سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان گفت: راهپیمایی جمعه خشم و نصر در حمایت از مردم مظلوم غزه و اعلام انزجار از رژیم غاصب صهیونیستی جمعه ۲۸ شهریور برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام احمدرضا غلامی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: راهپیمایی جمعه خشم و نصر در حمایت از مردم مظلوم غزه و اعلام انزجار از رژیم غاصب صهیونیستی جمعه ۲۸ شهریورماه بعد از اقامه نماز در میعادگاههای نمازجمعه سراسر استان برگزار میشود.
وی افزود: مسیر راهپیمایی در مرکز استان از مصلای الغدیر تا مقابل بیمارستان شهدای عشایر و همزمان در تمام میعادگاههای نمازجمعه سراسر استان تا مسیرهای تعیین شده است.
سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان خاطرنشان کرد: از عموم مردم استان دعوت میشود با حضور آگاهانه و شرکت در این راهپیمایی از مردم مظلوم و بیدفاع غزه حمایت و جنایات وحشیانه صهیونیستها را محکوم کنند.
حجت الاسلام غلامی با اشاره به اینکه جنایات رژیم صهیونیستی در تاریخ بیسابقه است، بیان کرد: مردم مظلوم غزه امروز تحت ظلم دشمنان اسلام و ارزشهای دینی قرار گرفتهاند و بهوسیله ظالمان و خونخواران جهان قتلعام میشوند.
وی گفت: جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی از طریق کشتار مستقیم و محاصره غذایی مردم مظلوم غزه همچنان ادامه دارد و مدعیان حقوق بشر در مقابل این جنایات خونین سکوت کردهاند.
منبع: تبلیغات اسلامی لرستان