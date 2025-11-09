باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- رییس آموزش و پرورش عشایری لرستان از رشد شاخص‌های آموزشی در این مناطق خبر داد.

بهروز نظری اعلام کرد: با برنامه ریزی مدون، دعوت از دبیران توانمند، تولید درسنامه، ایجاد بانک سوال و نظارت تیم ستادی، در رشته علوم انسانی ۱.۷۰ نمره و رشته تجربی ۲ نمره ارتقای میانگین نمرات نهایی نسبت به سال گذشته رقم خورد.

وی افزود: سال گذشته در حوزه آموزش پس از احصا چالش ها، در مقطع ابتدایی، ضعف دروس پایه و در مقطع متوسطه، میانگین نمرات کتبی شناسایی و برای آن برنامه ریزی شد.

آموزش و پرورش عشایری لرستان با پوشش دادن به مناطق دورافتاده، مأموریت خود برای تحقق عدالت آموزشی را پیگیری می‌کند.

نظری در این رابطه توضیح داد: چهار هزار و ۶۰۰ دانش آموز در ۴۶۶ مدرسه عشایری این استان تحصیل می کنند. این مدارس در قالب ۴۳۴ مدرسه در مقطع ابتدایی و ۲۰ مدرسه متوسطه اول، هشت دبیرستان در مقطع متوسطه دوم و چهار دبیرستان فنی و کاردانش برای ۶ شهرستان استان و عشایر لرستانی ساکن در استان های خوزستان و ایلام فعال هستند.

وی با اشاره به تلاش برای انسداد مبادی بی‌سوادی افزود: اکنون ۶۲ مدرسه عشایری ۲ نفره در سطح این استان فعال است و در یکی از مناطق عشایری استان به دلیل عدم دسترسی یک دانش آموز، کلاس درس برگزار شده است.

برای ارتقای کیفیت آموزش، تجهیز هنرستان‌ها و مراکز شبانه‌روزی در دستور کار قرار گرفت.

رییس آموزش و پرورش عشایری لرستان گفت: با استفاده از اعتبارات فصل دوم دفتر عشایر کشور و مجمع خیرین استان، تجهیزات مورد نیاز رفاهی و آموزشی برای هنرستان های استان تامین شد.

وی افزود: تجهیزات آموزشی، لپ تاپ، رایانه، چرخ خیاطی، اتو سرد و اتو گرم برای هنرستان های عشایری استان تامین شده است. همچنین آشپزخانه های مدارس شبانه روزی استان نیز تجهیز شدند که این امر منجر به افزایش تعداد دانش آموزان شده است.

نظری درباره مراکز اسکان دانش‌آموزان نیز گفت: به منظور ادامه تحصیل دانش آموزان عشایری استان، هفت مرکز شبانه روزی در هفت شهرستان با حضور ۷۰۰ دانش آموز فعال است و ۳۰۰ دانش آموز به صورت شبانه روزی در این مراکز حضور دارند.

شناسایی دانش‌آموزان با نیاز ویژه به آموزش و روزآمدسازی معلمان، بخش دیگری از برنامه‌های این نهاد آموزشی است.

نظری با اشاره به این برنامه‌ها اظهار داشت: طرح توانا مختص معلمان ابتدایی به منظور روزآمد شدن معلمان در قالب ۱۵ کلاس کارگاهی برای شهرستان های استان و ۲۲ اجتماع یادگیری معلمان برگزار شده است.

وی افزود: یک هزار و ۲۲۲ دانش آموز نیازمند به تلاش بیشتر در مناطق عشایری استان شناسایی شده‌اند. این تعداد، در قالب طرح حام، برای تقویت دروس پایه توسط معلمان عشایری به عنوان حمایتگر تحت آموزش قرار گرفته‌اند. همچنین انعقاد تفاهم نامه با سمپاد در حال پیگیری است تا از ظرفیت استعدادهای درخشان در مقطع متوسطه استفاده شود

رییس آموزش و پرورش عشایری استان از کلنگ‌زنی نخستین مدرسه عشایری مشارکتی در منطقه کرکی پلدختر خبر داد.

نظری با بیان این خبر گفت: در لرستان شاهد شروع حرکتی تازه در مدرسه‌سازی هستیم. ساخت نخستین مدرسه با مشارکت مستقیم اولیا دانش‌آموزان، فرهنگیان و مردم نیک‌اندیش نشان می‌دهد آموزش و پرورش یک مسوولیت اجتماعی همگانی است و تنها به عهده دولت نیست.

وی با اشاره به شرایط سخت کنونی دانش‌آموزان این منطقه افزود: این مدرسه ۲ کلاسه، نخستین بنای آموزشی در استان است که با همراهی اولیا اجرایی شده است. در این منطقه عشایری، ۱۵ دانش‌آموز هم‌اکنون در کانکس مشغول تحصیل هستند که با همت مردم، خیرین و اولیا به‌زودی صاحب فضای آموزشی استاندارد خواهند شد.

نظری در ادامه به جزئیات این مشارکت اشاره کرد: زمین این مدرسه توسط خانواده زنده‌یاد شاپور کرکی اهدا شد و تا امروز با کمک خیرین و اولیا، بیش از ۱۰ میلیارد ریال از هزینه برآوردی حدود ۱۸ میلیارد ریالی آن تامین شده است. این همدلی نشان می‌دهد جامعه برای آینده فرزندان خود اهمیت ویژه‌ای قائل است.

رییس آموزش و پرورش عشایری لرستان در پایان با تقدیر از معلمان عشایری، نقش بی‌بدیل آنان را یادآور شد.

وی گفت: معلم عشایری تنها یک آموزگار نیست بلکه هم‌زمان مدیر، مشاور، مربی تربیت‌بدنی، مربی بهداشت و حتی راهبر آموزشی خانواده‌هاست که در سخت‌ترین شرایط با کمترین امکانات، بیشترین مسئولیت را بر عهده دارد.

نظری تأکید کرد: آموزگار عشایری، پرچمدار علم در مناطق دورافتاده است و باید با حمایت جدی، رفع دغدغه‌های معیشتی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، قدردان این تلاش خالصانه باشیم.