طبق آمار خطر مرگ برای یک یهودی در اسرائیل، دو برابر بیشتر از زندگی در اقیانوسیه و دیگر نقاط جهان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پس از حمله سیدنی استرالیا، یهودیان خارج از اسرائیل را به مهاجرت فوری به سرزمین‌های اشغالی فراخواند. وی ادعا کرد که این مکان امن‌ترین جا برای یهودیان است. با این حال، آمار و واقعیت‌های میدانی چیز دیگری نشان می‌دهد.

یکی از دلایل بنیادین تشکیل رژیم صهیونیستی و ترویج ایدئولوژی صهیونیسم، القای این باور بود که هیچ کجای جهان برای یهودیان امن نیست و برای دستیابی به امنیت پایدار، باید کشوری ساخته شود که دژ مستحکم یهودیان باشد. با این حال، نگاهی به واقعیت‌های میدانی و آمارهای رسمی نشان می‌دهد که برخلاف ادعاهای بنیامین نتانیاهو، امروز فلسطین اشغالی به ناامن‌ترین نقطه جهان برای یهودیان تبدیل شده است. پس از آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه، خیابان‌های استرالیا به یکی از مراکز مهم اعتراضات مردمی علیه سیاست‌های اشغالگرانه تبدیل شد. روزنامه بریتانیایی گاردین در 12 اکتبر 2025 (20 مهر 1404) در گزارشی نوشت: «هزاران نفر در سراسر استرالیا در تظاهرات حمایت از فلسطین شرکت کردند.