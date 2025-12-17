طبق آمار خطر مرگ برای یک یهودی در اسرائیل، دو برابر بیشتر از زندگی در اقیانوسیه و دیگر نقاط جهان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستوزیر رژیم صهیونیستی پس از حمله سیدنی استرالیا، یهودیان خارج از اسرائیل را به مهاجرت فوری به سرزمینهای اشغالی فراخواند. وی ادعا کرد که این مکان امنترین جا برای یهودیان است. با این حال، آمار و واقعیتهای میدانی چیز دیگری نشان میدهد.
یکی از دلایل بنیادین تشکیل رژیم صهیونیستی و ترویج ایدئولوژی صهیونیسم، القای این باور بود که هیچ کجای جهان برای یهودیان امن نیست و برای دستیابی به امنیت پایدار، باید کشوری ساخته شود که دژ مستحکم یهودیان باشد. با این حال، نگاهی به واقعیتهای میدانی و آمارهای رسمی نشان میدهد که برخلاف ادعاهای بنیامین نتانیاهو، امروز فلسطین اشغالی به ناامنترین نقطه جهان برای یهودیان تبدیل شده است. پس از آغاز جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه، خیابانهای استرالیا به یکی از مراکز مهم اعتراضات مردمی علیه سیاستهای اشغالگرانه تبدیل شد. روزنامه بریتانیایی گاردین در 12 اکتبر 2025 (20 مهر 1404) در گزارشی نوشت: «هزاران نفر در سراسر استرالیا در تظاهرات حمایت از فلسطین شرکت کردند.
یکی از معترضان حاضر در سیدنی گفت که ما قطعاً به اعتراضات برای آزادی فلسطین ادامه خواهیم داد.»به گزارش آنادولی، یک نظرسنجی نشان داد که در سال 2025، ۴۵ درصد از استرالیاییها از به رسمیت شناختن فلسطین حمایت میکنند که نسبت به ۳۵ درصد در سال ۲۰۲۴، افزایش یافته است.بر اساس این گزارش، مردم سیدنی متعهد شده بودند که حتی پس از برقراری آتشبس، بازهم به حمایت از مردم غزه ادامه خواهند داد. طبق گزارش گاردین، 30 هزار نفر در شهر سیدنی راهپیمایی کرده بودند؛ شهری که کل جمعیت آن حدود 5 میلیون نفر است.پس از حمله سیدنی، پلیس استرالیا این رویداد را «حمله هدفمند علیه جامعه یهودی» اعلام کرد. این حمله که حدود شش دقیقه طول کشید، بدون مداخله سریع نیروهای امنیتی رخ داد و ۱۵ قربانی برجای گذاشت.
با وجود شواهد متعدد، نتانیاهو و رژیم اشغالگر از همان ابتدا تلاش کردند این عملیات را در راستای ایرانهراسی و پروپاگاندای یهودستیزی به جمهوری اسلامی ایران نسبت دهند. با این حال با کشف شدن حقایقی از این ماجرا این پروژه به نظر با شکست مواجه شده است. شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی به نقل از ایبیسی استرالیا گزارش داد که یک منبع امنیتی گفته است دو مهاجم سیدنی قبلاً در فیلیپین – جایی که داعش پایگاه فعالی دارد – آموزش دیدهاند. نخستوزیر استرالیا نیز اعلام کرد: «این دو نفر ماه گذشته از فیلیپین آمده بودند، اما مشخص نیست در آنجا چه میکردند.»
چرا رژیم صهیونیستی به یهودستیزی نیاز دارد؟
پاسخ ساده است: مهاجرت معکوس. واقعیتی که موجودیت رژیم صهیونیستی را تهدید میکند. این رژیم سابقه طولانی در بهرهبرداری ابزاری از بحرانها برای تقویت موقعیت سیاسی خود دارد. اکنون که آمارهای رسمی بر «ناامنترین» بودن سرزمینهای اشغالی برای یهودیان صحه میگذارند و موج خروج جمعیت از این منطقه شتاب گرفته است، استراتژی تلآویو تغییر یافته است؛ کارشناسان معتقدند رژیم صهیونیستی برای مقابله با ریزش جمعیت، «ناامنسازی جهان برای یهودیان» را به عنوان یک راهکار در دستور کار قرار داده است. در واقع، آنها با دامن زدن به روایتهای یهودستیزانه در کشورهای مختلف، تلاش میکنند یهودیان را میان دوراهی «ناامنی در غرب» یا «پناهندگی به دژ لرزان صهیونیسم» قرار دهند تا از این طریق، روند فروپاشی جمعیتی خود را متوقف کنند.
