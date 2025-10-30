فرمانده انتظامی پلدختر از دستگیری عامل تیراندازی در یکی از روستا‌های این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "شاپورگراوند"  بیان کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی در سطح این شهرستان بلافاصله ماموران به محل مورد نظر اعزام و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل مشخص شد، متهم با استفاده از سلاح گرم اقدام به تیراندازی به سمت منزل شهروندان کرده و از محل متواری شده است.

سرهنگ گراوند تصریح، کرد: در این راستا ماموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی متهم را در یکی از شهرستان‌های همجوار شناسایی و پس از هماهنگی قضائی وی را درمخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی پلدختر، گفت: متهم به جرم خود به علت اختلافات قبلی اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ گراوند تاکید کرد: ماموران پر تلاش این شهرستان هرگز اجازه جولان به نا امن کنندگان امنیت عمومی را نخواهند داد.

منبع: پلیس لرستان

