باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - یونس بهاروند مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس لرستان امروز در جمع خبرنگاران گفت: در مهرماه امسال ۱۸۹ پروژه در قالب ۳۶۰ کلاس درس تحویل آموزش و پرورش لرستان داده می‌شود.

بهاروند افزود: تجهیز مدارس نوساز در اولویت هستند و در مرحله دوم تجهیز مدارس باقی مانده انجام می‌شود.

وی بیان کرد: بعد از مهرماه امسال خرید و تجهیز مدارس استان انجام می‌شود تا مشکلات مدارس استان به تدریج رفع شود.

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس لرستان گفت: فردا تجهیزات به صورت کاروانی به مدارس استان ارسال می‌شود که شامل میز، صندلی، تخته، کمد، کامپیوتر و چاپگر است.

بهاروند افزود: ۷۰ مدرسه سنگی در استان است که ساخت ۱۶ مدرسه آغاز به کار کرده است و برای باقی مدارس تأمین اعتبار می‌شود تا سال بعد هیچ مدرسه سنگی نباشد.