باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان با اشاره به اولویتهای دولت چهاردهم گفت:دولت چهاردهم با اولویت قرار دادن تأمین مسکن، برنامههای مشخصی را در استانها دنبال میکند.
وی تأکید کرد:تأمین مسکن از اصلیترین سیاستهای دولت چهاردهم است.
استاندار لرستان با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان اعلام کرد:در استان لرستان نیز بر اساس طراحیهای انجامشده، روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در حال پیشرفت است، هرچند موانع متعددی بر سر راه وجود دارد که با برنامهریزی و هماهنگی در سطح ملی در حال رفع شدن است.
شاهرخی با اشاره به یکی از چالشهای اصلی استان گفت:در مرکز استان بهویژه در خرمآباد، یکی از مهمترین مسائل، تأمین زمین و تسهیلات مالی برای ساخت مسکن است."
وی افزود:از اینرو، درخواست جدی من از معاون اول رئیسجمهور و وزیر راه و شهرسازی، تأمین منابع مالی لازم برای پرداخت تسهیلات به سازندگان و متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن بود.
استاندار لرستان در پایان با بیان چشمانداز آینده ابراز امیدواری کرد:با تشکیل منظم جلسات شورای عالی مسکن و تصمیمات اجرایی در سطح ملی، موانع موجود برطرف شود تا بتوانیم روند ساختوساز را در لرستان با سرعت و کیفیت بیشتری دنبال کنیم و بخش قابلتوجهی از نیاز مسکن مردم استان را تأمین نماییم.