باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- علی محمدی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با ارائه گزارشی از وضعیت املاک مازاد استان گفت: تاکنون ۱۷۸ ملک مازاد در لرستان شناسایی شده که ۹۹ ملک روستایی با نظر سازمان خصوصی‌سازی از فرآیند مولدسازی خارج و ۷۹ ملک در دستور کار کارگروه استانی قرار دارد. از این تعداد، ۷ ملک در مرحله ارزش‌آفرینی، ۵۳ ملک در فرآیند قیمت‌گذاری، ۱۰ ملک در کارگروه ملی و ۷ ملک نیز به فروش رسیده‌اند

وی با تأکید بر اهمیت مولدسازی املاک مازاد در توسعه استان تصریح کرد: هدف ما صرفاً فروش املاک نیست؛ بلکه ایجاد چرخه‌ای پایدار از ارزش‌آفرینی، جذب سرمایه و هدایت منابع به سمت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و زیرساخت‌های کلیدی استان است.

محمدی افزود: کارگروه استانی مأموریت دارد بسته‌ای جامع از پروژه‌های بزرگ و خاص استان را به عنوان بسته رونق تدوین کند تا منابع حاصل از فروش املاک مازاد به نفع مردم و توسعه متوازن لرستان به کار گرفته شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مولدسازی املاک، نقش کلیدی در توسعه زیرساخت‌های استان دارد و باید این املاک راکد به سرمایه‌ای مولد برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی تبدیل کنیم.