باشگاه خبرنگاران جوان - کامران فرمان پور، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان با اشاره به آمار دستگیری متخلفان زیست‌محیطی در شش‌ماهه اول سال جاری اظهار کرد: در این بازه زمانی، یگان حفاظت محیط‌زیست لرستان ۲۲۴ متخلف را در قالب ۳۶۶ فقره تخلف زیست‌محیطی شناسایی و با آنها برخورد قانونی کرد.

وی افزود: از جمله کشفیات قابل‌توجه این عملیات‌ها، ۴۱ قبضه سلاح غیرمجاز و مقادیر زیادی ادوات شکار از جمله ۳۴۳ عدد تیر ساچمه‌زنی بود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان گفت: در حوزه حیات‌وحش، ۱۲۷ مورد شکار غیرمجاز پرندگان، ۵ مورد شکار غیرمجاز پستانداران و ۱۶ مورد صید غیرمجاز آبزیان ثبت شد. همچنین ۳ مورد تخلف در زمینه نگهداری و خریدوفروش حیات‌وحش نیز توسط نیرو‌های یگان کشف و متوقف شد.

به گفته وی در بخش نظارت بر واحد‌های صنعتی و تولیدی، برای ۶ واحد آلاینده محیط‌زیست اخطاریه زیست‌محیطی صادر شد.

منبع: محیط زیست لرستان