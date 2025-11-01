باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- فرزاد محمدی با اشاره به انعقاد قراردادی به ارزش بیش از ۶۱ میلیارد تومان، تأکید کرد: این پروژهها شامل توسعه شبکه برق، آبرسانی، راهسازی و تجهیز تصفیهخانه فاضلاب خواهد بود.
وی افزود: اجرای این طرحهای زیرساختی، خدماترسانی به واحدهای تولیدی را متحول کرده و شرایط ایدهآلی برای سرمایهگذاری صنعتگران ایجاد میکند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی با بیان اینکه این پروژهها نشان از عزم جدی برای توسعه استان دارد، اظهار داشت: سرمایهگذاران میتوانند با اطمینان خاطر در این منطقه سرمایهگذاری کنند.
بر اساس این گزارش، از مهمترین اقدامات پیشبینی شده در این طرح میتوان به ایجاد دو فیدر و خط ۲۰ کیلوولت برای ارتقای پایداری شبکه برق، عملیات جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت محورهای اصلی و همچنین راهبری و نگهداری تصفیهخانه فاضلاب اشاره کرد.
به گفته محمدی، اجرای این پروژهها گامی بلند در مسیر تحقق اهداف توسعه اقتصادی پایدار استان و ارتقای شاخصهای خدماترسانی محسوب میشود.