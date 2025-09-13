باشگاه خبرنگاران جوان ؛سارا بابایی -در لرستان، دولت استانی با تمرکز بر پروژههای پیشران و اولویتدار فرهنگی و اجتماعی، قصد دارد نه تنها زیرساختهای فیزیکی را توسعه دهد، بلکه پایههای اعتماد عمومی، مشارکت فعال شهروندان و انسجام اجتماعی را نیز تقویت کند.
این پروژهها، بخشی از سند راهبردی و عملیاتی توسعه استان در بازه زمانی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ محسوب میشوند و تأکید اصلی آنها بر برنامهمحوری و مدیریت هدفمند است.
ناهید پرویزپور، مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان، در این زمینه توضیح داد:یکی از تأکیدات استاندار لرستان، مدیریت براساس برنامهمحوری است و بر همین اساس، سند راهبردی توسعه استان با هدف بهبود معیشت مردم، تقویت سرمایههای اجتماعی و افزایش مشارکتهای مردمی تدوین شده است.
ماهیت فرهنگی و اجتماعی پروژهها
پرویزپور با اشاره به ماهیت فرهنگی و اجتماعی پروژهها گفت:۱۸ پروژه از ۱۰۷ پروژه پیشران و ۱۳۸ پروژه از ۴۷۸ پروژه اولویتدار و محرک توسعه استان، ماهیت فرهنگی و اجتماعی دارند و تکمیل آنها تأثیر قابلتوجهی بر افزایش اعتماد عمومی و ایجاد نشاط اجتماعی خواهد داشت.
این پروژهها، فراتر از ساخت فضاهای آموزشی، ورزشی و هنری هستند و بستری برای ایجاد تعاملات انسانی و شبکههای اجتماعی قوی فراهم میکنند.
افزایش اعتماد عمومی و مشارکت مردمی
مدیرکل امور اجتماعی استان افزود:وقتی مردم شاهد پیشرفت و بهرهبرداری پروژههای فرهنگی و اجتماعی باشند، اعتمادشان به نهادهای دولتی و سازمانهای اجتماعی افزایش مییابد و این اعتماد زمینهساز مشارکت فعالتر شهروندان در امور اجتماعی خواهد شد.
پروژههای فرهنگی و اجتماعی لرستان، با ایجاد فضاهای تعامل انسانی، به تقویت انسجام اجتماعی و همگرایی در جامعه کمک میکنند و رضایتمندی عمومی را افزایش میدهند.
اکثر پروژههای فرهنگی و اجتماعی استان شامل توسعه زیرساختهای آموزشی، توانمندسازی منابع انسانی، توسعه صنعت گردشگری، فضاهای ورزشی و هنری هستند.
پرویزپور در این زمینه توضیح داد:افتتاح این پروژهها بخش مهمی از مطالبات مردم را برطرف میکند و کاهش نارضایتی و افزایش رضایتمندی عمومی را به دنبال دارد.
رصد و پیگیری دقیق پروژهها
پیشرفت و بهرهبرداری از این پروژهها به صورت مستمر توسط گروه کاری فرهنگ و رسانه و تحت نظارت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان رصد میشود.
پرویزپور گفت:مدیران کل عضو گروه کاری موظفاند سند راهبردی توسعه را برای کارشناسان و مدیران شهرستانی تبیین کرده و ضمن همکاری همهجانبه با فرمانداران، اجرای دقیق مراحل پیشرفت پروژهها تا زمان افتتاح را پیگیری کنند و گزارش اقدامات را بهصورت ماهانه به دبیرخانه گروه کاری ارسال نمایند.