طبق آمار رسمی خود این رژیم، تنها در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۶ هزار نفر فلسطین اشغالی را ترک کردهاند و این عدد تا پایان سال میتواند بیشتر از این شود. از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، خالص خروج جمعیت از مرز ۱۲۵ هزار نفر گذشته است که عمده آن جوانان و خانوادهها بودهاند. چندی پیش روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» گزارش داد که بر اساس نتایج نظرسنجی، از هر 4 اسرائیلی، «بیش از یک نفر» به ترک اسرائیل فکر میکند. به گزارش موسسه توسعه بینالملل، موضوعاتی مثل نبود امنیت، اشتغال، هزینههای بالای زندگی روزمره و «نبود آینده خوب برای فرزندان» و عدم دموکراسی و عدالت با توجه به کودتای قضایی نتانیاهو و ماجرای قانون سربازگیری حریدیها، نگرانی اصلی صهیونیستهایی است که به مهاجرت فکر میکنند.
طبق آمار ارائه شده، ۴۲ درصد از صهیونیستهای یهودی و ۳۳ درصد از صهیونیستهای عرب، معتقدند وضعیت فعلی اسرائیل «بد» است.صهیونیستها میروند چون امنیتی وجود ندارد، چون جنگ دائمی شده، چون هزینه زندگی سرسامآور است و چون اعتماد به نتانیاهو و کابینه افراطیاش فروپاشیده است. کاهش نرخ رشد جمعیت و فشار اقتصادی، زنگ خطر را برای تلآویو به صدا درآورده است. در چنین شرایطی، چه ابزاری بهتر از القای این ترس که «دنیا برای یهودیان ناامن است»؟نتانیاهو مدعی است فقط ارتش و دولت اسرائیل حافظ جان یهودیان هستند. اما ادعاهای نتانیاهو با یک محاسبه ساده فرو میریزد.
آمار، نتانیاهو را رسوا میکند
به گزارش خبرگزاری صهیونیستی والا، محاسبات آماری ساده نشان میدهد که ادعای نتانیاهو با واقعیت همخوانی ندارد: در جامعه یهودی اقیانوسیه (حدود ۱۵۰ هزار نفر)، ۱۵ کشته در حمله سیدنی معادل ۰.۰۱ درصد از جمعیت است اما در سرزمینهای اشغالی، از زمان شروع جنگ اخیر (پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳)، حدود ۱۹۰۰ اسرائیلی کشته شدهاند. با احتساب جمعیت یهودی حدود ۸ میلیون نفری، این رقم معادل ۰.۰۲۳۵ درصد است – یعنی بیش از دو برابر خطر مرگ در مقایسه با جامعه یهودی اقیانوسیه.این آمار حتی در مقایسه با جوامع بزرگ یهودی در فرانسه، بریتانیا یا ایالات متحده، تفاوت فاحشتری نشان میدهد.
واقعیت این است که در ۸۰ سال گذشته، هیچ نقطهای در جهان به اندازه فلسطین اشغالی برای یهودیان مرگبار نبوده است. این اعداد نه تنها ادعای «امنترین مکان» را زیر سؤال میبرند، بلکه تناقض آشکاری با تجربیات اخیر ایجاد میکنند. چگونه میتوان سرزمینهای اشغالی را امنترین جا دانست وقتی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، رژیم اشغالگر نتوانستند امنیت شهرکنشینان را برای ساعتها تأمین کنند و صدها نفر از شهرکنشینان کشته و اسیر شدند؟ سواستفاده از عملیات سیدنی با چنین ادعایی گمراهکننده است و فقط میتواند مشکل مهاجرت معکوس رژیم صهیونیستی را در کوتاهمدت برطرف کند.
راهکار مقابله با یهودیستیزی چیست؟
در نهایت، اگر هدف واقعی مقابله با یهودستیزی است، باید بر تقویت امنیت جوامع یهودی در سراسر جهان و مبارزه جهانی با تروریسم صهیونیسم تمرکز کرد؛ چراکه کشتار بیش از ۶۰ هزار غیرنظامی بیگناه در غزه طی دو سال اخیر، خشم بسیاری از آزادگان جهان با هر بینشی را برانگیخته است. در اصل، صهیونیسم بزرگترین عامل برای یهودستیزی و ناامنی یهودیان در جهان است و یهودیان یکی از قربانیان رویکرد نتانیاهو و رژیم صهیونیستی محسوب میشوند. به نظر میرسد بهترین راهکار برای مبارزه با یهودی ستیزی توسط خود یهودیان انجام خواهد پذیرفت. یهودیان باید جنایتهای دولت اشغالگر را محکوم کنند و راه یهودیت را از تروریسم صهیونیست جدا نمایند. جدا کردن یهودیت از تروریسم صهیونیست، تنها راه پایان دادن به این چرخه خشونت و ناامنی است.
منبع: فارس