مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: شهریه و پوشاک مدارس باید طبق نرخ نامه‌های مصوب باشد و با متخلفان برخورد جدی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - قهرمان شاهی مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: بازرسی هل روزانه به اتاق‌های اصناف بخصوص در حوزه مدارس از ۱۵ شهریور تا یکم مهر در حال انجام است.

شاهی افزود: واحد‌های پرتخلف با برخورد جدی و پلمب تعزیرات مواجه می‌شوند.

وی گفت: شهریه و پوشاک مدارس باید طبق نرخ نامه‌های مصوب باشد و والدین در صورت تخلف اطلاع دهند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه سه عمده فروش برنج جریمه ۱۰ میلیارد تومانی شدند.

شاهی گفت: سامانه ۱۲۴ صنعت معدن و تجارت برای دریافت شکایات در دسترس مردم وجود دارند.

وی تاکید کرد: اصناف در نظر داشته باشد که جریمه‌های تعزیرات در صورت مشاهده تخلفات سنگین است.

سرویس‌های مدارس در سامانه سپند ثبت نام کنند

ارمغان مدیرعامل سازمان امور تاکسیرانی لرستان گفت: سرویس‌های مدارس باید در سامانه سپند ثبت نام کنند و در استان لرستان شهرداری‌ها این ثبت نام را انجام می‌دهند.

ارمغان افزود: در طول سال گشت و نظارت‌های مختلفی از حمل و نقل، آموزش و پرورش و پلیس راهنمایی رانندگی بر خودرو‌های سرویس مدارس وجود دارد.

