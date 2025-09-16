باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - پاکبانان خدمات شهری که وظیفه پاکیزه نگه‌داشتن معابر، خیابان‌ها، جداول، جمع‌آوری زباله‌ها و خدمات مشابه را دارند و اغلب در شرایط دشوار و پرخطر کار می‌کنند. در لرستان نیز موارد متعددی از تصادف، سوانح طبیعی یا سوانح شهری منجر به مرگ یا آسیب جدی چنین افرادی شده‌اند.

یکی از نمونه‌ها در ۲۸ تیر ۱۳۹۷، یک حادثه منجر به کشته شدن یک پاکبان به نام «محسن نوروزی» در خرم‌آباد شد؛ او و همکارش وقتی مشغول انجام وظیفه بودند، توسط خودروی پژو ۲۰۶ که با سرعت بالا کنترلش از دست رفته بود، مورد برخورد قرار گرفتند.

در این حادثه، پاکبانی در دم فوت کرد و دیگری با شکستگی‌های شدید دست و پا و سطح هوشیاری پایین به بیمارستان منتقل شد.

همچنین گزارش‌هایی وجود دارد از سقوط پاکبانان در کانال‌های آب ناشی از بارندگی، گرفتاری در سیلاب‌ها، کار در شرایط نامساعد محیطی و شبانه‌روزی که احتمال حوادث را افزایش می‌دهد.

حادثه ی دردناک برای پاکبان شهرداری کوهدشت

در شب گذشته ساعت ۲۳ یکی از پاکپانان شهرداری کوهدشت با نام یوسف زاده، در حین انجام کار در شیفت کاری خود، با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد نموده که متاسفانه این تصادف منجر به ضربه مغزی ایشان شده است.

طی حادثه بوجود آمده شهردار کوهدشت (دکتر سجاد طرهانی)، معاون خدمات شهری و مسئول اداره مالی شهرداری بلافاصله در بیمارستان امام خمینی (ره) حضور بهم رسانده و جهت ابراز همدردی و مداوای ایشان، با قبول هزینه های جاری، توسط کادر درمانی اورژانس، به بیمارستان عشایر خرم آباد انتقال داده شد.

فریاد خاموش پاکبانان؛ حادثه‌ای که زنگ هشدار را به صدا درآورد

مثلاً در مورد حادثه‌ی محسن نوروزی، دلیل برخورد، سرعت زیاد خودرو و عدم کنترل راننده اعلام شده است.

خیابان‌هایی با ترافیک بالا و کمبود رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، همراه با ضعف در زیرساخت‌های ایمنی (مانند سرعت‌گیر، تابلو هشدار، علائم راهنمایی) وضعیت را خطرناک‌تر می‌کنند.

عدم ایمن‌سازی مکان‌هایی که کارگری در آن انجام وظیفه می‌کند؛ خیابان‌ها، جداول، کانال‌ها یا معابر هنگام بارندگی.

فقدان تجهیزات حفاظتی مناسب؛ مثل لباس‌های شبرنگ، ابزار هشدار دهنده در شب یا شرایط دید کم.

کار در ساعات تاریک شب خطرهایی چون کاهش دید، خواب‌آلودگی رانندگان، احتمال تصادف را بالا می‌برد.

فشار کاری زیاد بر پاکبانان، و در بعضی موارد، نبود توان فیزیکی لازم، خواب کافی یا استراحت مناسب. (این بخشی از مشکلات عمومی‌تر مرتبط است با “شغل‌های سخت و زیان‌آور”).

حقوق پایین، تأخیر در پرداخت، نبود بیمه مناسب یا کامل، کمبود حمایت از خانواده‌ی آسیب‌دیدگان.

برخی مجبورند دو یا چند شغل داشته باشند تا امرار معاش کنند، که این مزید بر علت است، چون خستگی و فشار فیزیکی را بیشتر می‌کند.

آبگرفتگی معابر، نبود کانال‌کشی مناسب، جداول باز یا کانال‌های بدون پوشش که در هنگام باران خطرناک می‌شوند.

شرایط نامطلوب سطح خیابان‌ها، عدم توجه به روشنایی کافی، تابلوها، نورپردازی، علائم هشداردهنده.

قوانین مربوط به ایمنی کار، میزان مسئولیت کارفرما، حقوق کارگران، نظارت بر پیمانکارها گاهی ناکافی است یا اجرا نمی‌شود.فرهنگ رانندگی، احترام به کارگران خدمات شهری، آگاهی عمومی درباره خطراتی که آن‌ها با آن مواجه‌اند، کم است.

مرگ پاکبانان در لرستان نه تنها یک اتفاق تلخ فردی است، بلکه نمایانگر مجموعه‌ای از بی‌توجهی‌ها و ناکافی بودن زیرساخت‌ها، قوانین ایمنی و حمایت‌های اجتماعی است. این مسئله نیازمند واکنش جمعی است: از سوی مسئولان شهری و دولتی، از سوی جامعه و از سوی رسانه‌ها تا دیده شدن بهترِ این مشکل و سوق دادن سیاست‌ها در جهت ارتقای ایمنی و کرامت این قشر زحمتکش باشد.