طرح توسعه باغات در اراضی شیب‌دار لرستان، همزمان با ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد خانوارهای روستایی، فصل جدیدی از کشاورزی پایدار و اقتصاد سبز را در استان رقم زده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- لرستان با منابع طبیعی فراوان و تنوع اقلیمی، این روزها در مسیر یک تحول کشاورزی بی‌سابقه قرار گرفته است. 

اراضی شیب‌دار، که پیش‌تر کمتر برای کشاورزی استفاده می‌شدند، اکنون به قلب برنامه‌ای تبدیل شده‌اند که هم اقتصاد روستاها را تقویت می‌کند و هم تولید محصولات با ارزش بالا را ممکن می‌سازد.

کارشناسان منابع طبیعی معتقدند توسعه باغات در اراضی شیب‌دار نه تنها از نظر اقتصادی مهم است، بلکه با کاهش فرسایش خاک، حفظ منابع آب و بهبود کیفیت محیط زیست، نقش مهمی در توسعه پایدار استان دارد. هم‌زمان، این برنامه می‌تواند به رونق گردشگری طبیعی و صنایع تبدیلی محصولات باغی در استان کمک کند.

 سهم لرستان در توسعه باغات کشور

احسان سهرابی، رئیس جنگل‌کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، اعلام کرد که نیمه دوم سال جاری، بیش از یک هزار هکتار باغ در اراضی شیب‌دار استان ایجاد خواهد شد. وی توضیح داد:هر ساله سازمان منابع طبیعی کشور، سهمیه‌ای برای توسعه باغات در هر استان مشخص می‌کند، اما استان‌هایی که ظرفیت لازم را دارند، می‌توانند این سطح را افزایش دهند.

سال جاری، ۶۰۰ هکتار به عنوان سهمیه رسمی لرستان تعیین شده، اما با توجه به شرایط مناسب اراضی، این میزان می‌تواند تا بیش از هزار هکتار افزایش یابد.

 گونه‌های باغی با ارزش اقتصادی

در این طرح، ۱۶ گونه جنگلی و باغی کاشته می‌شود.

سهرابی با اشاره به گونه‌های اقتصادی و مقاوم گفت:زیتون، بادام و گردو از جمله نهال‌هایی هستند که در اراضی شیب‌دار رشد خوبی دارند و از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه هستند. منابع طبیعی این نهال‌ها را تأمین می‌کند تا اهالی روستا بتوانند آسان‌تر اقدام به کاشت و مراقبت کنند.

تا کنون بیش از ۴ هزار هکتار باغ در اراضی شیب‌دار استان ایجاد شده و هدف این است که فرصت کاشت نهال برای بهره‌برداران افزایش یابد تا سودآوری اقتصادی این طرح ملموس‌تر شود.

 رونق اشتغال و زندگی روستایی

این پروژه فراتر از یک طرح کشاورزی است و تأثیرات اجتماعی قابل توجهی نیز دارد.

 سهرابی گفت:توسعه باغات در اراضی شیب‌دار علاوه بر ایجاد درآمد، اشتغال افراد جویای کار در روستاها را نیز افزایش می‌دهد.

وی افزود:کاشت درخت و باغداری علاوه بر افزایش نشاط اجتماعی، در توسعه گردشگری و جاذبه‌های طبیعی استان نیز مؤثر است و این طرح به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.

