است.

یکی از اهالی روستای اطراف آبشار بیشه می‌گوید:مسافران زیادی می‌آیند، اما به دلیل نبود امکانات رفاهی و اقامتگاه مناسب، بیشترشان نهایت چند ساعت می‌مانند و می‌روند. اگر زیرساخت‌ها فراهم شود، می‌توانیم هم شغل داشته باشیم و هم فرهنگ بومی خود را معرفی کنیم.

اقتصاد گردشگری؛ فرصتی از دست رفته

با وجود جاذبه‌های طبیعی و تاریخی فراوان، لرستان سهم قابل توجهی از گردشگران داخلی و خارجی ندارد.

اگر تنها بخشی از ظرفیت‌های گردشگری استان بالفعل شود، هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد و صنایع محلی از جمله صنایع دستی، خدمات غذایی و کسب‌وکارهای کوچک رونق می‌گیرند.

یکی از فعالان حوزه گردشگری استان می‌گوید:لرستان ظرفیت تبدیل شدن به یک قطب گردشگری طبیعی و تاریخی را دارد، اما ضعف مدیریت و نبود حمایت‌های لازم باعث شده این ظرفیت‌ها بلااستفاده بماند.

ضعف تبلیغات و معرفی جاذبه‌ها

یکی دیگر از دلایل خاموش ماندن گردشگری، تبلیغات ناکافی و معرفی محدود لرستان در سطح ملی و بین‌المللی است.

بسیاری از گردشگران حتی نام جاذبه‌های طبیعی و تاریخی استان را نمی‌دانند و همین مسئله باعث می‌شود بخش مهمی از فرصت‌های اقتصادی از دست برود.

کارشناسان حوزه گردشگری معتقدند لرستان برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های خود نیازمند اقداماتی جامع و همزمان است.

نخست، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها اهمیت بالایی دارد؛ توسعه جاده‌های ایمن و دسترسی راحت به جاذبه‌ها، افزایش تعداد هتل‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی و تجهیز اماکن گردشگری می‌تواند تجربه گردشگران را بهبود بخشد و مدت زمان ماندگاری آن‌ها را افزایش دهد.

همزمان، برندسازی و تبلیغات هدفمند ضروری است.

معرفی لرستان به‌عنوان «بهشت بکر ایران» در رسانه‌های ملی و بین‌المللی، استفاده از شبکه‌های اجتماعی و حضور فعال در نمایشگاه‌های گردشگری می‌تواند نام استان را در فهرست مقاصد سفر قرار دهد و گردشگران بیشتری را جذب کند.

علاوه بر این، توانمندسازی جامعه محلی بخش مهم دیگری از توسعه گردشگری پایدار است.

آموزش مردم محلی برای ارائه خدمات گردشگری، حمایت از صنایع دستی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی کوچک، نه‌تنها شغل ایجاد می‌کند، بلکه باعث می‌شود گردشگری به نفع خود جامعه نیز عمل کند و توسعه اقتصادی منطقه را تقویت کند.

لرستان با دارا بودن منابع طبیعی و تاریخی فراوان، پتانسیل بالایی برای جذب گردشگران دارد. اما تا زمانی که نگاه جدی به زیرساخت‌ها، تبلیغات و توانمندسازی مردم محلی وجود نداشته باشد، این استان همچنان ظرفیت‌های خود را از دست خواهد داد و فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی ارزشمندی از دست می‌رود.