زاگرس، با جنگلهای بلوط و گونههای بومی متنوع، بهعنوان یکی از مهمترین ریههای طبیعی غرب کشور شناخته میشود. این جنگلها نه تنها زیستگاه گونههای گیاهی و جانوری منحصر به فرد هستند، بلکه نقش حیاتی در کنترل فرسایش خاک، تأمین منابع آب و حفظ تنوع زیستی دارند.
آتشسوزی اخیر در ارتفاعات حفاظتشده سفیدکوه لرستان، تهدیدی جدی برای این اکوسیستمها بود. با این حال، واکنش سریع مسئولان، مشارکت جوامع محلی و برنامهریزی علمی پژوهشگران، چشماندازی از بازسازی و امید را پیش روی طبیعت و مردم قرار داده است.
آتش کنترل شد، اما آثارش هنوز باقی است
مجید توکلی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان توضیح داد:پس از بررسی سلامت درختان، آسیب به بافت زایا (کامبیوم)، عمق سوختگی ریشهها و اثر آتش بر خاک، شواهد اولیه نشان میدهد که تخریب گسترده کامبیوم رخ نداده و با اجرای اقدامات احیایی، پوشش گیاهی منطقه بهتدریج بازسازی میشود.
این گزارش نشان میدهد که جنگلهای سوخته هنوز قابلیت بازسازی دارند و اقدامات علمی میتوانند روند بازگشت حیات را سرعت ببخشند.
راهکارهای علمی؛ کلید احیای طبیعت
درختان بلوط و دیگر گونههای بومی بسته به سن، ضخامت پوست و نوع گونه واکنشهای متفاوتی به آتش نشان دادهاند. توکلی افزود:برای احیای جنگل، باید راهکارهای علمی متناسب با شرایط هر رویشگاه طراحی شود.
این اقدامات شامل بررسی ریشهها، بازسازی پوشش گیاهی با گونههای بومی و مدیریت خاک سوخته است تا از فرسایش و کاهش تنوع زیستی جلوگیری شود.
مردم، همیار طبیعت
یکی از عوامل مهم در مهار سریع آتش، همکاری مردم محلی و گروههای زیستمحیطی بود.
حضور فعال جوامع محلی همراه با شرایط توپوگرافی منطقه، توانست شعلهها را در کوتاهترین زمان کنترل کند. تجربه سفیدکوه نشان میدهد که حفاظت از منابع طبیعی بدون مشارکت مردمی ممکن نیست.
سفیدکوه؛ ذخیرهای طبیعی برای نسلهای آینده
با بیش از ۲۷۲ گونه گیاهی و ۱۳۸ گونه جانوری، سفیدکوه یکی از ارزشمندترین ذخایر طبیعی کشور است. بازسازی این جنگلها نه تنها به حفظ اکوسیستم کمک میکند، بلکه امنیت منابع طبیعی و زندگی مردم محلی را نیز تضمین میکند.