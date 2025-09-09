باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بروجرد به سبب آبوهوای معتدل، باغهای سرسبز و فراوانی گلهای معطر، یکی از مراکز مهم تولید عرقیات گیاهی بهویژه گلاب بوده است.
گلابگیری در بروجرد تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه آیینی فرهنگی و اجتماعی است که نسلها آن را حفظ کردهاند. این کار معمولاً در فصل بهار، همزمان با شکوفایی گلها انجام میشود.
در شیوههای قدیمی، دیگهای مسی بزرگ، لولههای مسی یا نی، و ظرفهای سفالی یا شیشهای برای تقطیر بهکار میرفت. آب و گلبرگهای تازه گل در دیگ میجوشید و بخار حاصل، پس از عبور از لوله و سرد شدن، به گلاب تبدیل میشد.
ثبت آیین گلابگیری بروجرد در فهرست رویدادهای گردشگری ایران
آیین سنتی گلابگیری شهرستان بروجرد، با هدف ساماندهی و حرفهایسازی گردشگری، در فهرست رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.
این رویداد که در راستای راهبرد ساماندهی مقصدهای جدید گردشگری و در سند تحول دولت مردمی به ثبت رسیده، با شماره ۲۰۴۲۵۱۰۹۶ در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۴ مورد تأیید قرار گرفت.
عباسیان معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان، با اعلام این خبر افزود: «ثبت آیین گلابگیری بروجرد، گامی مهم در جهت معرفی هر چه بیشتر این سنت ارزشمند و جذب گردشگران به این منطقه است.»
گفتنی است، مراسم گلابگیری در شهرستان بروجرد هر ساله از نیمه دوم اردیبهشت ماه آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه دارد و فرصتی مناسب برای گردشگران است تا از نزدیک با مراحل تولید گلاب به روش سنتی آشنا شوند.
وقتی گل و آب در بروجرد به عشق بدل میشوند؛ آیین گلابگیری
در بروجرد گلابگیری حال و هوای جمعی دارد. خانوادهها یا همسایهها گرد هم میآمدند، گلها را میچیدند، دیگها را آماده میکردند و در فضایی آمیخته با بوی گل و صمیمیت، محصول بهدست میآوردند. این آیین برای مردم، علاوه بر سود اقتصادی، نماد برکت و همبستگی اجتماعی بود.
گلاب بروجرد در آشپزی محلی، تهیه شیرینیها، درمانهای سنتی، و نیز در آیینهای مذهبی و معنوی جایگاه ویژهای دارد.
اگرچه صنعت مدرن بر تولید عرقیات تأثیر گذاشته، اما در برخی نقاط بروجرد هنوز آیین گلابگیری به شکل سنتی برگزار میشود و حتی برای گردشگران جذابیت دارد.