مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان گفت:املاک مازاد باید از حالت منابع راکد خارج و به سرمایه‌ای مولد برای توسعه زیرساخت‌ها و پیشبرد پروژه‌های نیمه‌تمام لرستان تبدیل شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- علی محمدی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با ارائه گزارشی از وضعیت املاک مازاد استان گفت: تاکنون ۱۷۸ ملک مازاد در لرستان شناسایی شده که ۹۹ ملک روستایی با نظر سازمان خصوصی‌سازی از فرآیند مولدسازی خارج و ۷۹ ملک در دستور کار کارگروه استانی قرار دارد. از این تعداد، ۷ ملک در مرحله ارزش‌آفرینی، ۵۳ ملک در فرآیند قیمت‌گذاری، ۱۰ ملک در کارگروه ملی و ۷ ملک نیز به فروش رسیده‌اند

وی با تأکید بر اهمیت مولدسازی املاک مازاد در توسعه استان تصریح کرد: هدف ما صرفاً فروش املاک نیست؛ بلکه ایجاد چرخه‌ای پایدار از ارزش‌آفرینی، جذب سرمایه و هدایت منابع به سمت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و زیرساخت‌های کلیدی استان است.

محمدی افزود: کارگروه استانی مأموریت دارد بسته‌ای جامع از پروژه‌های بزرگ و خاص استان را به عنوان بسته رونق تدوین کند تا منابع حاصل از فروش املاک مازاد به نفع مردم و توسعه متوازن لرستان به کار گرفته شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مولدسازی املاک، نقش کلیدی در توسعه زیرساخت‌های استان دارد و باید این املاک راکد به سرمایه‌ای مولد برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی تبدیل کنیم.

برچسب ها: مولد سازی ، املاک
خبرهای مرتبط
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران مطرح شد؛
افتتاح هزار و ۱۰۰ مدرسه در بهمن ۱۴۰۱
به منظور جهش تولید انجام می‌شود؛
مولدسازی و فروش بیش از ۵۰ ملک دولتی
فرصت ۴۸ ساعته استاندار زنجان برای مولدسازی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ونایی، سرزمین رنگ و نوای روزهای آخر تابستان + فیلم
افزایش ۱۹ درصدی تردد خودرو‌ها در محور‌های مواصلاتی لرستان
تحویل ۳۶۰ کلاس درس تا مهرماه در لرستان؛ بیش از ۷۵ درصد مدارس سنگی هم چنان مانده‌اند
تعیین تکلیف شهرک پگاه رزم آوران در قالب ۱۷۰۰ قطعه زمین
یک کشته و دو مصدوم در حادثه محور خرم آباد _ بروجرد
آخرین اخبار
یک کشته و دو مصدوم در حادثه محور خرم آباد _ بروجرد
تعیین تکلیف شهرک پگاه رزم آوران در قالب ۱۷۰۰ قطعه زمین
افزایش ۱۹ درصدی تردد خودرو‌ها در محور‌های مواصلاتی لرستان
ونایی، سرزمین رنگ و نوای روزهای آخر تابستان + فیلم
تحویل ۳۶۰ کلاس درس تا مهرماه در لرستان؛ بیش از ۷۵ درصد مدارس سنگی هم چنان مانده‌اند
پایان کار سرویس‌های غیرمجاز و ساماندهی حمل‌ونقل مدارس لرستان
پاکبانان قربانیان خاموش خیابان‌ها؛ حادثه‌ای دیگر در کوهدشت
تصادف مرگبار با ۵ فوتی و مصدوم در دورود
ثبت نام ۹۴ درصد دانش آموزان لرستانی؛ ۶ درصد باقی مانده در هدایت تحصیلی مانده‌اند
وعدۀ پایان خاموشی‌های روزانه برق در لرستان
راهپیمایی جمعه خشم و نصر در سراسر استان لرستان برگزار می‌ شود
وعده نافرجام قطع آبیاری فضای سبز خرم آباد با آب شرب؛ تنش آبی به بحران تبدیل شده است
نفس گرفته دورودی‌ها؛ آلودگی کارخانه سیمان دورود زخمی کهنه بر جان یک شهر + فیلم
از افسانه تا واقعیت بادامک و بابا بهرام؛ پناهگاه صخره‌ای دوران پارینه‌سنگی