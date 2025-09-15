باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- کمآبی دیگر به معضلی فراگیر در ایران بدل شده و استان لرستان که همواره به داشتن منابع آبی و چشمههای پرآب شناخته میشد، اکنون در صف استانهای بحرانی قرار دارد.
گرمای شدید تابستان، کاهش بارندگی و افزایش مصرف خانگی سبب شده ۶ شهر استان در فهرست مناطق دارای تنش آبی کشور باشند. تازهترین آمار نشان میدهد که با وجود صرفهجویی چشمگیر مردم، تنها هفت درصد از مشترکان پرمصرف همچنان سهمی سنگین در بحران آب استان دارند و سیاستگذاریهای جدید آبفا بیشتر معطوف به مدیریت همین گروه است.
صرفهجویی ۳۵۰ هزار مترمکعبی در دو ماه
نورالدین نوریزدان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان، گفت: در ششماهه نخست امسال، حجم صرفهجویی مصرف آب در استان ۷۴۰ هزار مترمکعب بوده که ۳۵۰ هزار مترمکعب آن تنها مربوط به مرداد و شهریور است.
او ادامه داد: در همین مدت، ۵۴ میلیون و ۵۵۰ هزار مترمکعب آب در لرستان مصرف شده که نشاندهنده تغییر مثبت فرهنگ مصرف در میان مردم استان است.
تنها هفت درصد، اما پرمصرف و اثرگذار
نوریزدان با اشاره به ساختار مصرف در استان توضیح داد:۹۲ درصد اشتراکهای لرستان خانگی و ۸ درصد تجاری، صنعتی و دولتی هستند. الگوی مصرف ۱۳ مترمکعب در ماه یا ۱۹.۵ مترمکعب در هر دوره ۴۵ روزه است. ۴۳ درصد مشترکان یک تا یک و نیم برابر الگوی مصرف استفاده میکنند، ۵۰ درصد تا دو برابر مصرف دارند و تنها هفت درصد در گروه پرمصرف قرار میگیرند.
وی تأکید کرد: همین گروه کوچک فشار زیادی بر شبکه وارد کرده و هدف از اعمال افزایش تعرفههای آب و فاضلاب، تشویق این مشترکان به کاهش مصرف است.
شش شهر استان در تنش آبی
مدیرعامل آبفا لرستان با هشدار نسبت به بحران کمآبی اظهار داشت:از میان ۵۲ شهری که در کشور دچار تنش آبی هستند، شش شهر به تنهایی متعلق به لرستان است. ازنا، الیگودرز، بروجرد و خرمآباد در شرایط نامناسبتری قرار دارند و پس از آن کوهدشت و دورود در معرض بحران قرار گرفتهاند.
او افزود: برای کنترل وضعیت، اقداماتی از جمله هوشمندسازی خطوط انتقال و توزیع، مدیریت فشار شبکه، نشتیابی و فرهنگسازی در حوزه مصرف در حال اجراست.
اعتبار بیسابقه برای پروژههای عمرانی آبفا
نوریزدان در ادامه از تخصیص اعتبارات ویژه خبر داد و گفت:سال گذشته یکهزار و ۱۲۷ میلیارد تومان اوراق اسلامی به لرستان اختصاص یافت و بدهیهای شرکت به پیمانکاران پرداخت شد. امسال نیز لرستان جزو سه استان پایلوت کشور است و با یک جهش فوقالعاده، یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق دریافت کردهایم که در پیشبرد طرحهای عمرانی نقش تعیینکننده دارد.
خدماترسانی به نزدیک یک میلیون مشترک
به گفته مدیرعامل شرکت آبفا لرستان، هماکنون ۶۴۰ هزار مشترک آب و ۳۰۰ هزار مشترک فاضلاب تحت پوشش خدمات این شرکت هستند.