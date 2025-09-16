باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سرهنگ کریم فاخری رئیس پلیس راهور لرستان گفت: آغاز هر سال تحصیلی، یکی از دغدغههای اصلی والدین لرستانی، موضوع ایابوذهاب فرزندانشان به مدرسه است.
وی بیان کرد: شهرداریها، آموزشوپرورش و تاکسیرانی هرکدام بخشی از مسئولیت را بر عهده دارند، اما نبود سازوکار مشترک موجب بروز خلأ مدیریتی شده است و طی جلسهای که در شورای ترافیک داشتیم مقرر شد آموزش و پرورش استان و شهرداری نسبت به ساماندهی سرویسهای مدارس اقدام کنند و لوگوی تشخیص برای آنها طراحی شود.
فاخری افزود: پلیس در سطح معابر خودروها و رانندگان سرویسهای مدارس را بازرسی خواهد کرد.
رئیس پلیس راهور لرستان اظهار کرد: اجرای درست این طرح، آرامش خاطر والدین، کاهش ترافیک شهری، صرفهجویی در وقت و هزینه، و ارتقای امنیت دانشآموزان حاصل میشود. افزون بر این، اعتماد عمومی نسبت به دستگاههای مسئول تقویت خواهد شد و مشارکت اجتماعی افزایش مییابد.
وی در پایان گفت: ساماندهی سرویسهای مدارس در لرستان تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه بخشی از مسئولیت اجتماعی دولت محلی و شهری برای تأمین امنیت و رفاه خانوادههاست. اگر این موضوع جدی گرفته شود، نهتنها کیفیت آموزش بلکه کیفیت زندگی در استان نیز بهبود خواهد یافت.