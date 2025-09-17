باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - قهرمان شاهی مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: بازرسی هل روزانه به اتاقهای اصناف بخصوص در حوزه مدارس از ۱۵ شهریور تا یکم مهر در حال انجام است.
شاهی افزود: واحدهای پرتخلف با برخورد جدی و پلمب تعزیرات مواجه میشوند.
وی گفت: شهریه و پوشاک مدارس باید طبق نرخ نامههای مصوب باشد و والدین در صورت تخلف اطلاع دهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه سه عمده فروش برنج جریمه ۱۰ میلیارد تومانی شدند.
شاهی گفت: سامانه ۱۲۴ صنعت معدن و تجارت برای دریافت شکایات در دسترس مردم وجود دارند.
وی تاکید کرد: اصناف در نظر داشته باشد که جریمههای تعزیرات در صورت مشاهده تخلفات سنگین است.
سرویسهای مدارس در سامانه سپند ثبت نام کنند
ارمغان مدیرعامل سازمان امور تاکسیرانی لرستان گفت: سرویسهای مدارس باید در سامانه سپند ثبت نام کنند و در استان لرستان شهرداریها این ثبت نام را انجام میدهند.
ارمغان افزود: در طول سال گشت و نظارتهای مختلفی از حمل و نقل، آموزش و پرورش و پلیس راهنمایی رانندگی بر خودروهای سرویس مدارس وجود دارد.