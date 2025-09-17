سرپرست جمعیت هلال احمر لرستان گفت:تصادف عصر امروز یک کشته و دو مصدوم در محور خرم آباد _ بروجرد برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - غلامرضا علی محمدی سرپرست جمعیت هلال احمر لرستان گفت:عصر امروز (یکشنبه ۲۵ شهریورماه) در پی تماس دریافتی در ساعت ۱۵:۲۱ از مرکز کنترل عملیات و هماهنگی هلال‌احمر استان، مبنی بر وقوع یک سانحه رانندگی در کلیومتر۵٠ محور خرم آباد تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات بین‌شهری رازان به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد و دو نفر مصدوم، پس از انجام اقدامات اولیه توسط نیرو‌های امدادی هلال‌احمر، جهت ادامه درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.