جنگل‌های سفیدکوه خرم‌آباد پس از آتش‌سوزی اخیر، زخمی اما زنده مانده‌اند و کارشناسان با برنامه‌های علمی و همکاری مردم در مسیر بازسازی دوباره این ذخایر طبیعی ارزشمند گام برداشته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- زاگرس، با جنگل‌های بلوط و گونه‌های بومی متنوع، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ریه‌های طبیعی غرب کشور شناخته می‌شود. این جنگل‌ها نه تنها زیستگاه گونه‌های گیاهی و جانوری منحصر به فرد هستند، بلکه نقش حیاتی در کنترل فرسایش خاک، تأمین منابع آب و حفظ تنوع زیستی دارند.

آتش‌سوزی اخیر در ارتفاعات حفاظت‌شده سفیدکوه لرستان، تهدیدی جدی برای این اکوسیستم‌ها بود. با این حال، واکنش سریع مسئولان، مشارکت جوامع محلی و برنامه‌ریزی علمی پژوهشگران، چشم‌اندازی از بازسازی و امید را پیش روی طبیعت و مردم قرار داده است.

آتش کنترل شد، اما آثارش هنوز باقی است

مجید توکلی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان توضیح داد:پس از بررسی سلامت درختان، آسیب به بافت زایا (کامبیوم)، عمق سوختگی ریشه‌ها و اثر آتش بر خاک، شواهد اولیه نشان می‌دهد که تخریب گسترده کامبیوم رخ نداده و با اجرای اقدامات احیایی، پوشش گیاهی منطقه به‌تدریج بازسازی می‌شود.

این گزارش نشان می‌دهد که جنگل‌های سوخته هنوز قابلیت بازسازی دارند و اقدامات علمی می‌توانند روند بازگشت حیات را سرعت ببخشند.

راهکارهای علمی؛ کلید احیای طبیعت

درختان بلوط و دیگر گونه‌های بومی بسته به سن، ضخامت پوست و نوع گونه واکنش‌های متفاوتی به آتش نشان داده‌اند. توکلی افزود:برای احیای جنگل، باید راهکارهای علمی متناسب با شرایط هر رویشگاه طراحی شود.

این اقدامات شامل بررسی ریشه‌ها، بازسازی پوشش گیاهی با گونه‌های بومی و مدیریت خاک سوخته است تا از فرسایش و کاهش تنوع زیستی جلوگیری شود.

مردم، همیار طبیعت

یکی از عوامل مهم در مهار سریع آتش، همکاری مردم محلی و گروه‌های زیست‌محیطی بود.

حضور فعال جوامع محلی همراه با شرایط توپوگرافی منطقه، توانست شعله‌ها را در کوتاه‌ترین زمان کنترل کند. تجربه سفیدکوه نشان می‌دهد که حفاظت از منابع طبیعی بدون مشارکت مردمی ممکن نیست.

سفیدکوه؛ ذخیره‌ای طبیعی برای نسل‌های آینده

با بیش از ۲۷۲ گونه گیاهی و ۱۳۸ گونه جانوری، سفیدکوه یکی از ارزشمندترین ذخایر طبیعی کشور است. بازسازی این جنگل‌ها نه تنها به حفظ اکوسیستم کمک می‌کند، بلکه امنیت منابع طبیعی و زندگی مردم محلی را نیز تضمین می‌کند.

برچسب ها: جنگل ، سفید کوه
خبرهای مرتبط
لرستان/
حادثه آتش سوزی منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد مهار شد
آتش‌سوزی در سفیدکوه خرم‌آباد
آتش سوزی در جنگل‌های کوهدشت لرستان مهار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لرستان، ظرفیت خاموش گردشگری؛ فرصت‌هایی که از دست می‌رود
صنایع دستی لرستان؛ فرصتی برای حفظ فرهنگ و ایجاد اشتغال زنان
زنگ خطر هاری در بروجرد
جهش تولید آبزیان در بروجرد؛ سردآبی‌ها موتور محرک اقتصاد محلی
آفات پاییزه در کمین محصولات کشاورزی؛ هشدار جدی به کشاورزان لرستانی
موسیقی لرستان؛ میراثی زنده اما در آستانه فراموشی
مدارس لرستان روی خط بازسازی؛ ۶۰۰ کلاس درس در انتظار نوسازی
رشد موقوفات در لرستان؛ از رتبه آخر تا جایگاه بیست‌وپنجم کشور
لبخند گمشده در خیابان‌های لرستان
پروژه‌های اولویت‌دار لرستان؛ محرک توسعه و اعتماد عمومی
آخرین اخبار
جنگل‌های سوخته زاگرس، داستانی از بازسازی و امید
از مزرعه تا رکورد ملی؛ بروجرد نمونه موفق کشاورزی ایران
اقتصاد روستایی با نهال‌های شیب‌دار جان می‌گیرد
پروژه‌های اولویت‌دار لرستان؛ محرک توسعه و اعتماد عمومی
موسیقی لرستان؛ میراثی زنده اما در آستانه فراموشی
لبخند گمشده در خیابان‌های لرستان
رشد موقوفات در لرستان؛ از رتبه آخر تا جایگاه بیست‌وپنجم کشور
زنگ خطر هاری در بروجرد
مدارس لرستان روی خط بازسازی؛ ۶۰۰ کلاس درس در انتظار نوسازی
آفات پاییزه در کمین محصولات کشاورزی؛ هشدار جدی به کشاورزان لرستانی
جهش تولید آبزیان در بروجرد؛ سردآبی‌ها موتور محرک اقتصاد محلی
صنایع دستی لرستان؛ فرصتی برای حفظ فرهنگ و ایجاد اشتغال زنان
لرستان، ظرفیت خاموش گردشگری؛ فرصت‌هایی که از دست می‌رود
سلسله قطب گردوی لرستان؛ ۵ هزار تن برداشت می شود