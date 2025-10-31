باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت‌های فناوری آمریکایی با بودجه‌های بیشتر و تیم‌های تقویت‌شده، به پایتخت اتحادیه اروپا هجوم آورده‌اند و در بحبوحه مخالفت‌های فزاینده با قوانین دیجیتال این بلوک، بیش از هر زمان دیگری برای لابی‌گری در این منطقه هزینه می‌کنند.

افشاگری‌های دو گروه کمپین در فهرست شفافیت اتحادیه اروپا نشان می‌دهد ۷۳۳ گروه صنعت دیجیتال ثبت‌ شده در بروکسل، اکنون سالانه ۱۵۱ میلیون یورو برای پیشبرد منافع خود هزینه می‌کنند که نسبت به ۱۱۳ میلیون یورو دو سال پیش، افزایش یافته است.

این افزایش در بحبوحه اوج‌گیری حملات صنعت فناوری به قوانین اتحادیه اروپا مانند قانون بازارهای دیجیتال و قانون خدمات دیجیتال رخ می‌دهد که دولت ترامپ می‌گوید علیه شرکت‌های آمریکایی تبعیض قائل می‌شوند.

بر اساس تحلیل‌های دو گروه غیرانتفاعی فعال «لابی کنترل» و «کورپوریت یوروپ آبزرواتوری» در حوزه کمپین‌های انتخاباتی که بر نفوذ شرکت‌ها تمرکز دارند، هزینه‌های لابی‌گری در دستان غول‌های فناوری عمدتا آمریکایی متمرکز است.

ده شرکت بزرگ هزینه‌کننده در حوزه فناوری که شامل متا، مایکروسافت، اپل، آمازون، کوالکام و گوگل می‌شوند، از مجموع ۱۰ شرکت برتر در صنایع داروسازی، مالی و خودروسازی پیشی گرفته‌اند.

بنا بر این تحلیل‌ها، آمازون، مایکروسافت و متا از سال ۲۰۲۳ هزینه‌های خود را به‌ میزان قابل توجهی افزایش داده‌اند، به طوری که آمازون بیش از چهار میلیون یورو و مایکروسافت و متا ۲ میلیون یورو هزینه کرده‌اند.

متا، با بودجه‌ای بیش از ۱۰ میلیون یورو، به‌طور کلی بزرگترین هزینه‌کننده لابی در اتحادیه اروپا است. برام ورانکن، محقق رصدخانه شرکت‌های اروپایی، با بیان اینکه سال‌ها پیشرفت در محدود کردن اثرات مضر فناوری و قدرت شرکت‌های بزرگ فناوری در معرض خطر معکوس شدن است، گفت: «این یک لحظه حساس است. با فشار برای مقررات‌زدایی در بروکسل و حمایت قوی صنعت در واشنگتن، شرکت‌های بزرگ فناوری در حال سوءاستفاده از این واقعیت سیاسی جدید برای از بین بردن یک دهه پیشرفت در تنظیم بخش دیجیتال هستند.»

شرکت‌های فناوری استدلال می‌کنند که لابی‌گری نه تنها در مورد اعمال نفوذ است، بلکه در مورد اطمینان از این است که قانون‌گذاران واقعیت‌های پیچیده صنعت را برای اطلاع‌رسانی در مورد تصمیمات خود در مورد قوانین درک کنند.

افزایش فعالیت نه تنها در هزینه‌های بالاتر، از جمله در شرکت‌های مشاوره‌ای و مشورتی که برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های دیجیتال استخدام شده‌اند، بلکه در افزایش تعداد لابی‌گران فناوری ثبت‌ شده نیز دیده می‌شود. اکنون تخمین زده می‌شود که ۸۹۰ لابی‌گر برای شکل‌دهی به دستور کار فناوری کار می‌کنند که این تعداد نسبت به ۶۹۹ نفر در سال ۲۰۲۳، افزایش یافته است.

از این تعداد، ۴۳۷ نفر دارای نشان‌هایی هستند که به آنها اجازه دسترسی آزاد به پارلمان اروپا را می‌دهد. دسترسی به این نهاد در سال‌های اخیر در واکنش به مجموعه‌ای از رسوایی‌های فساد از جمله تحقیقات در مورد هواوی که باعث شد این شرکت از دسترسی به پارلمان و ملاقات با کمیسیون در ماه مارس منع شود، سخت‌تر شده است. در نیمه اول سال ۲۰۲۵، نمایندگان شرکت‌های فناوری، ۱۴۶ جلسه با کارکنان کمیسیون اعلام کردند. هوش مصنوعی، از جمله یک آیین‌نامه اجرایی بسیار مورد مناقشه در صنعت، موضوع اصلی دستور کار بود.

بر اساس گزارش پولیتیکو، در مورد قانونگذاران پارلمان، لابی‌گران فناوری ۲۳۲ جلسه اعلام کردند.

منبع: ایسنا