نامدار صیادی رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اعلام این خبر گفت: خرد بودن مزارع یکی از چالشهای اساسی بخش کشاورزی استان بوده که موجب کاهش عملکرد و بهرهوری عوامل تولید میشود.
وی افزود: بر همین اساس، وزارت جهاد کشاورزی یکپارچهسازی اراضی کشاورزی را به عنوان یکی از برنامههای مهم در سطح کشور در دستور کار قرار داده است.
صیادی تصریح کرد: با اجرای این طرح، علاوه بر افزایش سطح اراضی کشاورزی به میزان ۵ تا ۷ درصد، بهرهوری عوامل تولید نیز افزایش مییابد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از برنامهریزی برای تجمیع ۷۰۰ هکتار دیگر از اراضی کشاورزی استان در سال جاری خبر داد و گفت: در شهرستان سلسله نمونه موفقی از این طرح اجرا شده که در آن ۱۸۰ هکتار زمین که قبلاً به ۵۰ قطعه مجزا تقسیم شده بود، به یک قطعه واحد تبدیل شد.
وی افزود: برای تشویق کشاورزان به مشارکت در این طرح، مشوقهایی مانند اجرای سامانههای نوین آبیاری با ۸۵ درصد کمک بلاعوض دولت و پرداخت تسهیلات کمبهره در نظر گرفته شده است.
صیادی در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی، بر اجرای احکام قطعی قضایی برای تخریب ساختوسازهای غیرمجاز تأکید کرد و از مردم خواست هرگونه ساختوساز غیرمجاز را از طریق سامانه ۱۳۱ گزارش دهند.
لرستان با بیش از ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی، سالانه حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون تن محصول کشاورزی تولید میکند.