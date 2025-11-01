باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مهدی مجیدی با اشاره به روند ناصحیح در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، هشدار داد و گفت: برخی با احساس چراغ‌سبز اقدام به تخلفات ساختمانی می‌کنند و این بی‌ضابطگی‌ها باید متوقف شود.

وی از واحدهای شهرسازی شهرداری‌ها خواست با قاطعیت بیشتری بر رعایت مقررات نظارت داشته باشند و تأکید کرد: شهرداران باید دست‌به‌عصا حرکت کنند و هر دستوری را بدون بررسی اجرا نکنند.

اولویت جدید: نیروگاه‌های خورشیدی

معاون استانداری احداث نیروگاه‌های خورشیدی را در دستور کار فوری شهرداری‌ها قرار داد.

مجیدی با بیان اینکه این موضوع از سوی مقام عالی دولت به‌طور جدی پیگیری می‌شود، هشدار داد متأسفانه تاکنون خروجی مطلوبی در این زمینه نداشته‌ایم.

وی نیروگاه‌های خورشیدی را یکی از شاخص‌های بسیار مهم ارزیابی عنوان کرد و به شهرداران قول داد این کار هم امتیاز استان را در ارزیابی‌ها بالا می‌برد و هم منجر به تقدیر و تشویق خود شهرداری‌ها خواهد شد.

هشدار درباره سه شهر بحرانی

معاون عمرانی استانداری به‌طور خاص به وضعیت سه شهر بزرگ استان اشاره کرد و گفت: متأسفانه در برخی شهرها، به‌ویژه در خرم‌آباد، دورود و بروجرد، روند ناصحیحی در جریان است

مجیدی در ادامه با تأکید بر اجرای دقیق قانون، فروش املاک فاقد کاربری مسکونی برای سکونت را ممنوع اعلام کرد و گفت: در حال حاضر تنها راه قانونی برای این امر، الحاق در چارچوب نهضت ملی مسکن است.

بحران نخاله‌های ساختمانی ادامه دارد

معاون استانداری مدیریت نخاله‌های ساختمانی را یکی از چالش‌های مهم شهری عنوان کرد و افزود: متأسفانه شاهد تخلیه نخاله در حاشیه شهرها، حریم رودخانه‌ها و ورودی و خروجی شهرها به‌ویژه شهر خرم‌آباد هستی

وی از شهرداری‌ها خواست نسبت به شناسایی و تعیین سایت‌های مخصوص نخاله‌های ساختمانی اقدام فوری کنند

فرصت از دست رفته بازآفرینی شهری

مجیدی با اعلام اینکه تنها پنج شهر استان دارای طرح بازآفرینی شهری هستند، از شهرداری‌ها خواست از ظرفیت‌های این حوزه بهتر استفاده کنند.