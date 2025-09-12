باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سرزمین چهار فصل و زیبایِ لرستان به دلیل آب و هوای کوهستانی و معتدل، آبشارهای متعددی از قبیل آبشار بیشه، آبشار دال آور، آبشار نوژیان و ... را در دل خود جایداده است.
شاید به دلیل وجود همین آبشارهای خروشان و بیهمتا لرستان است که این استان اکنون به یکی از دیدنیترین مکانهای گردشگری ایران تبدیل شده است و هر ساله گردشگران و بازدیدکنندگان زیادی در قالب تور لرستان و یا به صورت خانوادگی راهی این شهر میشوند تا از اینهمه زیبایی دیدن کنند و نهایت لذت را ببرند.
در این میان آبشار دال آو چگنی در منطقه معتدل و کوهستانی کوههای سر به فلک کشیده زاگرس با فضایی دلفریب، همیشه گردشگران چگنی را به سمت خود مجذوب میکند، چرا که این منطقه با طبیعت بکر و مناظری چشم نواز روحتان را جلا میدهد و جانی تازه را در وجودتان زنده میکند.
این آبشار زیبا بر بلندای صخرههای مرتفع کوههای زاگرس در سکوتی پر از آرامش که تنها صدای گذر آب در آن به گوشتان میرسند، به راستی که تماشایی است. شما با گشت و گذار در اطراف آبشار دال آو چگنی با پوشش جنگلی و گیاهانی که در اطراف آبشار با زیبایی و طراوت خاصی جا خوش کردهاند، روبهرو میشوید، جایی که با برخورد آب به سنگها نمای بسیاری زیبایی در مقابل چشمانتان قرار میگیرد که زیبایی فوق العادهای دارد.
حال اگر دوست دارید به بازدید از آبشار دال آو چگنی بروید، فصل بهار و تابستان بهترین زمان سفر به این منطقه است و گردشگران زیادی برای دیدن این آبشار زیبا راهی شهرستان چگنی میشوند.
شاید برایتان جالب باشد که بدانید اهالی منطقه چگنی آب آبشار دال آو چگنی را یکی از بهترین و سالمترین آبهای معدنی ایران میدانند که از دل کوههای صخرهای بیرون آمده و سپس به یک حوضچه سرازیر میشود. وجود درههایی پر آب، گیاهان، خزندگان و آبزیان کوچک در مسیر این آبشار زیبایی حیرتانگیزی را روبروی دیدگان هر رهگذری به تصویر میکشد و نظرها را خیره میکند.
ما در سفر به لرستان پیشنهاد میکنیم که از آبشار دال آو چگنی و همچنین دیگر اماکن دیدنی خرم آباد بازدید کنید تا در کنار همسفران خود بهترین خاطرات را از سرزمین آب و آبشار در گنجینه خاطراتتان ثبت نمایید.
همچنین اگر تمایل به بازدید از دیدنیهای چگنی را داشته باشید، هتلهای رنگین کمان خرم آباد و هتل جهانگردی خرم آباد بهترین گزینه اقامتی شما در این شهر زیباست، چرا که این هتلهای خرم آباد به جاذبههای گردشگری و ایستگاه راه آهن و ترمینال شهر خرم آباد دسترسی راحتی دارد و شما در فاصله زمانی کوتاهی میتوانید خودتان را به آنجا برسانید.