به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به تازگی وب سایت Famitsu فهرست برترین عناوین هفته را منتشر کرده است که در صدر این فهرست عنوان بسیار پرطرفدار Final Fantasy 7 قرار دارد که چندی پیش وارد بازار شد و ظاهرا استقبال بسیار خوبی از آن شده است. لازم به ذکر است که این فهرست از نظرسنجی که وب سایت مذکور برگزار کرده، بدست آمده است و این عناوین به انتخاب کاربران به عنوان بازی‌های برتر انتخاب شده‌اند. بازی Final Fantasy 7 توانسته است از کاربران حدود ۱۶۵۰ رای کسب کند و به عنوان برترین عنوان از دیدگاه کاربران انتخاب شود. این در حالی است که عنوان برتر دو انتخاب شده توسط کاربران کمتر از نیمی از رای‌های این عنوان را کسب کرده است.

در جایگاه سوم عناوین انتخاب شده از سوی کاربران Tales of Arise قرار دارد که کاربران حدود ۷۱۲ رای به آن داده‌اند. جایگاه چهارم عناوین برتر رایانه‌ای از دید کاربران نیز به عنوان Yakuza: Like a Dragon تعلق گرفته که حدود ۶۰۰ رای را از سوی کاربران کسب کرده است. جایگاه پنجم عناوین انتخاب شده از دید کاربارن نیز به بازی Nioh 2 که چند روز از عرضه آن می‌گذرد تعلق گرفته است و کاربران حدود ۵۳۰ رای به این عنوان داده‌اند.

به ترتیب عناوین Bayonetta 3، Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers، he Legend of Zelda: Breath of the Wild، Cyberpunk 2077 و Dragon Ball Z: Kakarot نیز در جایگاه‌های ششم تا دهم قرار گرفته‌‎اند که برخی ا این عناوین مربوط به کنسول PS4 و برخی دیگر نیز به طور انحصاری برای کنسول نینتندو سوییچ وارد بازار شده‌اند.

در ادامه فهرست عناوین برتر از دیدگاه گیمرها را مشاهده کنید:

1. [PS4] Final Fantasy 7 Remake – 1,648 votes

2. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 841 votes

3. [PS4] Tales of Arise – 712 votes

4. [PS4] Yakuza: Like a Dragon – 607 votes

5. [PS4] Nioh 2 – 530 votes

6. [NSW] Bayonetta 3 – 485 votes

7. [PS4] Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers – 453 votes

8. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – 413 votes

9. [PS4] Cyberpunk 2077 – 353 votes

10. [PS4] Dragon Ball Z: Kakarot – 325 votes

