باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - جمعی از مددجویان کمیته امداد این شهرستان نسبت به روند اجرای طرح‌های اشتغالزایی از طریق تسهیلات خرید دام اعتراض و گلایه خود را اعلام کردند.

به گفته‌ی تعدادی از مددجویان، در حالی که هدف اصلی وام‌های اشتغال‌زایی، توانمندسازی و خودکفایی خانوار‌های تحت پوشش عنوان شده، اما در عمل، روند تخصیص این وام‌ها با ابهاماتی روبه‌رو است. بر اساس اظهارات آنان، مبلغ تسهیلات به‌جای واریز مستقیم به حساب مددجو، از سوی کمیته امداد کشور به حساب یک شرکت واسط واریز می‌شود؛ شرکتی که مسئول تأمین دام مورد نیاز طرح معرفی شده است.

مددجویان می‌گویند دام‌هایی که توسط این شرکت به آنها تحویل داده می‌شود، اغلب با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ بازار و بعضاً با کیفیت پایین‌تر عرضه می‌شود. برخی از آنان همچنین از اضافه شدن هزینه‌های جانبی مانند هزینه علوفه و حمل‌ونقل – که در قرارداد اولیه پیش‌بینی نشده بود اظهار نارضایتی کرده‌اند.

یکی از مددجویان از وعده های نافرجام می گوید

«قرار بود با این وام بتوانیم گامی برای اشتغال خود برداریم، اما حالا دام‌هایی که تحویل داده‌اند نه از نظر سلامت قابل قبول‌اند و نه قیمت‌شان منصفانه است. حتی اجازه انتخاب دام دلخواه را هم از ما گرفته‌اند.»

به گفته‌ی منابع محلی، اجرای این طرح به شکل متمرکز و از طریق شرکت‌های واسطه، موجب شده عملاً نقش و اختیار مددجو در فرآیند خرید دام از بین برود. بسیاری از مددجویان خواستار بازنگری در این شیوه و بازگشت به سازوکار قبلی یعنی پرداخت مستقیم تسهیلات به خود مددجو و نظارت پسینی کمیته امداد هستند.

کارشناسان حوزه دامپروری و اشتغال روستایی نیز معتقدند که هرگونه واگذاری غیرشفاف در فرآیند خرید دام می‌تواند علاوه بر کاهش اعتماد عمومی، موجب هدررفت منابع و شکست طرح‌های توانمندسازی شود.

اکنون انتظار می‌رود مسئولان کمیته امداد استان و کشور با بررسی دقیق این موضوع، از بروز نارضایتی‌های بیشتر جلوگیری کرده و زمینه اجرای عادلانه‌تر و مؤثرتر طرح‌های اشتغالزایی را فراهم کنند.