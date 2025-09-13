تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار فرهنگی و اجتماعی در لرستان، علاوه بر ارتقای زیرساخت‌ها، نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی دارد و مسیر توسعه استان را هموار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛سارا بابایی -در لرستان، دولت استانی با تمرکز بر پروژه‌های پیشران و اولویت‌دار فرهنگی و اجتماعی، قصد دارد نه تنها زیرساخت‌های فیزیکی را توسعه دهد، بلکه پایه‌های اعتماد عمومی، مشارکت فعال شهروندان و انسجام اجتماعی را نیز تقویت کند.

 این پروژه‌ها، بخشی از سند راهبردی و عملیاتی توسعه استان در بازه زمانی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ محسوب می‌شوند و تأکید اصلی آن‌ها بر برنامه‌محوری و مدیریت هدفمند است.

ناهید پرویزپور، مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان، در این زمینه توضیح داد:یکی از تأکیدات استاندار لرستان، مدیریت براساس برنامه‌محوری است و بر همین اساس، سند راهبردی توسعه استان با هدف بهبود معیشت مردم، تقویت سرمایه‌های اجتماعی و افزایش مشارکت‌های مردمی تدوین شده است.

 ماهیت فرهنگی و اجتماعی پروژه‌ها

پرویزپور با اشاره به ماهیت فرهنگی و اجتماعی پروژه‌ها گفت:۱۸ پروژه از ۱۰۷ پروژه پیشران و ۱۳۸ پروژه از ۴۷۸ پروژه اولویت‌دار و محرک توسعه استان، ماهیت فرهنگی و اجتماعی دارند و تکمیل آن‌ها تأثیر قابل‌توجهی بر افزایش اعتماد عمومی و ایجاد نشاط اجتماعی خواهد داشت.

این پروژه‌ها، فراتر از ساخت فضاهای آموزشی، ورزشی و هنری هستند و بستری برای ایجاد تعاملات انسانی و شبکه‌های اجتماعی قوی فراهم می‌کنند.

افزایش اعتماد عمومی و مشارکت مردمی

مدیرکل امور اجتماعی استان افزود:وقتی مردم شاهد پیشرفت و بهره‌برداری پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی باشند، اعتمادشان به نهادهای دولتی و سازمان‌های اجتماعی افزایش می‌یابد و این اعتماد زمینه‌ساز مشارکت فعال‌تر شهروندان در امور اجتماعی خواهد شد.

پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی لرستان، با ایجاد فضاهای تعامل انسانی، به تقویت انسجام اجتماعی و همگرایی در جامعه کمک می‌کنند و رضایتمندی عمومی را افزایش می‌دهند.

اکثر پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی استان شامل توسعه زیرساخت‌های آموزشی، توانمندسازی منابع انسانی، توسعه صنعت گردشگری، فضاهای ورزشی و هنری هستند.

 پرویزپور در این زمینه توضیح داد:افتتاح این پروژه‌ها بخش مهمی از مطالبات مردم را برطرف می‌کند و کاهش نارضایتی و افزایش رضایتمندی عمومی را به دنبال دارد.

 رصد و پیگیری دقیق پروژه‌ها

پیشرفت و بهره‌برداری از این پروژه‌ها به صورت مستمر توسط گروه کاری فرهنگ و رسانه و تحت نظارت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان رصد می‌شود.

پرویزپور گفت:مدیران کل عضو گروه کاری موظف‌اند سند راهبردی توسعه را برای کارشناسان و مدیران شهرستانی تبیین کرده و ضمن همکاری همه‌جانبه با فرمانداران، اجرای دقیق مراحل پیشرفت پروژه‌ها تا زمان افتتاح را پیگیری کنند و گزارش اقدامات را به‌صورت ماهانه به دبیرخانه گروه کاری ارسال نمایند.

برچسب ها: توسعه ، استانداری
خبرهای مرتبط
شهرستان خنداب پایلوت طرح توسعه پایدار در استان مرکزی
یک هزار و ۷۰۰ طرح نیمه تمام عمرانی در چهارمحال و بختیاری
استاندار اردبیل؛
روابط عمومی ها پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
موسیقی لرستان؛ میراثی زنده اما در آستانه فراموشی
از مزرعه تا رکورد ملی؛ بروجرد نمونه موفق کشاورزی ایران
جنگل‌های سوخته زاگرس، داستانی از بازسازی و امید
پروژه‌های اولویت‌دار لرستان؛ محرک توسعه و اعتماد عمومی
اقتصاد روستایی با نهال‌های شیب‌دار جان می‌گیرد
لبخند گمشده در خیابان‌های لرستان
آخرین اخبار
جنگل‌های سوخته زاگرس، داستانی از بازسازی و امید
از مزرعه تا رکورد ملی؛ بروجرد نمونه موفق کشاورزی ایران
اقتصاد روستایی با نهال‌های شیب‌دار جان می‌گیرد
پروژه‌های اولویت‌دار لرستان؛ محرک توسعه و اعتماد عمومی
موسیقی لرستان؛ میراثی زنده اما در آستانه فراموشی
لبخند گمشده در خیابان‌های لرستان
رشد موقوفات در لرستان؛ از رتبه آخر تا جایگاه بیست‌وپنجم کشور
زنگ خطر هاری در بروجرد
مدارس لرستان روی خط بازسازی؛ ۶۰۰ کلاس درس در انتظار نوسازی
آفات پاییزه در کمین محصولات کشاورزی؛ هشدار جدی به کشاورزان لرستانی
جهش تولید آبزیان در بروجرد؛ سردآبی‌ها موتور محرک اقتصاد محلی
صنایع دستی لرستان؛ فرصتی برای حفظ فرهنگ و ایجاد اشتغال زنان
لرستان، ظرفیت خاموش گردشگری؛ فرصت‌هایی که از دست می‌رود