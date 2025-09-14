باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- شروع سال تحصیلی همیشه با بوی دفتر نو، کیف تازه و مدادهای رنگی همراه بوده است. اما این روزها، این خاطره خوش برای بسیاری از کودکان در خانواده‌های کم‌برخوردار به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.

افزایش مداوم قیمت‌ها باعث شده که حتی ساده‌ترین اقلام، مانند مداد و دفتر، فشار مالی سنگینی بر دوش خانواده‌ها بگذارد. برای خانواده‌ای که با درآمد اندک روزگار می‌گذراند، تهیه یک بسته لوازم‌التحریر برای فرزند خود به معنای صرف‌نظر کردن از نیازهای ضروری دیگر است.

چند قلم کوچک، باری بزرگ

گاهی تصور می‌کنیم دفتر و مداد چیزهای کوچکی هستند؛ اما همین اقلام کوچک برای خانواده‌های ضعیف، به‌ویژه در مناطق محروم، تبدیل به هزینه‌ای غیرقابل‌تحمل شده‌اند.

وقتی یک دفتر ساده با قیمتی معادل بخشی از درآمد روزانه خانواده عرضه می‌شود، خرید چند دفتر و مداد برای سه یا چهار فرزند مدرسه‌ای به یک معضل جدی بدل می‌شود.

در چنین شرایطی، کودکان بسیاری سال تحصیلی را بدون وسایل کافی آغاز می‌کنند یا ناچارند با لوازم دست‌دوم هم‌کلاسی‌ها و آشنایان درس بخوانند.

نقش خیرین؛ روشن کردن چراغ امید

اینجاست که نقش خیرین و مردم نیکوکار پررنگ‌تر می‌شود. کمک‌های کوچک اما مستمر می‌تواند بار بزرگی از دوش خانواده‌ها بردارد.

خرید چند بسته دفتر یا مداد و اهدای آن به مدارس مناطق محروم، برای یک خیر هزینه چندانی ندارد اما برای یک دانش‌آموز نیازمند به معنای باز شدن دروازه‌ای به سمت امید و انگیزه است.

بسیاری از دانش‌آموزان در این شرایط، نه از نداشتن استعداد، بلکه از نداشتن ابزار اولیه رنج می‌برند. دست یاری خیرین می‌تواند این فاصله را پر کند.

همیاری اجتماعی؛ مسئولیتی مشترک

مقابله با فقر آموزشی فقط وظیفه دولت یا نهادهای حمایتی نیست. جامعه نیز باید احساس مسئولیت کند.

اگر هر خانواده توانمند تنها بخشی از هزینه خرید لوازم‌التحریر یک دانش‌آموز محروم را به عهده بگیرد، هیچ کودکی به دلیل نداشتن دفتر و مداد از تحصیل بازنمی‌ماند.

رسانه‌ها، انجمن‌های مردم‌نهاد و حتی گروه‌های کوچک محلی می‌توانند نقش پل ارتباطی میان خیرین و خانواده‌های نیازمند را ایفا کنند.

مهرماه باید ماه شادی و شروعی دوباره برای کودکان باشد، نه ماه اضطراب و حسرت. در روزگاری که گرانی سایه سنگینی بر زندگی خانواده‌های ضعیف انداخته، نیکوکاری و دستگیری بیش از هر زمان دیگری معنا پیدا می‌کند.

گاهی تنها یک دفتر و یک مداد کافی است تا کودکی احساس کند دیده شده و در مسیر تحصیل تنها نیست. آغاز مهر با مهربانی، نه‌فقط آینده یک دانش‌آموز بلکه آینده یک جامعه را روشن‌تر خواهد کرد.