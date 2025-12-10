باشگاه خبرنگاران جوان - با اینکه بسیاری از مردم جوش شیرین را ماده‌ای معجزه‌گر می‌دانند، واقعیت علمی درباره کاربردها و اثرات آن کاملا متفاوت است. این روزها در فضای مجازی از ماده‌ای ساده و در دسترس، به‌عنوان ترکیبی «معجزه‌گر» یاد می‌شود؛ جوش شیرین. از درمان بیماری‌ها گرفته تا پاک‌سازی و تقویت عملکرد بدن، ادعاهای مختلفی درباره آن مطرح می‌شود، اما واقعیت علمی چیز دیگری است.

جوش شیرین اگرچه کاربردهای مشخص و محدودی دارد، اما استفاده بیش از حد یا نادرست از آن می‌تواند پیامدهایی برای سلامت داشته باشد و بسیاری از باورهای رایج درباره آن پایه علمی ندارند. جوش شیرین یا بی‌کربنات سدیم ماده‌ای است که به دلیل قیمت پایین و دسترسی آسان، بارها موضوع شایعات مختلف در فضای مجازی شده است؛ از ادعای «درمان سرطان» و «پاکسازی کامل بدن» گرفته تا «داشتن اثرات معجزه‌آسا در کاهش وزن» یا «ضدعفونی‌کننده قوی بودن»؛ در حالی که هیچ‌یک از این ادعاها پشتوانه علمی ندارند. جوش شیرین بی‌کربنات سدیم است.