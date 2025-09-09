باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سال‌هاست که تجمع رسوبات، ورود پسماند‌های شهری و ساخت‌وساز‌های غیراصولی در حریم خرم رود، جریان طبیعی آب را مختل کرده و تهدیدی جدی برای شهروندان به‌ویژه در فصل بارندگی ایجاد کرده است.

این در حالی است که در سیل۹۸ خرم رود خسارات زیادی به خانه های حریم این رودخانه وارد کرد و طغیان بسیار زیادی به علت لایروبی نامناسب داشت.

لایروبی خرم‌رود؛ از پیشگیری سیل تا احیای هویت شهری

انباشت رسوبات و تنگ‌شدن بستر رودخانه، ظرفیت عبور آب را کاهش داده و خطر طغیان و سیلاب‌های ناگهانی را افزایش می‌دهد. لایروبی منظم می‌تواند این تهدید را به حداقل برساند.

آب راکد و انباشته از پسماند، نه‌تنها جلوه بصری شهر را مخدوش کرده بلکه به منبعی برای بوی نامطبوع و گسترش حشرات تبدیل شده است. لایروبی به پاکیزگی و سلامت فضای شهری کمک می‌کند.

خرم‌رود اگر به‌درستی ساماندهی و لایروبی شود، می‌تواند به یک جاذبه گردشگری در قلب خرم‌آباد بدل شود و نقش مهمی در رونق اقتصاد محلی ایفا کند.

رودخانه‌ای که شهر را تهدید می‌کند؛ وقت اقدام فرا رسیده است

مدیر امور آب شهرستان خرم آباد گفت: فاز دوم عملیات لایروبی رودخانه خرم رود با هدف آماده‌سازی مسیر ایمن برای عبور سیلاب‌های احتمالی و حفظ زیبایی شهری از محدوده پل شهدای حاج عمران تا پل حاجی اجرا می‌شود.

مهرداد محمدی افزود: با توجه به رشد بی‌رویه این گیاهان در بستر رودخانه به دلیل افزایش دما و شرایط محیطی مساعد، عملیات پاکسازی با استفاده از ماشین‌آلات ویژه و سمپاشی انجام می‌شود.

مدیر امور آب شهرستان خرم آباد گفت: لایروبی و بازسازی بستر رودخانه به منظور جلوگیری از انسداد مسیر آب و کاهش خطرات ناشی از طغیان‌های فصلی صورت می‌گیرد این فاز به طول ۳ کیلومتر در امتداد رودخانه اجرا می‌شود که پس از اتمام، ظرفیت انتقال سیلاب را افزایش خواهد داد.

مهرداد محمدی، مدیر منابع آب شهرستان خرم‌آباد، با اشاره به نقش محوری رودخانه خرم رود در عبور جریان‌های سیلابی و زیبایی شهری، تصریح کرد: این رودخانه نه تنها یک شریان حیاتی برای مدیریت آب‌های سطحی است، بلکه بخشی از هویت زیست‌محیطی و گردشگری خرم‌آباد محسوب می‌شود. انتظار می‌رود تمام دستگاه‌های ذیربط، از جمله شهرداری، با تخصیص بودجه و اجرای طرح‌های عمرانی، به ساماندهی و بهسازی این نعمت خدادادی کمک کنند.

احیای زیست‌بوم آبی

جریان روان و سالم آب، زمینه‌ساز بازگشت گونه‌های گیاهی و جانوری بومی است و به بهبود تنوع زیستی منطقه کمک می‌کند.

به همین دلایل، لایروبی رودخانه خرم‌رود یک اقدام مقطعی و اضطراری نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای حفاظت از امنیت شهر، سلامت شهروندان و ارتقای کیفیت زندگی در خرم‌آباد به شمار می‌رود. تداوم این اقدام باید در قالب یک برنامه جامع مدیریت رودخانه، همراه با فرهنگ‌سازی و نظارت مستمر دنبال شود.

این پروژه گامی کلیدی در راستای توسعه پایدار شهری، کاهش خطرات سیل و حفظ محیط زیست است و می‌تواند به عنوان الگویی برای مدیریت یکپارچه منابع آب در استان لرستان مورد توجه قرار گیرد.