به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، نکته‌ای که کاربران اندرویدی از آن خوشحال هستند و به خاطرش از گوگل قدردانی می‌کنند تمایل گوگل به ادامه و بهبود برنامه‌های خود است. یک بار دیگر قرعه به نام نرم‌افزار Google Maps افتاده و این برنامه جدیدترین بروزرسانی خود را در بخش Mountain View دریافت می‌کند.

تغییرات ایجاد شده در نسخه جدید Google Maps

بر اساس گزارشی که به تازگی یکی از خبرگزاری‌های فناوری منتشر کرده، رابط کاربری جدید نرم‌افزار Google Maps منوی کناری را از بین می‌برد. در واقع دیگر با کشیدن صفحه از گوشه چپ به سمت راست منوی کناری باز نمی‌شود؛ این تغییر برای کسانی که از ژست‌های حرکتی اندروید ۱۰ استفاده می‌کنند مزیت محسوب می‌شود. دلیل آن هم این است که کشیدن صفحه از چپ به راست در بیلد جدید اندروید ۱۰ به معنای حرکت "بازگشت" است. همچنین آیکون منوی همبرگر Google Maps دیگر در سمت چپ نوار جستجو دیده نمی‌شود.

سه گزینه‌ی موجود در پایین نرم‌افزار نقشه گوگل که شامل کاوش، رفت و آمد و برای شما (Explore, Commute, For you) می‌شد اکنون به پنج مورد افزایش یافته است. پنج گزینه موجود در این نوار اکنون به ترتیب نقشه، رفت و آمد، ذخیره شده، پست و جدیدترین (Map, Commute, Saved, Post and Latest) نام دارند.

نحوه دستیبابی به امکانات جدید Google Maps

پس از این که بروزرسانی جدید Google Maps را نصب کردید می‌توانید تنظیمات و بعضی از گزینه‌های دیگر را که پیشتر در منوی کناری پیدا می‌شد با ضربه زدن روی آواتار خود مشاهده کنید. یک باکس جدید باز خواهد شد که به شما اجازه می‌دهد بین حساب‌های متصل به نرم افزار جابه‌جا شوید، قابلیت حالت ناشناس (به این ترتیب سفر‌ها و جستجوی مکان شما توسط گوگل ثبت نمی‌شود) را فعال کنید، تنظیمات برنامه را ببینید و موارد این چنین را انجام دهید.

آخرین نسخه منتشر شده برای Google Maps ورژن ۱۰.۳۱.۰ است، ولی حتی اگر این نرم‌افزار را به آخرین نسخه هم بروزرسانی کرده باشید ممکن است باز هم این تنظیمات جدید رابط کاربری را مشاهده نکنید. در نتیجه شما برای دسترسی به این قابلیت‌ها باید صبر داشته باشید، زیرا این یک بروزرسانی سروری است و کاربران در فعال سازی آن نقشی ندارند.

